Trang chủ Dân sinh

Miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi

Nguyễn Thuấn

29/09/2025, 14:09

Sức gió dữ dội kèm mưa lớn kéo dài từ bão số 10 (Bualoi) đã khiến nhiều tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề: 13 người chết và mất tích, nhiều người bị thương; hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, tốc mái; hàng chục ngàn cây xanh gãy đổ, đường sá ngổn ngang...

Hàng trăm ngôi nhà ở xã Hoằng Phú, Thanh Hoá bị hư hỏng nặng
Hàng trăm ngôi nhà ở xã Hoằng Phú, Thanh Hoá bị hư hỏng nặng

Dù không phải tâm bão số 10 nhưng Thanh Hóa là địa phương chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Nhiều xã ven biển có hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, trường học bị tốc mái.

Cột điện đổ, dây cáp viễn thông đứt khắp nơi
Cột điện đổ, dây cáp viễn thông đứt khắp nơi
Trường tiểu học Hoằng Quý bị tốc mái, hư hỏng nhiều dụng cụ học tập
Trường tiểu học Hoằng Quý bị tốc mái, hư hỏng nhiều dụng cụ học tập
Tại xã Hoằng Giang, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng nặng
Tại xã Hoằng Giang, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng nặng
Công xưởng, nhà máy cũng bị hư hỏng nặng do bão
Công xưởng, nhà máy cũng bị hư hỏng nặng do bão
Một số tuyến trường trong khu dân cư xã Như Thanh bị ngập nặng.
Một số tuyến trường trong khu dân cư xã Như Thanh bị ngập nặng.
Quốc lộ 217 đoạn qua xã Na Mèo bị sạt lở taluy dương.
Quốc lộ 217 đoạn qua xã Na Mèo bị sạt lở taluy dương.
Các đơn vị tổ chức cắm biển cảnh báo, cắt cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn.
Các đơn vị tổ chức cắm biển cảnh báo, cắt cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, sáng 29/9, biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn gió giật mạnh, kèm theo mưa lớn kéo dài khoảng 3 giờ, khiến các con thuyền của ngư dân bị xô đẩy, mất an toàn. Sau khi gió giảm, ngư dân hối hả gia cố chắc chắn tài sản của mình.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, sáng 29/9, biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn gió giật mạnh, kèm theo mưa lớn kéo dài khoảng 3 giờ, khiến các con thuyền của ngư dân bị xô đẩy, mất an toàn. Sau khi gió giảm, ngư dân hối hả gia cố chắc chắn tài sản của mình.

Bão số 10 đã có nhiều giờ quần thảo trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh từ đêm 28/9, rạng sáng 29/9, với sức gió giật trên cấp 12 khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập băng; nhiều nhà xưởng của người dân bị hư hỏng nặng...

Nước vào nhà hộ dân tại phường Cửa Lò, Nghệ An
Nước vào nhà hộ dân tại phường Cửa Lò, Nghệ An
Một khu trọ sinh viên trên địa bàn phường Trường Vinh, Nghệ An bị ngập, nhiều phương tiện ngâm trong nước.
Một khu trọ sinh viên trên địa bàn phường Trường Vinh, Nghệ An bị ngập, nhiều phương tiện ngâm trong nước.
Cơ sở kinh doanh tại phường Vinh Hưng bị gió đánh sập
Cơ sở kinh doanh tại phường Vinh Hưng bị gió đánh sập
Nhiều cây cổ thụ bị ngã đổ.
Nhiều cây cổ thụ bị ngã đổ.
Nhiều diện tích lúa, hoa màu chìm trong biển nước
Nhiều diện tích lúa, hoa màu chìm trong biển nước
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại vùng núi phía Tây Nghệ An bị chia cắt. 
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại vùng núi phía Tây Nghệ An bị chia cắt. 

Tại Hà Tĩnh, bão số 10 có tốc độ di chuyển rất nhanh, gió mạnh kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều xã ven biển Hà Tĩnh như Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên...chịu ảnh hưởng nặng nề. Hàng loạt mái tôn bị cuốn bay, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, giao thông ách tắc.

Nhiều ngôi nhà trên địa bàn Nghi Xuân bị tốc mái, đổ sập sau bão
Nhiều ngôi nhà trên địa bàn Nghi Xuân bị tốc mái, đổ sập sau bão
Nhiều nhà tạm đã bị sụp đổ hoàn toàn tại xã Cổ Đạm 
Nhiều nhà tạm đã bị sụp đổ hoàn toàn tại xã Cổ Đạm 
Đại diện nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II cho biết khoảng 22h ngày 28/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến mái kho than của nhà máy đổ sập, dự kiến phải mất vài tháng mới khắc phục xong.
Đại diện nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II cho biết khoảng 22h ngày 28/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến mái kho than của nhà máy đổ sập, dự kiến phải mất vài tháng mới khắc phục xong.
Bão giật sập mái kho than nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2.
Bão giật sập mái kho than nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2.

Tại tỉnh Ninh Bình. Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Ninh Bình về công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sạt lở đất, tại xã Hải Anh, mưa bão làm sập nhiều nhà dân, nhiều người tử vong, bị thương. Có 6 người chết (Hải Thịnh 1 người, Hải Anh 1 người, Quỹ Nhất 4 người) và làm 7 người bị thương (Hải Thịnh 5 người, Quỹ Nhất 2 người).

Hình ảnh tại xã Quý Nhất, Ninh Bình sau khi giông lốc quét qua
Hình ảnh tại xã Quý Nhất, Ninh Bình sau khi giông lốc quét qua

Xuyên đêm cứu hộ nhiều người dân mắc kẹt trong bão số 10

11:11, 29/09/2025

11:11, 29/09/2025

Xuyên đêm cứu hộ nhiều người dân mắc kẹt trong bão số 10

Quảng Trị khẩn trương tìm kiếm 12 người mất tích do bão số 10

10:11, 29/09/2025

10:11, 29/09/2025

Quảng Trị khẩn trương tìm kiếm 12 người mất tích do bão số 10

Bão số 10 gió mạnh Hà Tĩnh Thanh Hóa thiệt hại

Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026

Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026

Lương tối thiểu dự kiến tăng thêm từ 250.000 - 350.000 đồng tùy từng vùng lương, chạm mốc cao nhất đạt 5,31 triệu đồng/tháng ở vùng I. Nhiều địa bàn áp dụng cũng được điều chỉnh tăng từ vùng II lên vùng I, vùng III lên vùng II, đồng nghĩa người lao động được tăng lương với mức cao hơn...

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với các quy định cụ thể về cơ chế cấp hạn mức xuất – nhập khẩu vàng hằng năm. Theo đó, những tổ chức kinh doanh vàng buộc phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng…

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh thành trên cả nước, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025, chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ...

Làm thêm giờ ngày lễ, Tết được hưởng ít nhất 300% lương

Làm thêm giờ ngày lễ, Tết được hưởng ít nhất 300% lương

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, sẽ được hưởng tiền lương làm thêm ít nhất bằng 300%, theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội...

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

1

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM: Xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng

Địa phương

2

Vietbank áp dụng điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, nâng tầm trải nghiệm thanh toán quốc tế

Tài chính

3

Nam A Bank tiếp tục vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Tài chính

4

Nỗ lực bảo vệ "lá chắn" Trái đất, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

5

Thu nhập mỗi giờ của các CEO ngành bán lẻ Mỹ

Thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy