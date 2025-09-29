Miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi

Sức gió dữ dội kèm mưa lớn kéo dài từ bão số 10 (Bualoi) đã khiến nhiều tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề: 13 người chết và mất tích, nhiều người bị thương; hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, tốc mái; hàng chục ngàn cây xanh gãy đổ, đường sá ngổn ngang...

Dù không phải tâm bão số 10 nhưng Thanh Hóa là địa phương chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Nhiều xã ven biển có hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, trường học bị tốc mái.

Cột điện đổ, dây cáp viễn thông đứt khắp nơi

Trường tiểu học Hoằng Quý bị tốc mái, hư hỏng nhiều dụng cụ học tập

Tại xã Hoằng Giang, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng nặng

Công xưởng, nhà máy cũng bị hư hỏng nặng do bão

Một số tuyến trường trong khu dân cư xã Như Thanh bị ngập nặng.

Quốc lộ 217 đoạn qua xã Na Mèo bị sạt lở taluy dương.

Các đơn vị tổ chức cắm biển cảnh báo, cắt cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, sáng 29/9, biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn gió giật mạnh, kèm theo mưa lớn kéo dài khoảng 3 giờ, khiến các con thuyền của ngư dân bị xô đẩy, mất an toàn. Sau khi gió giảm, ngư dân hối hả gia cố chắc chắn tài sản của mình.

Bão số 10 đã có nhiều giờ quần thảo trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh từ đêm 28/9, rạng sáng 29/9, với sức gió giật trên cấp 12 khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cây cối đổ rạp, nhiều tuyến đường ngập băng; nhiều nhà xưởng của người dân bị hư hỏng nặng...

Nước vào nhà hộ dân tại phường Cửa Lò, Nghệ An

Một khu trọ sinh viên trên địa bàn phường Trường Vinh, Nghệ An bị ngập, nhiều phương tiện ngâm trong nước.

Cơ sở kinh doanh tại phường Vinh Hưng bị gió đánh sập

Nhiều cây cổ thụ bị ngã đổ.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu chìm trong biển nước

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại vùng núi phía Tây Nghệ An bị chia cắt.

Tại Hà Tĩnh, bão số 10 có tốc độ di chuyển rất nhanh, gió mạnh kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều xã ven biển Hà Tĩnh như Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên...chịu ảnh hưởng nặng nề. Hàng loạt mái tôn bị cuốn bay, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước, giao thông ách tắc.

Nhiều ngôi nhà trên địa bàn Nghi Xuân bị tốc mái, đổ sập sau bão

Nhiều nhà tạm đã bị sụp đổ hoàn toàn tại xã Cổ Đạm

Đại diện nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II cho biết khoảng 22h ngày 28/9, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến mái kho than của nhà máy đổ sập, dự kiến phải mất vài tháng mới khắc phục xong.

Bão giật sập mái kho than nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2.

Tại tỉnh Ninh Bình. Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Ninh Bình về công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sạt lở đất, tại xã Hải Anh, mưa bão làm sập nhiều nhà dân, nhiều người tử vong, bị thương. Có 6 người chết (Hải Thịnh 1 người, Hải Anh 1 người, Quỹ Nhất 4 người) và làm 7 người bị thương (Hải Thịnh 5 người, Quỹ Nhất 2 người).