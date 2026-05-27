Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô

Kế hoạch nhấn mạnh từ tháng 5/2026, tổ chức tuyên truyền,
phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ đô.
Bao gồm việc đăng tải,
cập nhật toàn bộ nội dung văn bản Luật Thủ đô và các văn bản thi hành Luật Thủ
đô trên các cổng/trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan và các tỉnh, thành
phố trong vùng Thủ đô, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật để cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng.
Đồng thời triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp;
tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu xây dựng, các nội dung cơ bản của Luật
Thủ đô bằng các hình thức cụ thể…
Từ tháng 5/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì tổ
chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về Luật Thủ đô và các văn bản thi
hành Luật Thủ đô.
Các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố Hà Nội phối hợp
thông tin, tuyên truyền về các hội nghị, lớp tập huấn và nội dung cơ bản của Luật
Thủ đô; xây dựng chuyên mục, tin, bài phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao
hiệu quả triển khai thi hành Luật.
Một điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch là sự phối hợp giữa Ủy
ban nhân dân thành phố Hà Nội với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ khác để
giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật.
Các
bộ, cơ quan ngang bộ sẽ tham gia xây dựng, góp ý văn bản thi hành Luật Thủ đô
hoặc có văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho chính quyền Hà Nội và các địa
phương liên quan. Điều này nhằm đảm bảo các cơ chế, chính sách đặc thù trong Luật
Thủ đô được cụ thể hóa đầy đủ và kịp thời.
Theo kế hoạch, Bộ Tư pháp tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật
có liên quan đến Luật Thủ đô thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ. Tổng hợp
kết quả rà soát của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2026.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thủ đô thuộc
lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công để đề xuất sửa đổi, bổ sung
hoặc ban hành theo thẩm quyền; hoàn thành rà soát và gửi kết quả cho Bộ Tư pháp
trước ngày 15/6/2026.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư
pháp, bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có liên quan đánh giá tình hình thi
hành Luật Thủ đô.
Đồng thời phối hợp với các tỉnh/thành phố, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan
ngang bộ có liên quan tổ chức họp đánh giá thi hành luật đối với các dự án liên
kết, phát triển vùng; dự án liên kết, phát triển vùng Thủ đô.
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ
theo dõi thi hành Luật Thủ đô, tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật Thủ đô và
các văn bản thi hành Luật Thủ đô.
Đối với các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng, ban hành theo Điều 8 và Điều 9 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành văn bản; tổ chức đánh giá hiệu quả đối với văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo quy định tại Điều 8 Luật Thủ đô sau 1 năm thi hành và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân thành phố về việc thi hành Luật Thủ đô.