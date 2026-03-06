Chủ Nhật, 08/03/2026

Ẩm thực Anh tìm cơ hội mở rộng tại thị trường Việt Nam

Như Quỳnh

06/03/2026, 08:41

Hai hiệp định thương mại tự do với Việt Nam là lợi thế để doanh nghiệp Anh lựa chọn cơ chế thuận lợi nhất khi xuất khẩu sang Việt Nam, từ đó thúc đẩy thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng…

Ảnh: Tổng lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 5/3, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện “Tuần lễ Ẩm thực Anh” (Taste of the UK) được tổ chức nhằm quảng bá các sản phẩm thực phẩm và đồ uống đến từ Vương quốc Anh tới người tiêu dùng Việt Nam. Chương trình do hệ thống bán lẻ MM Mega Market Việt Nam (MMVN) phối hợp cùng Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM triển khai.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy thương mại nông sản – thực phẩm giữa hai nước trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) đang tạo thêm dư địa cho hợp tác song phương. Trong khuôn khổ chương trình, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận nhiều nhóm sản phẩm nhập khẩu từ Anh như sữa và phô mai, ngũ cốc, bánh kẹo, đồ uống, mứt và các sản phẩm ăn nhẹ.

Phát biểu tại sự kiện, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự kiêm Giám đốc Thương mại của Anh tại Việt Nam, cho biết Việt Nam đang trở thành thị trường tiềm năng đối với các thương hiệu thực phẩm Anh nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, dân số trẻ và nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc minh bạch, tiêu chuẩn an toàn cao.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự kiêm Giám đốc Thương mại của Anh tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tổng lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh
Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự kiêm Giám đốc Thương mại của Anh tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tổng lãnh sự Anh tại TP. Hồ Chí Minh

Theo bà Alex, các hoạt động quảng bá như “Tuần lễ Ẩm thực Anh” không chỉ giúp đưa sản phẩm Anh đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam mà còn góp phần củng cố quan hệ thương mại song phương, mở ra thêm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.

Các hoạt động quảng bá này diễn ra trong bối cảnh thương mại nông sản – thực phẩm giữa hai nước đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong Tuần lễ ẩm thực Anh diễn ra từ ngày 26/2 đến 11/3, hơn 100 sản phẩm được giới thiệu tại hệ thống MMVN trên toàn quốc, với  mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hàng ngày.

Chia sẻ với VnEconomy, ông Matthew Albon-Crouch, Tham tán Nông nghiệp Vương quốc Anh tại Việt Nam, cho biết kể từ khi UKVFTA có hiệu lực, xuất khẩu của Anh sang Việt Nam đã tăng hơn 30%. Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục duy trì kim ngạch xuất khẩu đáng kể sang thị trường Anh, với khoảng 600 triệu USD thủy sản mỗi năm. Riêng tôm Việt Nam chiếm khoảng 25% tổng lượng tôm nhập khẩu của Anh.

Theo ông Albon-Crouch, phần lớn thuế quan đối với các sản phẩm giữa hai nước đã được cắt giảm xuống gần 0%. Bên cạnh đó, việc Vương quốc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ năm ngoái cũng giúp hoạt động thương mại thuận lợi hơn, đặc biệt trong các quy định về xuất xứ hàng hóa.

“Nhờ những hiệp định thương mại này, doanh nghiệp Anh và Việt Nam có thêm lựa chọn và sự linh hoạt khi xuất khẩu. Điều này giúp giảm chi phí và đơn giản hóa thủ tục thương mại hai chiều,” ông nói.

Đáng chú ý, xuất khẩu thủy sản của Anh sang Việt Nam đã tăng mạnh trong hai năm gần đây, với mức tăng khoảng 40% mỗi năm. Hiện Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ tư của Anh ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Đề cập đến tiềm năng thị trường, ông cho biết riêng năm ngoái, tiêu dùng thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam tăng khoảng 8%, cho thấy người tiêu dùng ngày càng cởi mở và sẵn sàng trải nghiệm các sản phẩm ẩm thực quốc tế.

Về khả năng cạnh tranh của sản phẩm thực phẩm Anh tại thị trường Việt Nam – nơi đã có nhiều sản phẩm từ Nhật Bản, Australia hay Hàn Quốc, ông Albon-Crouch cho rằng, dù sản lượng xuất khẩu có thể không lớn bằng một số nước khác, nhưng thế mạnh của Anh là sở hữu rất nhiều chủng loại phô mai khác nhau, mang lại nhiều lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài ra, ngành thực phẩm và đồ uống tại Vương quốc Anh được quản lý rất chặt chẽ với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, phương thức chăn nuôi và sản xuất. Điều này nhằm đảm bảo chất lượng và mức độ an toàn cao của sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành của MM Market Việt Nam, “Tuần lễ Ẩm thực Anh” được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi chương trình “Hương vị các Quốc gia” được triển khai thường niên, nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia tới người tiêu dùng Việt Nam. 

Thông qua hợp tác với các đối tác từ Anh, MMVN kỳ vọng đưa thêm các sản phẩm thực phẩm và đồ uống từ thị trường này đến người tiêu dùng và khách hàng chuyên nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống (HoReCa). Đồng thời, đây được xem là bước thúc đẩy hợp tác thương mại và mở rộng sự hiện diện của các thương hiệu Anh tại thị trường Việt Nam.

