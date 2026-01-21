Bộ trưởng Tài chính Mỹ không lo ngại việc Đan Mạch bán trái phiếu chính phủ Mỹ

“Đầu tư của Đan Mạch vào trái phiếu kho bạc Mỹ, cũng giống như bản thân Đan Mạch, không quan trọng", ông Bessent nói...

Phát biểu trước báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sỹ ngày 21/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent không hề tỏ ra lo ngại về thông tin một công ty quản lý quỹ lương hưu của Đan Mạch chuẩn bị bán hết trái phiếu kho bạc Mỹ.

Quan điểm tự tin của ông Bessent được đưa ra sau khi thị trường tài chính toàn cầu bán mạnh tài sản Mỹ trong phiên giao dịch ngày 20/1, trong bối cảnh Mỹ và châu Âu leo thang căng thẳng về Greenland. Cổ phiếu và trái phiếu Mỹ, cùng đồng USD, đồng loạt bị xả hàng.

Nhà đầu tư bất an sau khi Tổng thống Donald Trump cách đây ít ngày dọa áp thuế quan lên 8 nước châu Âu để gây sức ép buộc các nước này ủng hộ việc ông tìm cách thâu tóm Greenland - hòn đảo bán tự trị của Đan Mạch. Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch dùng thuế quan để trả đũa thuế quan này của ông Trump, và giới đầu tư cũng bắt đầu tính đến khả năng châu Âu bán ra trái phiếu kho bạc Mỹ như một lựa chọn đáp trả khác.

Ngày 20/1, công ty quản lý quỹ lương hưu AkademikerPension của Đan Mạch tuyên bố sẽ bán hết 100 triệu USD trái phiếu kho bạc Mỹ mà công ty đang nắm giữ. Lý do mà công ty đưa ra cho động thái này là “tình hình tài chính công không tốt” của Chính phủ Mỹ.

Khi được báo giới hỏi ông lo ngại như thế nào về việc các nhà đầu tư châu Âu bán trái phiếu kho bạc Mỹ, ông Bessent nói: “Đầu tư của Đan Mạch vào trái phiếu kho bạc Mỹ, cũng giống như bản thân Đan Mạch, không quan trọng. Số trái phiếu đó chưa đầy 100 triệu USD. Họ đã bán trái phiếu kho bạc Mỹ từ nhiều năm rồi. Tôi chẳng thấy có gì đáng lo”.

Vị Bộ trưởng nói thêm rằng lượng vốn đầu tư nước ngoài vào trái phiếu kho bạc Mỹ đang lớn kỷ lục. Ông cũng cho rằng việc trái phiếu chính phủ Nhật Bản bị bán tháo sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi kêu gọi bầu cử sớm đã có “ảnh hưởng lây lan sang các thị trường khác”.

“Ý tưởng rằng châu Âu sẽ bán tài sản Mỹ chỉ đến từ duy nhất một nhà phân tích tại ngân hàng Deutsche Bank” và đã được thổi phồng bởi “giới truyền thông tin giả”.

“CEO của Deutsche Bank đã gọi cho chúng tôi để nói rằng Deutsche Bank không ủng hộ báo cáo của nhà phân tích đó”, ông Bessent cho biết.

Mỹ hiện coi Greenland là một mối lo ngại về an ninh quốc gia, bởi thời tiết ấm lên ở Bắc Cực và các tuyến thương mại mới xuất hiện, mở ra cánh cửa cho sự cạnh tranh quyền lực giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc ở khu vực này. Chính quyền ông Trump vẫn nói họ muốn tránh xảy ra xung đột.

“Chúng tôi đề nghị đồng minh của mình hiểu rằng Greenland cần phải trở thành một phần của Mỹ”, ông Bessent nói với các nhà báo. Ông đề cập đến việc Mỹ mua quần đảo Virgin Islands từ Đan Mạch trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất vì “thấu hiểu” tầm quan trọng của quần đảo này.