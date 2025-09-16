Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC thu hẹp.

Trong phiên ngày 16/9/2025, sau khi tăng 1,7 đồng/lượng đối với chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC dao động ở mức 1 – 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng kể từ phiên 11/9/2025...

Trong phiên giao dịch ngày 16/9/2025, giá mua vào vàng miếng tại tất cả các đơn vị kinh doanh đều tăng mạnh hơn so với giá vàng miếng bán ra.

Đóng cửa phiên giao dịch, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 130,3 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 132,3 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên hôm qua (15/9), giá mua vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng 1,7 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 16/9/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh thu hẹp hơn so với phiên hôm qua khi giảm 500 nghìn đồng/lượng, về mức phổ biến chỉ còn 2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào vàng miếng SJC tăng gấp đôi giá bán ra. Chốt phiên, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 129,8 triệu – 132,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 15/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu trên tăng lần lượt 2,3 triệu đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng và Ngọc Thẩm cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 132,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu trên niêm yết lần lượt ở mức 131,3 triệu đồng/lượng và 1303,3 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 15/9, giá bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng và Ngọc Thẩm tăng 1,2 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng mua vào tăng lần lượt 1,8 trịêu/lượng và 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 16/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, diễn biến tăng giá diễn ra đồng loạt tại các hệ thống lớn nhưung mức độ tăng nhẹ hơn so với vàng miếng SJC.

Công ty SJC duy trì giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 126 triệu – 129 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 15/9.

Sang phiên chiều, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 300 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Chốt phiên, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 126,6 triệu – 129,3 triệu đồng/lượng.

Mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và DOJI chốt phiên sáng đều được niêm yết ở mức 126,8 triệu – 129,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 15/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu trên tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.

Trong phiên 16/9, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận duy nhất một lần điều chỉnh tăng. Đóng cửa phiên, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 127,6 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 130,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 15/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào. Đây cũng là thương hiệu ghi nhận 2 nhịp tăng giảm đan xen trong phiên 16/9.

Mở cửa phiên phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 127,7 triệu – 130,7 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 900 nghìn đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng so với phiên 15/9.

Sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 127,6 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 130,6 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 16/9 so với phiên 15/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, Phú Quý là thương hiệu ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên 16/9. Chốt phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại Phú Quý vẫn niêm yết ở mức 126,5 triệu – 129,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 15/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều.

Sang phiên chiều, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 126,8 triệu – 129,8 triệu đồng/lượng và duy trì đến kết phiên.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu có mức điều chỉnh tăng mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung là 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 116 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 119 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên chiều, Ngọc Thẩm tiếp tục ghi nhận thêm 2 lần điều chỉnh tăng liên tiếp. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên tại thương hiệu này niêm yết ở mức 117 triệu – 120 triệu đồng/lượng.