Giá vàng miếng SJC tăng hơn 7 triệu đồng mỗi lượng trong 3 phiên đầu tuần

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 22/01/2026
Mai Nhi
21/01/2026, 14:00
Trong 3 phiên đầu tuần (19 – 21/1), giá mua, bán vàng miếng SJC tăng tới 7,2 triệu đồng/lượng. Riêng phiên sáng nay tăng 4 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ đầu tháng 1/2026…
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI và PNJ niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 167,2 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (20/1).
Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, ở mức 168 triệu – 170 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/1, tổng mức tăng tại các doanh nghiệp này là 3,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Phú Quý, sau hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá giao dịch vàng miếng SJC tại thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng 4 triệu đồng đối với chiều mua và 3,9 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.
Trong phiên sáng 21/1, các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng mạnh giá mua, bán vàng miếng SJC với mức tăng phổ biến gần 4 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 3 phiên đầu tuần (19 – 21/1), giá mua, bán vàng miếng SJC tăng tới 7,2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ ngày 21/1, giá mua vàng miếng tại Phú Quý niêm yết ở mức 167,5 triệu và giá bán vàng miếng niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh đối với giá giao dịch vàng miếng.
Tính đến 11 giờ ngày 21/1, thương hiệu này đặt giá mua ở mức 168,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 170 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/1, tổng mức tăng giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng là 3,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm chỉ tăng 3,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 167,2 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn neo giá bán vàng miếng ở mức 169,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết lần lượt ở mức 167,2 triệu và 167,3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các hệ thống lớn cũng đồng loạt tăng mạnh giá giao dịch, dao động từ 3,1 triệu đến 4,1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (20/1).
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 3,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 20/1, đặt giá giao dịch ở mức 164,2 triệu – 166,7 triệu đồng/lượng ( mua – bán).
Trong vòng gần 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán ở mức 165,1 triệu – 167,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại doanh nghiệp trên tăng 4,1 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là mức tăng mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Tương tự, giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn PNJ mở cửa phiên sáng đều niêm yết ở mức 164,2 triệu – 167,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 11 giờ ngày 21/1, cả hai thương hiệu này đều nâng giá giao dịch lên mức 165 triệu – 168 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp tăng 3,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Sau hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp với tổng mức tăng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý niêm yết lần lượt ở mức 165,5 triệu và 168,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Trong khi dòng vàng trang sức tại doanh nghiệp còn lại trên thị trường đều ghi nhận mức tăng tương đương so với vàng nhẫn “4 số 9” thì tại Phú Quý, các dòng sản phẩm này tăng mạnh hơn, lên tới 4,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên, giá giao dịch vàng trang sức tại thương hiệu này vẫn thấp hơn so với giá vàng nhẫn khoảng 700 nghìn đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng trang sức 999,9 niêm yết ở mức 163,8 triệu – 167,8 triệu đồng/lượng. Trong giá vàng trang sức 999 niêm yết ở mức 163,7 triệu – 167,7 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng.
Mở cửa phiên sáng, doanh nghiệp này tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 20/1, đặt giá giao dịch ở mức 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng.
Sau khi tăng thêm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 156,5 triệu – 159,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 20/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại doanh nghiệp này ghi nhận tổng mứuc tăng là 3,5 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng, dù Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trên thị trường nhưng có giá bán ra cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn và giá vàng Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ổn định ở mức 166,2 triệu – 169,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 20/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp tăng 3,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Khoảng cách giữa giá mua-bán vàng nhẫn tại cả hai thương hiệu này đều ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/1, hợp đồng giá vàng giao ngay bật tăng 2%, tiến lên mốc 4.860 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 13,85 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch này dao động từ 3,35 triệu – 13,05 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu.
Như vậy, so với mức đỉnh thiết lập ngày 4/11, khoảng cách giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đã giảm hơn 37%.
