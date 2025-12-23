Chi tiêu cho AI có thể đạt 700 tỷ USD vào năm 2030

Giá vàng trong nước và thế giới
Trong số các nền tảng, OpenAI được dự báo vẫn giữ vị trí dẫn đầu về quy mô người dùng nhờ lợi thế đi trước. Tuy nhiên, Google và Microsoft sẽ có tốc độ tăng trưởng người dùng cao nhất trong giai đoạn tới, nhờ khả năng tích hợp AI sâu vào các hệ sinh thái sản phẩm sẵn có…
Báo cáo Global AI Consumer Spends Forecast (Dự báo chi tiêu AI của người dùng toàn cầu giai đoạn 2024–2030) của Counterpoint Research, đã chỉ ra mức chi tiêu cho AI của người dùng toàn cầu có thể lên tới khoảng 700 tỷ USD vào năm 2030, động lực tăng trưởng đến từ cả phần mềm lẫn phần cứng.
Trong đó, phần cứng AI được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi tiêu. Các tính năng AI đang và sẽ còn được tích hợp sâu vào các thiết bị cá nhân. Theo dự báo, lượng điện thoại thông minh có hỗ trợ AI tạo sinh xuất xưởng trên toàn cầu sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 26% mỗi năm trong giai đoạn 2023–2030, doanh thu từ dòng sản phẩm này cũng duy trì tỷ lệ tăng trưởng khoảng 16% mỗi năm.
Trong khi đó, các thiết bị tích hợp AI mới như máy tính xách tay tích hợp AI, thiết bị thực tế mở rộng (XR) hay các thiết bị được thiết kế xoay quanh AI dù hiện vẫn chiếm quy tỷ trọng nhỏ, nhưng được xem là hướng phát triển tiếp theo của thị trường. Các sản phẩm này được kỳ vọng sẽ góp phần làm đa dạng hệ sinh thái phần cứng AI trong trung và dài hạn.
Counterpoint Research chỉ ra phần mềm AI là mảng có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong dài hạn. Động lực đến từ số lượng người dùng tiếp cận các nền tảng AI đang tăng nhanh trên quy mô toàn cầu.
Báo cáo ước tính số người dùng hoạt động hàng tháng của các nền tảng chatbot AI có thể tăng thêm gần 5 tỷ người trong giai đoạn dự báo, phản ánh tốc độ phổ cập nhanh chóng của các ứng dụng AI tạo sinh trong đời sống số.
Ông Marc Einstein, Giám đốc nghiên cứu của Counterpoint Research, cho biết chi tiêu cho các thiết bị tích hợp AI sẽ còn gia tăng trong vài năm tới. Tuy nhiên, theo ông, chính mức độ sẵn sàng chi trả cho phần mềm mới là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của hệ sinh thái AI thế hệ mới.
“Thị trường phần mềm AI nhiều khả năng sẽ tăng trưởng bùng nổ trong vòng 5 năm tới, nhưng thị trường sẽ có sàng lọc, và những doanh nghiệp có khả năng trụ vững sẽ sớm lộ diện”, ông nhận định.
Trong số các nền tảng AI hiện nay, OpenAI được dự báo vẫn giữ vị trí dẫn đầu về quy mô người dùng nhờ lợi thế đi trước. Tuy nhiên, Google và Microsoft lại được kỳ vọng sẽ là hai doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng người dùng cao nhất trong giai đoạn tới, nhờ khả năng tích hợp AI sâu vào các hệ sinh thái sản phẩm sẵn có.
Ngoài chatbot, thị trường các ứng dụng AI khác như công cụ tạo nội dung, trợ lý ảo cá nhân hay phần mềm chỉnh sửa hình ảnh,... cũng đang mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể.
Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 11/2025 chỉ đạt 3,99 tỷ USD, giảm sâu so với tháng trước...
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang kéo theo những áp lực môi trường ngày càng rõ nét. Nghiên cứu mới cho thấy, trong năm 2025, các hệ thống AI vận hành tại trung tâm dữ liệu có thể phát thải lượng carbon ngang một thành phố lớn hoặc một quốc gia châu Âu nhỏ. Đồng thời, mức tiêu thụ nước của AI cũng được dự báo tăng mạnh, đặt ra thách thức mới đối với mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.
Exynos 2600, con chip 2nm đầu tiên cho điện thoại di động, dự kiến sẽ được tích hợp trên Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus...
Theo nhà sáng lập Santiment, Bitcoin có khả năng sẽ giảm xuống dưới mốc 75.000 USD…
Doanh thu toàn ngành công nghiệp công nghệ số ước đạt 198 tỷ USD, tăng trưởng 26% so với năm 2024 và vượt 16% so với kế hoạch năm, đóng góp vào GDP ước đạt 1.075.120 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024, hiệu quả hoạt động rất cao với lợi nhuận ước đạt hơn 371.000 tỷ đồng...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: