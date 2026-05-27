Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô

Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 943/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô.

Kế hoạch nhấn mạnh từ tháng 5/2026, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô.

Bao gồm việc đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung văn bản Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô trên các cổng/trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan và các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Đồng thời triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu xây dựng, các nội dung cơ bản của Luật Thủ đô bằng các hình thức cụ thể…

Từ tháng 5/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố Hà Nội phối hợp thông tin, tuyên truyền về các hội nghị, lớp tập huấn và nội dung cơ bản của Luật Thủ đô; xây dựng chuyên mục, tin, bài phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao hiệu quả triển khai thi hành Luật.

Một điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch là sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ khác để giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ tham gia xây dựng, góp ý văn bản thi hành Luật Thủ đô hoặc có văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho chính quyền Hà Nội và các địa phương liên quan. Điều này nhằm đảm bảo các cơ chế, chính sách đặc thù trong Luật Thủ đô được cụ thể hóa đầy đủ và kịp thời.

Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ. Tổng hợp kết quả rà soát của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thủ đô thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền; hoàn thành rà soát và gửi kết quả cho Bộ Tư pháp trước ngày 15/6/2026.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có liên quan đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô.

Đồng thời phối hợp với các tỉnh/thành phố, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan tổ chức họp đánh giá thi hành luật đối với các dự án liên kết, phát triển vùng; dự án liên kết, phát triển vùng Thủ đô.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ theo dõi thi hành Luật Thủ đô, tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô.