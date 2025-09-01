Chiêu đãi cấp Nhà nước Đoàn đại biểu cấp cao Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự hiện diện của đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tại Việt Nam, thể hiện rõ nét và sinh động mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em giữa hai nước...
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ
ngày 31/8 - 2/9/2025, trưa 1/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và
Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân đã đồng chủ trì cuộc chiêu đãi trọng thể
cấp Nhà nước chào mừng Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng
Đoàn đại biểu cấp cao Cuba.
Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel
Bermúdez và Phu nhân trở lại thăm Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà
nước Cuba nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sự hiện
diện của đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao
Đảng, Nhà nước Cuba tại Việt Nam, thể hiện rõ nét và sinh động mối quan hệ đoàn
kết, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em giữa hai nước và một lần nữa khẳng định
sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân hai nước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc của mỗi nước.
Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn những
tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ đồng chí, anh em của nhân dân Cuba dành cho nhân
dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước
đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Việt Nam luôn coi trọng vun đắp, củng cố mối quan hệ đặc biệt,
mẫu mực đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng và
các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Việt Nam sẵn sàng cùng đất nước Cuba anh em đưa mối quan hệ
hữu nghị đặc biệt giữa hai nước trở thành di sản trường tồn và nguồn sức mạnh
to lớn của hai dân tộc tiến vào giai đoạn phát triển mới.
Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi cây lúa Việt Nam đang xanh tốt
trên những cánh đồng hữu nghị tại đất nước Cuba; hài lòng khi các dự án hợp tác
trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ sinh học giữa Việt Nam và Cuba sẽ có những
kết quả cụ thể ngay trong năm 2025 này.
Đặc biệt vui mừng về những kết quả vượt mong đợi của Chương
trình "65 năm nghĩa tình Cuba - Việt Nam" đang lan rộng trong mọi tầng
lớp nhân dân Việt Nam; mong chờ những ca khúc mới từ đợt phát động sáng tác
"Việt Nam - Cuba vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị".
Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư bày tỏ
niềm tin vững chắc vào tương lai tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam
- Cuba.
Trong phát biểu đáp từ, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez
gửi lời chúc mừng Việt Nam trong năm 2025 với nhiều sự kiện kỷ niệm trọng đại;
khẳng định sự tin cậy chính trị lẫn nhau và tình anh em giữa hai đất nước đã tạo
điều kiện thuận lợi cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba,
Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhấn mạnh, trong năm
2025, hai bên đã trao đổi các chuyến thăm cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước
và hai Quốc hội, tập trung vào việc củng cố mối quan hệ chính trị tuyệt vời và
đưa sức mạnh đó đến một sự hợp tác toàn diện sâu sắc và hiệu quả hơn.
Một năm sau chuyến thăm lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư Tô
Lâm tới Cuba vào tháng 9/2024, hai bên đã đạt được những kết quả thiết thực và
cụ thể trong việc trao đổi chính trị và hợp tác song phương; giá trị phi thường
của chuyến thăm này thực sự là biểu hiện của sự ưu tiên cao mà cả hai bên dành
cho quan hệ song phương.
Cách tiếp cận mới trong quan hệ kinh tế và hợp tác hướng hai
nước tới việc nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các mối liên kết đó, đồng
thời định hình các dự án chưa từng có trong các lĩnh vực chiến lược như sản xuất
nông nghiệp-thực phẩm, công nghiệp dược-sinh học và năng lượng tái tạo.
Nhân dịp này, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez gửi lời
chúc mừng tới Việt Nam vì những thành công nhằm tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả
thể chế đất nước; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam
sẽ đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm
2045...
Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
15:39, 31/08/2025
Thắt chặt tinh thần chia sẻ, đoàn kết quốc tế Việt Nam - Cuba
18:32, 13/08/2025
Nhiều hoạt động hướng đến "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự hiện diện của đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tại Việt Nam, thể hiện rõ nét và sinh động mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em giữa hai nước...
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2/9/2025...
[Phóng sự ảnh] Trước thềm đại lễ A80, Hà Nội rực rỡ cờ hoa
Có thể nói, không khí lễ Quốc khánh 2/9 đang “nóng” lên trên khắp phố phường Hà Nội. Đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân, du khách rộn ràng chụp ảnh check- in cùng cờ đỏ sao vàng...
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Khẳng định tiếng nói trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường, nối tiếp chuyến thăm Việt Nam của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, thể hiện sự “kề vai sát cánh”, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay...
Đoàn Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
Các nhà lãnh đạo ICAPP bày tỏ vinh dự tham gia sự kiện trọng đại - Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khâm phục sâu sắc những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: