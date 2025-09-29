Miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi

Sức gió dữ dội kèm mưa lớn kéo dài từ bão số 10 (Bualoi) đã khiến nhiều tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề: 13 người chết và mất tích, nhiều người bị thương; hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, tốc mái; hàng chục ngàn cây xanh gãy đổ, đường sá ngổn ngang...
Dù không phải tâm bão số 10 nhưng Thanh Hóa là địa phương chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Nhiều xã ven biển có hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, trường học bị tốc mái.
Bão số 10 đã có nhiều giờ quần thảo trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh từ đêm 28/9, rạng sáng 29/9, với sức gió giật trên cấp 12 khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập băng; nhiều nhà xưởng của người dân bị hư hỏng nặng...
Tại Hà Tĩnh, bão số 10 có tốc độ di chuyển rất nhanh, gió mạnh kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều xã ven biển Hà Tĩnh như Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên...chịu ảnh hưởng nặng nề. Hàng loạt mái tôn bị cuốn bay, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, giao thông ách tắc.
Tại tỉnh Ninh Bình. Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Ninh Bình về công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sạt lở đất, tại xã Hải Anh, mưa bão làm sập nhiều nhà dân, nhiều người tử vong, bị thương. Có 6 người chết (Hải Thịnh 1 người, Hải Anh 1 người, Quỹ Nhất 4 người) và làm 7 người bị thương (Hải Thịnh 5 người, Quỹ Nhất 2 người).
Xuyên đêm cứu hộ nhiều người dân mắc kẹt trong bão số 10
11:11, 29/09/2025
Quảng Trị khẩn trương tìm kiếm 12 người mất tích do bão số 10
Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026
Lương tối thiểu dự kiến tăng thêm từ 250.000 - 350.000 đồng tùy từng vùng lương, chạm mốc cao nhất đạt 5,31 triệu đồng/tháng ở vùng I. Nhiều địa bàn áp dụng cũng được điều chỉnh tăng từ vùng II lên vùng I, vùng III lên vùng II, đồng nghĩa người lao động được tăng lương với mức cao hơn...
Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025
Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…
Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với các quy định cụ thể về cơ chế cấp hạn mức xuất – nhập khẩu vàng hằng năm. Theo đó, những tổ chức kinh doanh vàng buộc phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng…
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10
Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh thành trên cả nước, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025, chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ...
Làm thêm giờ ngày lễ, Tết được hưởng ít nhất 300% lương
Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, sẽ được hưởng tiền lương làm thêm ít nhất bằng 300%, theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: