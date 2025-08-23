Chiếc cốc giữ nhiệt "thô kệch" trở thành biểu tượng phong cách sống toàn cầu
Mỹ An
23/08/2025, 11:16
Khi việc uống đủ nước đang là điều mà mọi người nhắc nhở nhau mỗi ngày, một chiếc bình hay cốc giữ nhiệt đủ lớn, đủ bền để đựng đồ uống cho bạn mang theo mình khắp mọi nơi đang là sản phẩm trở thành xu hướng trên mạng xã hội…
Nếu bạn đã từng lướt TikTok trong vài năm gần đây, rất có thể bạn đã bắt gặp không ít những chiếc cốc giữ nhiệt to bự có ống hút nhô ra; được cầm bởi một bạn trẻ trong xe hơi, phòng tập gym, hay xuyên suốt một video “get ready with me” (sửa soạn cùng tôi).
Trong thời đại mà việc uống đủ nước luôn được nhấn mạnh và cổ vũ ở khắp nơi, chiếc cốc giữ nhiệt Stanley Quencher - đã trở thành một cơn sốt lan truyền, biến một công ty sản xuất bình giữ nhiệt 110 năm tuổi thành một trong những câu chuyện thành công tiêu dùng bất ngờ nhất thập kỷ.
Độ nổi tiếng của Stanley vô tình được “thúc đẩy” bởi Danielle Faudree, 37 tuổi, người tự nhận mình là “cô gái với chiếc cốc Stanley trong vụ cháy xe”. Trong một video TikTok thu hút tới 92 triệu lượt xem, Danielle Faudree thò tay vào chiếc Kia cũ - bị cháy sém và méo mó sau khi bốc cháy ngày hôm trước - rồi nhấc ra chiếc cốc giữ nhiệt Stanley màu đồng đặt trong khay để cốc. Khi cô lắc nhẹ, chiếc cốc vẫn hầu như còn nguyên vẹn, cùng tiếng đá lạnh va vào thành bên trong vang lên leng keng.
Trong giai đoạn từ 2019 đến 2023, doanh thu của Stanley 1913 đã tăng gấp mười lần, tiến sát mốc 1 tỷ USD. Công ty vốn bán bình giữ nhiệt từ năm 1913, nhưng cộng đồng “tín đồ” của thương hiệu đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội.
Người hâm mộ những chiếc tumbler (cốc giữ nhiệt) từ Stanley 1913 - có giá từ 14 đến 60 USD tùy kích cỡ - cho biết họ yêu thích màu sắc mang tính sưu tập của sản phẩm; dung tích lớn giúp họ uống nhiều nước hơn; và phần tay cầm khiến chiếc cốc dễ mang theo cũng như dễ cầm nắm hơn.
Các “fan cuồng” Stanley thậm chí còn tùy biến những chiếc cốc giữ nhiệt của mình: khắc chữ cá nhân hóa qua website chính thức; ép plastic nhãn dán hình trụ của bao bì rồi gắn lại; và trang trí bằng những phụ kiện như khay đựng đồ ăn vặt hay khay mini thiết kế để đặt chồng lên nắp.
Chiếc cốc giữ nhiệt Stanley - đặc biệt là mẫu Stanley Quencher H2.0 FlowState Tumbler dung tích 40 ounce, giá khởi điểm 45 USD - đã xuất hiện ngày càng nhiều trong danh sách quà tặng dịp lễ, đồng thời được quảng bá mạnh mẽ đến nhóm khách hàng đang cam kết với các mục tiêu rèn luyện sức khỏe đầu năm mới.
Chiếc cốc giữ nhiệt này tất nhiên cũng có cộng đồng hâm mộ là những người nổi tiếng như Olivia Rodrigo, Jessica Alba và Shay Mitchell. Adele từng uống nước từ một chiếc cốc Stanley màu rose-gold trong chương trình Carpool Karaoke của James Corden. Carrie Underwood thậm chí còn đính đá lấp lánh lên chiếc cốc Stanley của mình.
Với Ben James, Phó Chủ tịch Thương mại Toàn cầu kiêm Tổng Giám đốc khu vực EMEA của Stanley, việc đối mặt với thách thức và áp lực để nâng tầm thương hiệu là một nỗi ám ảnh thường trực hằng ngày. James gia nhập Stanley đúng vào lúc công ty đang bước vào giai đoạn tăng trưởng dốc đứng nhất vào năm 2021.
Ông chia sẻ với Forbes: “Chỉ có thể dùng từ ‘tàu phóng vũ trụ’ để miêu tả sự thành công của Stanley. Đó là cả một quá trình tiên phong, xây dựng chiến lược sâu sắc - xác định chúng tôi muốn trở thành ai, muốn đi về đâu và làm thế nào để đạt được điều đó. Ban đầu mọi thứ còn rất chắp vá.”
Sự “chắp vá” ban đầu giờ đã được phát triển thành một cấu trúc có tính chiến lược rõ ràng. Hiện nay, James dành phần lớn thời gian tập trung vào thị trường EMEA — khu vực tăng trưởng nhanh nhất của Stanley, đã tăng gấp ba lần doanh thu trong năm ngoái và được dự báo sẽ tiếp tục tăng gấp đôi vào năm 2025.
Câu hỏi quan trọng đối với James và ban lãnh đạo công ty vẫn là: làm thế nào để vượt ra khỏi thành công của dòng sản phẩm cốc giữ nhiệt Quencher. Ông lý giải tư duy định hướng trong quá khứ và tương lai của Stanley qua khái niệm các “kỷ nguyên”.
“Kỷ nguyên đầu tiên của chúng tôi gắn với việc phục vụ tầng lớp lao động Mỹ — những công nhân mang cà phê đến công trường,” ông giải thích. “Sau đó là kỷ nguyên dã ngoại, khi mọi người mang bình giữ nhiệt Stanley đi cắm trại, leo núi. Tiếp đến là kỷ nguyên của ‘cấp đủ nước’ — nơi dòng sản phẩm cốc giữ nhiệt Quencher trở thành biểu tượng. Và giờ đây, chúng tôi đang tiên phong bước vào giai đoạn tiếp theo: trở thành một thương hiệu phong cách sống toàn cầu thực thụ”.
Trên thực tế, giai đoạn mới này đồng nghĩa với việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Mục đích giữ nước vẫn là cốt lõi, nhưng tại châu Âu, các sản phẩm dành cho văn hóa cà phê (như cốc giữ nhiệt, thiết kế tiện lợi cho người đi làm) đang tăng trưởng nhanh chóng.
Ở Bắc Mỹ, túi giữ lạnh mềm của Stanley đã bùng nổ với mức tăng trưởng ba chữ số, nhờ khai thác thói quen dã ngoại và tiệc tùng ngoài trời của người Mỹ. Song song, Stanley cũng đang mở rộng dòng dụng cụ cho bar, từ ly bia đến bình lắc cocktail.
Chính sự đổi mới sản phẩm kết hợp với chiến lược hợp tác thương hiệu đã giúp Stanley duy trì và mở rộng sức hút đa văn hóa. Hãng từng bắt tay với đa dạng thương hiệu và nhân vật, từ Barbie, Starbucks, ca sĩ Post Malone, cầu thủ Lionel Messi và gần đây nhất là Câu lạc bộ bóng đá Arsenal — bước tiến quan trọng nhất tại châu Âu cho đến nay.
Bộ sưu tập cốc giữ nhiệt hợp tác mới ra mắt đã nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ người hâm mộ của cả hai bên. “Những sự hợp tác này mục đích không chỉ là về doanh thu,” ông James nhấn mạnh. “Thành công là khi chúng tôi có thể kết nối cộng đồng fan, tôn vinh những giá trị mà cả hai thương hiệu đại diện, và làm điều đó theo cách bền vững”.
“Những chiến dịch hợp tác này không thể diễn ra trong chớp mắt. Phải mất nhiều tháng nghiên cứu, lên kế hoạch và phối hợp chặt chẽ từ cả hai phía. Bạn chỉ có một cơ hội để ra mắt thật chuẩn xác”.
Và dù mức độ bùng nổ cốc giữ nhiệt nhờ hiệu ứng mạng xã hội cuối cùng có thể sẽ chững lại, James vẫn tự tin về đà phát triển lâu dài của Stanley. Không giống nhiều thương hiệu “ăn theo trào lưu,” Stanley có hơn một thế kỷ uy tín để dựa vào. “Chúng tôi có 110 năm giá trị thương hiệu,” ông James khẳng định. “Và chúng tôi sẽ dùng điều đó để tiếp sức cho 110 năm tiếp theo”.
Hãng mỹ phẩm tập trung vào trải nghiệm khách hàng Gen Z
Menu cho Gen Z: Bí quyết thành công của chuỗi đồ uống Trung Quốc?
Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch
Trong 8 tháng năm 2025, du lịch Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng, ước đón gần 15 triệu lượt khách, tổng thu 40.476 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch cả năm...
Chiếc cốc giữ nhiệt "thô kệch" trở thành biểu tượng phong cách sống toàn cầu
Khi việc uống đủ nước đang là điều mà mọi người nhắc nhở nhau mỗi ngày, một chiếc bình hay cốc giữ nhiệt đủ lớn, đủ bền để đựng đồ uống cho bạn mang theo mình khắp mọi nơi đang là sản phẩm trở thành xu hướng trên mạng xã hội…
Công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest lớn nhất Đông Nam Á tại Đà Nẵng
Chiều ngày 22/8 tại Furama Resort Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) tổ chức họp báo công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest 2025 tại Đà Nẵng...
Hiệu vàng "nội địa Trung" đánh bại các thương hiệu trang sức xa xỉ
Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương hiệu vàng nội địa này tạo nên sự tương phản rõ rệt so với những khó khăn mà một số nhà bán lẻ trang sức xa xỉ phương Tây đang gặp phải tại Trung Quốc…
Những loại thực phẩm tốt cho tim mạch nên có trong thực đơn
Chỉ cần vài cú chạm trên ứng dụng giao đồ ăn là đã có ngay món yêu thích. Nhưng vì sức khỏe tim mạch của bạn, có lẽ bạn nên tạm dừng thói quen đó và dành nhiều nỗ lực hơn cho việc xây dựng một chế độ ăn lành mạnh…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: