Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 31% sau khi lập đỉnh từ đầu tháng 9
Phương Linh
15/09/2025, 13:59
Trong phiên sáng 15/9, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lao dốc gần 6 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 6/9 là 19,4 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 30,61%...
Trong phiên giao dịch sáng ngày 15/9/2025, sau khi ghi nhận tổng mức giảm gần 6 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 3,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán trong tuần trước (8 – 13/9), giá mua vào vàng miếng tại các hệ thống lớn ghi nhận xu hướng tăng nhẹ
Đóng cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 128,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 131,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (13/9), giá mua vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng 300 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán ra không đổi.
Trong phiên sáng 15/9/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh thu hẹp hơn so với 3 phiên cuối tuần trước (11 – 13/9). Khoảng cách này ghi nhận phổ biến ở mức 2,7 triệu đồng/lượng, từ mức 3,7 triệu đồng/lượng.
Phú Quý là thương hiệu duy nhất vẫn đặt giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 127,5 triệu – 131,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu trên không thay đổi.
Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng và Ngọc Thẩm cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 131,1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu trên niêm yết lần lượt ở mức 129,1 triệu đồng/lượng và 128,1 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 13/9, giá bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng và Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên trong khi giá vàng miếng mua vào tăng lần lượt 100 nghìn đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn, diễn biến giảm giá diễn ra đồng loạt tại các đơn vị kinh doanh. Duy chỉ có hai doanh nghiệp không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên cuối tuần trước (13/9).
Ngày 13/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP theo nội dung Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (phiên thứ nhất). Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết là chỉ đạo việc xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế), trong đó đề cập việc đưa thu nhập từ hoạt động giao dịch mua, bán vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Mục tiêu của chính sách là nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng, tăng nguồn thu ngân sach.
Nghị quyết số 278/NQ-CP
Mở cửa phiên sáng, sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 124,7 triệu – 127,7 triệu đồng/lượng. Mức giá giao trên được duy trì đến hết phiên sáng.
Mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và DOJI chốt phiên sáng đều được niêm yết ở mức 126,2 triệu – 129,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều. Trong khi đó, tại DOJI, dù vẫn duy trì giá vàng nhẫn bán ra nhưng giá mua vào vàng nhẫn giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.
Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận duy nhất một lần điều chỉnh giảm. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 127 triệu – 130 triệu đồng/lượng so với phiên 13/9.
Tuy nhiên, chỉ sau 2 tiếng mở cửa, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 126,8 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 129,8 triệu đồng/lượng và duy trì đến kết phiên sáng. So với giá chốt phiên 13/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều.
Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá bán ra giảm mạnh hơn giá mua vào.
Mở cửa phiên phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 127 triệu – 130 triệu đồng/lượng. Sau gần 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.
Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 126,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 129,7 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Phú Quý là thương hiệu không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 15/9. Chốt phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại Phú Quý vẫn niêm yết ở mức 125,5 triệu – 128,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này không thay đổi đối với cả hai chiều.
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu có mức điều chỉnh giảm mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 lần điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng 15/9.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 113 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 116 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Sau hơn 1 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 112 triệu – 115 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. Tuy nhiên, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại thương hiệu này niêm yết ở mức 112,5 triệu – 115,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường New York, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận diễn biến giằng co trong phiên 15/9. Cập nhật lúc 11 giờ 30 phút, giá vàng giao ngay nhích 0,07%, quay lên mốc 3645 USD/oz.
Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới giảm gần 6 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 6/9 là 19,4 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm hơn 30,61%.
