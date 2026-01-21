Trong nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn 2021–2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã kiên định phương châm kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, lấy phục vụ Nhân dân làm mục tiêu tối thượng.

Sáng 21/1, trình bày tham luận với chủ đề “Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân” tại Đại hội XIV, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định nhiệm kỳ 2021–2025 là giai đoạn đặc biệt khó khăn, chưa từng có tiền lệ. Đất nước đồng thời phải đối mặt với nhiều cú sốc lớn từ bên ngoài, thách thức nội tại kéo dài, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh biến động nhanh, phức tạp.

KIẾN TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG

Trong hoàn cảnh đó, dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, Chính phủ đã kiên định phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: kiến tạo – liêm chính – hành động quyết liệt – phục vụ Nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng, kiến tạo là để xây dựng tầm nhìn chiến lược, hoàn thiện thể chế, dẫn dắt và mở đường, khơi thông và huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Liêm chính nhằm tạo lập nền tảng giá trị, giữ vững niềm tin. Hành động quyết liệt để chuyển hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thành kết quả cụ thể mà Nhân dân có thể cảm nhận, thụ hưởng. Phục vụ Nhân dân là mục tiêu tối thượng, bảo đảm ý Đảng hòa quyện với lòng dân.

Những phương châm này được thể hiện rõ nét trong toàn bộ hoạt động của Chính phủ trên các lĩnh vực, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giúp đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tham luận.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết nhiệm kỳ 2021–2025 đã tạo lập nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội ổn định, nhanh và bền vững. Chính phủ hoàn thành 22/26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó vượt toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội. Kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Đáng chú ý, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân 5 năm đạt khoảng 6,3%, thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao. Các động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố, năng lực chống chịu và tính tự chủ của nền kinh tế được nâng lên.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Việt Nam trở thành hình mẫu thành công trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo. Chỉ số hạnh phúc năm 2025 xếp hạng 46/143 quốc gia, tăng 37 bậc so với năm 2020.

Trong nhiệm kỳ, Chính phủ đã triển khai quyết liệt ba đột phá chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước. Đặc biệt, quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Đây được xác định là bước đi có ý nghĩa nền tảng, mở ra không gian phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, hướng tới xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, nền quản trị quốc gia từng bước được hiện đại hóa. Chính phủ tăng cường phân cấp, phân quyền, chuyển mạnh từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, công nghệ và kết quả phục vụ.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thúc đẩy theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp thứ 44/139 quốc gia và vùng lãnh thổ.

SÁU NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Chính phủ chú trọng xây dựng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai đồng bộ, quyết liệt, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển động mang tính bước ngoặt lịch sử. Trong bối cảnh đó, Chính phủ tiếp tục nỗ lực thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”, tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội XIV của Đảng.

Thứ nhất, tiếp tục đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển, coi đây là “đột phá của đột phá”, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thể chế phải thực sự chuyển từ trạng thái quản lý sang kiến tạo phục vụ phát triển, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, ổn định, có tính dự báo cao.

Trọng tâm là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thứ hai, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính; nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố cốt lõi.

Chính phủ tập trung xây dựng tự chủ chiến lược, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, mô hình sản xuất, kinh doanh mới; phát huy vai trò của kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới. Chính phủ tập trung khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả đầu tư; tăng cường hợp tác công – tư; hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động và sử dụng nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Thứ tư, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Các chính sách xã hội tiếp tục được hoàn thiện theo hướng lấy con người và hạnh phúc của Nhân dân làm trung tâm, bảo đảm công bằng, bao trùm và bền vững, gắn chặt với phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội, thực hiện nhất quán mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ năm, đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Chính phủ đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số trên nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, thông suốt.

Phân cấp, phân quyền được thực hiện gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Song song với đó là xây dựng văn hóa liêm chính, kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy danh dự và hiệu quả phục vụ Nhân dân làm giá trị cốt lõi.

Thứ sáu, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Chính phủ tiếp tục chủ động ứng phó mọi tình huống, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nhấn mạnh tinh thần của Đại hội XIV là “niềm tin và khát vọng, đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đây là động lực quan trọng để Chính phủ tiếp tục phát huy sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, hành động quyết liệt làm cam kết, phục vụ Nhân dân làm mục tiêu tối thượng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.