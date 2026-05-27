Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô

Như Nguyệt

27/05/2026, 09:05

Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 943/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô.

Luật Thủ đô quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; cơ chế, chính sách, thẩm quyền, trách nhiệm xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô. Ảnh: VGP.

Kế hoạch nhấn mạnh từ tháng 5/2026, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô.

Bao gồm việc đăng tải, cập nhật toàn bộ nội dung văn bản Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô trên các cổng/trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan và các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.

Đồng thời triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu xây dựng, các nội dung cơ bản của Luật Thủ đô bằng các hình thức cụ thể…

Từ tháng 5/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố Hà Nội phối hợp thông tin, tuyên truyền về các hội nghị, lớp tập huấn và nội dung cơ bản của Luật Thủ đô; xây dựng chuyên mục, tin, bài phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao hiệu quả triển khai thi hành Luật.

Một điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch là sự phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ khác để giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ tham gia xây dựng, góp ý văn bản thi hành Luật Thủ đô hoặc có văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho chính quyền Hà Nội và các địa phương liên quan. Điều này nhằm đảm bảo các cơ chế, chính sách đặc thù trong Luật Thủ đô được cụ thể hóa đầy đủ và kịp thời.

Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ. Tổng hợp kết quả rà soát của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thủ đô thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền; hoàn thành rà soát và gửi kết quả cho Bộ Tư pháp trước ngày 15/6/2026.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có liên quan đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô.

Đồng thời phối hợp với các tỉnh/thành phố, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan tổ chức họp đánh giá thi hành luật đối với các dự án liên kết, phát triển vùng; dự án liên kết, phát triển vùng Thủ đô.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ theo dõi thi hành Luật Thủ đô, tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô.

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng, ban hành theo Điều 8 và Điều 9 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành văn bản; tổ chức đánh giá hiệu quả đối với văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo quy định tại Điều 8 Luật Thủ đô sau 1 năm thi hành và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân thành phố về việc thi hành Luật Thủ đô.

Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản được đặt trong yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và xây dựng nền tảng tri thức quốc gia phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước trong nhiều thập niên tới.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chiều 26/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, cải cách hành chính, phát huy dư địa tăng trưởng mới.

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.

Hội thảo tập trung thảo luận bốn nhóm nội dung lớn gồm: đánh giá toàn diện mô hình phát triển của Việt Nam qua các thời kỳ; phân tích bối cảnh quốc tế và các xu hướng mới; đề xuất cấu trúc và các trụ cột của mô hình phát triển mới; xác định các đột phá để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững...

Ban Bí thư đã quyết định khai trừ Đảng các ông Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh và Điệp Văn Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

