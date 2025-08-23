Chilica và KINAVA giành vị trí Quán quân Startup Wheel 2025

Sau hành trình hơn 5 tháng tranh tài, vượt qua 2.144 dự án đến từ 28 quốc gia, tương ớt tươi Chilica (Việt Nam) và KINAVA Co., Ltd (Hàn Quốc) đã xuất sắc giành ngôi Quán quân Startup Wheel 2025, trở thành tâm điểm của cộng đồng khởi nghiệp tại InnoEx 2025…

Startup Wheel là một trong những cuộc thi khởi nghiệp lâu đời và uy tín nhất Việt Nam do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA) và Công ty Cổ phần đầu tư và hỗ trợ IBP tổ chức thường niên, dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

Trải qua 13 năm phát triển, Startup Wheel đã trở thành một “sân chơi phẳng” cho cộng đồng khởi nghiệp, nơi startup Việt Nam có cơ hội cọ xát trực tiếp với các đối thủ quốc tế, học hỏi kinh nghiệm, kết nối nhà đầu tư và tìm kiếm cơ hội thị trường. Từ năm 2017, cuộc thi chính thức mở rộng Bảng Quốc tế, đến nay đã thu hút hơn 1.000 startup từ 50 quốc gia.

Theo Ban tổ chức, năm 2025, Startup Wheel ghi nhận 2.144 hồ sơ dự thi, từ đó, chỉ có 10 dự án xuất sắc bảng Việt Nam và 5 dự án bảng quốc tế đi đến vòng Chung kết tại InnoEx. Cuộc thi quy tụ hơn 120 giám khảo gồm các doanh nhân, chuyên gia, quỹ đầu tư và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước, bảo đảm tính khách quan và uy tín.

Theo đó, ở Bảng Việt Nam, chiến thắng thuộc về Chilica – sản phẩm tương ớt tươi. Điểm đặc biệt của Chilica là được sản xuất bằng công nghệ lên men tiên tiến, giúp giữ nguyên màu sắc và hương vị của ớt tươi. Đây cũng là nhà máy thứ 3 trên thế giới sở hữu công nghệ này, và hiện sản phẩm đã xuất khẩu tới 13 quốc gia, được bảo hộ thương hiệu tại hơn 35 quốc gia. Thành công của Chilica cho thấy nông sản quen thuộc có thể được nâng tầm thành giải pháp ẩm thực sáng tạo, mở ra tiềm năng thương mại hóa toàn cầu.

Giải Nhì thuộc về Yeast Era (YERA) với sản phẩm dinh dưỡng từ công nghệ tiên tiến độc quyền, hấp thu nhanh, lành tính, giàu chất xơ và beta-glucan giúp tiêu hoá khỏe mạnh và tăng cường miễn dịch. Đây là một giải pháp sạch, bền vững, đột phá cho nhiều chế độ ăn hiện đại.

Giải Ba thuộc về Nextwaves Industries, startup phần cứng cung cấp antenna, radar và RFID chuyên biệt cho hệ thống công nghiệp. Toàn bộ nghiên cứu và sản xuất đều được thực hiện tại Việt Nam, giúp tối ưu chi phí nhưng vẫn đạt hiệu năng vượt trội, khẳng định năng lực R&D nội địa.

Ở Bảng Quốc tế, ngôi vị Quán quân gọi tên KINAVA Co., Ltd (Hàn Quốc). Doanh nghiệp này gây ấn tượng mạnh với quy trình carbon hóa thủy nhiệt lai (Hybrid Hydrothermal Carbonization) kết hợp công nghệ xúc tác độc quyền, cho phép biến rác thải hữu cơ (bùn thải, rác thực phẩm, chất thải chăn nuôi) thành phân bón, biocoal, biochar và khí sinh học (biogas). Đây là giải pháp có tiềm năng ứng dụng toàn cầu, vừa giải quyết bài toán môi trường, vừa mở ra hướng đi mới cho kinh tế tuần hoàn.

Ngoài hai Quán quân, nhiều giải thưởng chuyên biệt cũng được trao như: Vietnam Youth Startup thuộc về Ecombox; Dự án sáng tạo nhất: Enfarm Agitech; Nữ Founder xuất sắc nhất: UpGreen; Thí sinh ấn tượng nhất: LilForest. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó riêng Quán quân nhận gói thưởng trị giá 1,15 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật).

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, điểm chung của Chilica và KINAVA Co., Ltd là cách họ biến những ý tưởng quen thuộc thành giải pháp mang lại giá trị thực tế. Nếu Chilica cho thấy đổi mới có thể bắt đầu từ một gia vị truyền thống nhưng được nâng tầm nhờ tư duy sáng tạo, thì KINAVA chứng minh công nghệ hiện đại có thể giải quyết bài toán toàn cầu về môi trường và năng lượng. Cả hai đại diện đều thể hiện đúng tinh thần Innovation for Profit – chủ đề của InnoEx 2025 – khi biến sáng tạo thành lợi nhuận và tác động thực chất.

Tại buổi trao giải Startup Wheel 2025 chiều 22/8, bà Nguyễn Thị Diệu Hằng, CEO BSSC - Trưởng Ban tổ chức, cho biết: Việc Startup Wheel tổ chức vòng Chung kết trong khuôn khổ InnoEx đã tạo nên sức hút đặc biệt. Hàng nghìn doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia công nghệ đã trực tiếp theo dõi, bình luận và kết nối với các đội thi tại khu vực triển lãm.

Startup Wheel không chỉ dừng lại ở giải thưởng, mà còn là một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện. Các startup sau khi tham gia đều có cơ hội tiếp cận cố vấn, chương trình đào tạo, quỹ đầu tư và mạng lưới thị trường trong khu vực. Nhiều gương mặt trưởng thành từ Startup Wheel trước đây đã trở thành doanh nghiệp thành công, tạo tác động tích cực cho cộng đồng khởi nghiệp.

“Đây là năm thứ 13 Startup Wheel được tổ chức và là năm thứ 8 mở rộng Bảng Quốc tế. Chúng tôi tự hào khi Startup Wheel đã trở thành bệ phóng để startup Việt hội nhập quốc tế, đồng thời là điểm đến uy tín của startup toàn cầu”, bà Hằng chia sẻ.

Được biết, năm nay, cuộc thi tiếp tục nhận được sự đồng hành của Qualcomm với vai trò nhà tài trợ Kim Cương, cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Ngay tại lễ trao giải, Ban tổ chức cũng chính thức phát động Startup Wheel 2026, mở đơn đăng ký tại startupwheel.vn

Theo đánh giá của các chuyên gian, thành công của Startup Wheel 2025 một lần nữa khẳng định TP.HCM và Việt Nam đang trở thành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực, nơi những sản phẩm như tương ớt tươi Chilica, giải pháp công nghệ của KINAVA, hay nền tảng R&D của Nextwaves có thể bứt phá, vươn ra toàn cầu.