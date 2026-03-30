Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn "4 số 9" đồng loạt lao dốc

Mai Nhi

30/03/2026, 11:02

Sau hai phiên cuối tuần trước (27-28/3) tăng liên tiếp 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, sáng nay (30/3), giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh đảo chiều giảm...

Chênh lệch mua bán giá vàng miếng SJC cao nhất trong nửa năm

Tính đến 10 giờ ngày 30/3, giá giao dịch vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm đồng loạt niêm yết ở mức 168,4 triệu – 171,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên cuối tuần trước (28/3), giá giao dịch vàng miếng giảm phổ biến 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Với hai nhịp giảm mạnh liên tiếp trong phiên sáng nay, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 171,4 triệu đồng/lượng nhưng giá mua là 169,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vàng miếng tại đơn vị này cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng, tuy nhiên giá bán chỉ giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 168,4 triệu – 171,6 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 30/3, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến vẫn neo ở mức cao là 3 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, mức chênh lệch này nới rộng lên ngưỡng 3,2 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng nửa năm qua.

Diễn biến giá giao dịch vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 30/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, cập nhật bảng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cũng nằm trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh phổ rộng hơn, dao động từ 1 triệu – 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 159 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 163 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 30/3giá vàng thế giới chỉ suy yếu 0,1%, trong khi đó giá vàng miếng SJC giảm tới 0,81%; còn giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 0,61% - 0,81%, tuỳ thương hiệu, gấp 8 lần so với giá vàng thế giới. Chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới sụt gần 5 triệu đồng/lượng kể từ mốc đỉnh được ghi nhận vào phiên 20/3 là 32,1 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 15,08%.

Đồng thời, đây là thương hiệu điều chỉnh giảm nhẹ nhất trên thị trường nhưng giá bán thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung trong phiên sáng nay. Như vậy, sau ba phiên liên tiếp đi ngang, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm đảo chiều giảm mạnh.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” loại 5 chỉ ở mức 168,2 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 171,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, Công ty SJC vẫn không đổi mức giá giao dịch trên, giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên cuối tuần trước (28/3), ngay khi mở cửa phiên sáng nay, Công ty DOJI cũng giảm 1,4 triệu đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 168,4 triệu – 171,4 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định mức giá gioa dịch trên.

Cập nhật lúc 10 giờ ngày 30/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng neo ở mức 168,4 triệu – 171,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,4 triệu đồng/lượng.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 30/3 so với 28/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá mua, bán  vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa phiên sáng cùng giảm 1,4 triệu đồng/lượng, đặt giá giao dịch tại ngưỡng 168,4 triệu – 171,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai doanh nghiệp này vẫn không đổi.

Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 168,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 171,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên, giảm tổng cộng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay trong phiên sáng nay biến động giằng co quanh mốc chốt phiên cuối tuần trước (27/3). Tính đến 10 giờ ngày 30/3, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, lùi về ngưỡng 4.490,5 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 27,26 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 18,86 – 27,26 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

