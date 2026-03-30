Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn "4 số 9" đồng loạt lao dốc
Mai Nhi
30/03/2026, 11:02
Sau hai phiên cuối tuần trước (27-28/3) tăng liên tiếp 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, sáng nay (30/3), giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh đảo chiều giảm...
Tính đến 10 giờ ngày 30/3, giá giao dịch vàng
miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh
Hải, Phú Quý và
Ngọc Thẩm đồng loạt niêm yết ở mức 168,4 triệu – 171,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).
So với giá chốt phiên cuối tuần trước (28/3), giá giao dịch vàng miếng giảm phổ
biến 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Với hai nhịp giảm mạnh liên tiếp trong phiên
sáng nay, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng
SJC ở mức 171,4 triệu đồng/lượng nhưng giá mua là 169,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,4
triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.
Riêng tại Bảo Tín Minh
Châu, giá mua vàng
miếng tại đơn vị này cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng, tuy nhiên giá bán chỉ giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán
vàng miếng ở mức 168,4 triệu – 171,6 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng 30/3, chênh lệch giá mua, bán
vàng miếng SJC phổ biến vẫn neo ở mức cao là 3 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín
Minh Châu, mức chênh lệch này nới rộng lên ngưỡng 3,2 triệu đồng/lượng, cao nhất
trong vòng nửa năm qua.
Bám sát diễn biến trên thị trường vàng
miếng, cập nhật bảng giá niêm yết tại
các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cũng nằm trong xu hướng giảm. Tuy
nhiên, biên độ điều chỉnh phổ rộng hơn, dao động từ 1 triệu – 1,4 triệu
đồng/lượng mỗi chiều.
Tại TP. Hồ Chí Minh, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 10 giờ,
thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 159 triệu
đồng/lượng và giá bán ra là 163 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng 30/3, giá vàng thế giới chỉ suy yếu 0,1%, trong khi đó giá vàng miếng SJC giảm tới 0,81%; còn giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 0,61% - 0,81%, tuỳ thương hiệu, gấp 8 lần so với giá vàng thế giới.Chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới sụt gần 5 triệu đồng/lượng kể từ mốc đỉnh được ghi nhận vào phiên 20/3 là 32,1 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 15,08%.
Đồng thời, đây là thương hiệu điều chỉnh giảm nhẹ nhất trên thị
trường nhưng giá bán thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung trong phiên sáng nay. Như vậy, sau ba phiên liên tiếp đi ngang, giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đảo
chiều giảm mạnh.
Mở
cửa phiên sáng, Công ty
SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” loại 5 chỉ ở mức 168,2 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 171,2 triệu
đồng/lượng. Tính đến 10
giờ, Công ty SJC vẫn không đổi mức giá giao dịch trên, giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên cuối
tuần trước (28/3), ngay khi mở cửa phiên sáng nay, Công
ty DOJI cũng giảm
1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 168,4 triệu – 171,4 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này vẫn duy
trì ổn định mức giá gioa dịch trên.
Cập nhật lúc 10 giờ ngày 30/3, giá mua,
bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng neo ở mức 168,4 triệu – 171,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/3, giá giao
dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,4 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng
nhẫn tròn trơn tại Bảo
Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo
999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa phiên sáng cùng giảm 1,4 triệu đồng/lượng, đặt giá giao
dịch tại ngưỡng 168,4 triệu – 171,4
triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai doanh nghiệp này vẫn không đổi.
Phú Quý đặt giá mua vàng
nhẫn 9999 ở mức 168,4triệu đồng/lượng và giá bán là 171,4 triệu
đồng/lượng trong
suốt phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ, mức
giá giao dịch trên vẫn giữ
nguyên, giảm tổng cộng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị
trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay trong phiên sáng nay biến động giằng
co quanh mốc chốt phiên cuối tuần trước (27/3). Tính đến 10 giờ ngày 30/3, giá
vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, lùi về ngưỡng 4.490,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 27,26 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 18,86 – 27,26 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn "4 số 9" giảm lần lượt 9,48% - 10,38% sau gần 1 tháng
18:37, 28/03/2026
Giá vàng miếng SJC giảm 2 phiên liên tiếp
13:03, 27/03/2026
Giá vàng "nằm im" sau khi công an làm việc với hệ thống Bảo Tín Minh Châu
Năm 2025, nền kinh tế có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, bão lũ, “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong nửa cuối năm…
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng nhẹ, lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm sâu
Thanh khoản hệ thống ngân hàng trong tuần 23–27/3/2026 chịu áp lực mạnh ở đầu tuần khi lãi suất VND liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên 8,05%/năm, trước khi nhanh chóng hạ nhiệt về 4,5% vào cuối tuần khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.623,95 tỷ đồng qua thị trường mở…
Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...
Chiến tranh có thể khiến các ngân hàng trung ương bán vàng?
Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã bán và hoán đổi khoảng 60 tấn vàng, trị giá hơn 8 tỷ USD, chỉ trong vòng hai tuần sau khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu...
Dấu hiệu tích cực của giá vàng: Hồi phục dù giá dầu vẫn tăng
Trong tuần này, diễn biến giá vàng có thể chịu sự chi phối của các số liệu kinh tế quan trọng đến từ Mỹ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: