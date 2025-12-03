Chi tiêu cho quốc phòng của các nước EU

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
An Huy
03/12/2025, 11:41
Chi tiêu quốc phòng của các nước trong Liên minh châu Âu (EU) tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm trở lại đây, trong bối cảnh các mối đe dọa toàn cầu ngày càng gia tăng...
Theo dữ liệu từ Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) được trang Euronews trích dẫn, các quốc gia EU đã chi tổng cộng 343,2 tỷ euro cho quốc phòng trong năm 2024.
Trong đó, Đức dẫn đầu danh sách với mức chi tiêu quốc phòng 90,6 tỷ euro, chiếm 26,4% tổng chi tiêu quốc phòng của EU. Pháp theo sau với 59,6 tỷ euro, tương đương 17,4% tổng chi của khối. Hai quốc gia này chiếm 43,8% trong tổng chi tiêu quốc phòng của EU, tương đương 150 tỷ euro.
Sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của EU có thể được lý giải bởi nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là xung đột Nga - Ukraine và sự hỗ trợ không ổn định từ Mỹ đối với an ninh châu Âu. Các chuyên gia an ninh lo ngại rằng một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Moscow có thể đe dọa sự ổn định lâu dài của khu vực nếu không có các đảm bảo an ninh cần thiết.
Ngoài Đức và Pháp, các quốc gia khác cũng đóng góp đáng kể vào chi tiêu quốc phòng của EU. Italy đứng thứ ba với 32,7 tỷ euro, tiếp theo là Ba Lan với 31,9 tỷ euro. Tây Ban Nha đứng thứ 5 với 22,7 tỷ euro, mặc dù mức chi này vẫn thấp so với các nền kinh tế lớn khác ở châu Âu. Tổng cộng, top 5 quốc gia này đã chi 237,5 tỷ euro cho quốc phòng trong năm 2024, chiếm 69,2% tổng chi tiêu quốc phòng của EU.
Trong khi đó, có 14 quốc gia EU chi tiêu dưới 5 tỷ euro mỗi nước cho quốc phòng trong năm 2024, và 8 nước trong số đó chi tiêu dưới 2 tỷ euro. Nhóm này bao gồm Áo, Hungary và Bồ Đào Nha, chỉ chiếm 8,2% tổng chi tiêu quốc phòng của EU. Malta, quốc gia thành viên nhỏ nhất của EU, cũng là nước có mức chi tiêu quốc phòng thấp nhất, chỉ 99 triệu euro.
Chi tiêu quốc phòng trên đầu người cũng có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia châu Âu, từ 174 euro ở Malta đến 1.540 euro ở Đan Mạch trong năm 2024. Mức trung bình đơn giản trên toàn EU là 686 euro, và 764 euro khi tính theo trọng số dựa trên dân số EU vào thời điểm đầu năm. Ngoài Đan Mạch, có 4 quốc gia khác chi tiêu hơn 1.000 euro cho an ninh tính trên mỗi đầu người, bao gồm Hà Lan, Phần Lan, Thụy Điển và Đức.
Sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu không chỉ là sự phản ứng trước các mối nguy hiện tại mà còn là một phần của xu hướng dài hạn. Theo EDA, chi tiêu quốc phòng của EU đã tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua và dự kiến sẽ đạt 392 tỷ euro trong năm 2025. Khi điều chỉnh theo lạm phát, mức tăng này vẫn là 63%, một con số đáng kể trong giai đoạn từ 2020 đến 2025.
“Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là động lực chính phía sau sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của các nước EU. Đầu tư vào quốc phòng ở EU đã tăng trong thập kỷ qua, nhưng cuộc chiến ở Ukraine đánh dấu một bước ngoặt lớn”, nhà nghiên cứu Calle Hakansson của Cơ quan Nghiên cứu quốc phòng Thụy Điển nhận định.
Từ năm 2014, các quốc gia EU, hầu hết cũng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã ngừng xu hướng cắt giảm ngân sách quốc phòng khi xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu nổi lên. Tuy nhiên, phải mất vài năm để các khoản tăng ngân sách quốc phòng tương đối vượt qua tăng trưởng GDP và do đó tiến gần hơn đến mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% của NATO mà EU sau đó cũng đã sử dụng làm tham chiếu.
Tại một hội nghị thượng đỉnh hồi đầu năm nay, các thành viên NATO đã đồng ý tăng cường chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 để đáp ứng lời kêu gọi từ Mỹ. Các quốc gia đang hướng tới việc chi 3,5% sản lượng cho quốc phòng cốt lõi trong khi 1,5% còn lại có thể được chi cho cơ sở hạ tầng an ninh rộng hơn.
Tổng thống Donald Trump cho biết sắp công bố ứng viên được ông đề cử cho cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Dự báo mới nhất từ Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho rằng các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ hoàn tất chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trước cuối năm 2026...
Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới dựa trên GDP trên mỗi giờ lao động (tính bằng USD), qua đó phản ánh những nơi ghi nhận mức tăng năng suất rõ rệt và những nơi gần như giậm chân tại chỗ trong hai thập niên qua...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/12), nhờ sự phục hồi của giá tiền ảo bitcoin và nhiều cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sau phiên bán tháo trước đó...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: