Trang chủ Tiêu điểm

Chiêu đãi cấp Nhà nước Đoàn đại biểu cấp cao Cuba

Đỗ Như

01/09/2025, 14:29

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự hiện diện của đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tại Việt Nam, thể hiện rõ nét và sinh động mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em giữa hai nước...

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/8 - 2/9/2025, trưa 1/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân đã đồng chủ trì cuộc chiêu đãi trọng thể cấp Nhà nước chào mừng Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cuba.

Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân trở lại thăm Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sự hiện diện của đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tại Việt Nam, thể hiện rõ nét và sinh động mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em giữa hai nước và một lần nữa khẳng định sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân hai nước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn những tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ đồng chí, anh em của nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

  Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.
  Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Việt Nam luôn coi trọng vun đắp, củng cố mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Việt Nam sẵn sàng cùng đất nước Cuba anh em đưa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước trở thành di sản trường tồn và nguồn sức mạnh to lớn của hai dân tộc tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi cây lúa Việt Nam đang xanh tốt trên những cánh đồng hữu nghị tại đất nước Cuba; hài lòng khi các dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ sinh học giữa Việt Nam và Cuba sẽ có những kết quả cụ thể ngay trong năm 2025 này.

Đặc biệt vui mừng về những kết quả vượt mong đợi của Chương trình "65 năm nghĩa tình Cuba - Việt Nam" đang lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam; mong chờ những ca khúc mới từ đợt phát động sáng tác "Việt Nam - Cuba vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị".

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư bày tỏ niềm tin vững chắc vào tương lai tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Cuba.

 Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu. Ảnh: TTXVN.
 Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Trong phát biểu đáp từ, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi lời chúc mừng Việt Nam trong năm 2025 với nhiều sự kiện kỷ niệm trọng đại; khẳng định sự tin cậy chính trị lẫn nhau và tình anh em giữa hai đất nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhấn mạnh, trong năm 2025, hai bên đã trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội, tập trung vào việc củng cố mối quan hệ chính trị tuyệt vời và đưa sức mạnh đó đến một sự hợp tác toàn diện sâu sắc và hiệu quả hơn.

Một năm sau chuyến thăm lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cuba vào tháng 9/2024, hai bên đã đạt được những kết quả thiết thực và cụ thể trong việc trao đổi chính trị và hợp tác song phương; giá trị phi thường của chuyến thăm này thực sự là biểu hiện của sự ưu tiên cao mà cả hai bên dành cho quan hệ song phương.

Cách tiếp cận mới trong quan hệ kinh tế và hợp tác hướng hai nước tới việc nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các mối liên kết đó, đồng thời định hình các dự án chưa từng có trong các lĩnh vực chiến lược như sản xuất nông nghiệp-thực phẩm, công nghiệp dược-sinh học và năng lượng tái tạo.

Nhân dịp này, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi lời chúc mừng tới Việt Nam vì những thành công nhằm tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả thể chế đất nước; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: