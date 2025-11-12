Chính phủ Đan Mạch mất 400 triệu bảng Anh vì thua kiện nhà giao dịch quỹ phòng hộ

Chính phủ Đan Mạch đang đối mặt với một trong những hóa đơn pháp lý lớn nhất lịch sử pháp lý Anh vì thua trong một vụ kiện gian lận thuế quan trọng tại London...

Theo tờ báo Financial Times, cơ quan thuế của quốc gia Bắc Âu này phải chịu trách nhiệm cho phần lớn chi phí pháp lý phát sinh từ vụ kiện thất bại nhằm vào một nhà giao dịch, ước tính tổng cộng khoảng 400 triệu bảng Anh.

Con số này bao gồm hàng chục triệu bảng để trang trải chi phí pháp lý của nhà giao dịch quỹ phòng hộ người Anh Sanjay Shah - người hiện đang thụ án tù tại Đan Mạch - và các thực thể doanh nghiệp do ông kiểm soát, được gọi chung trong các thủ tục tố tụng là "các bị đơn Shah".

Cơ quan thuế Đan Mạch cho biết họ đang tìm cách kháng cáo phán quyết và nếu thắng, "chúng tôi sẽ thu hồi được chi phí pháp lý". Tòa án phúc thẩm vẫn chưa quyết định liệu có chấp nhận đơn kháng cáo hay không.

Vào tháng trước, Tòa án Tối cao Anh đã phát hiện thấy rằng cơ quan thuế Đan Mạch đã không chứng minh được lập luận của mình rằng các bị đơn - bao gồm ông Shah và quỹ phòng hộ Solo Capital có trụ sở tại Anh - đã lừa đảo Đan Mạch khoảng 1,4 tỷ bảng Anh trong một kế hoạch hoàn thuế cổ tức.

Đan Mạch, Đức, Italy và Pháp nằm trong số các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vụ bê bối thuế này, trong đó các chính phủ được cho là đã bị lừa hoàn lại hàng tỷ euro tiền thuế cổ tức mà trên thực tế chưa bao giờ được nộp.

Vụ kiện tại London là một trong những vụ phức tạp và có giá trị cao nhất từng được xét xử bởi các tòa án Anh. Phiên xét xử chính, kết thúc vào tháng 4 năm nay, có sự tham gia của 26 luật sư và kéo dài 138 ngày. Chỉ riêng tài liệu bằng văn bản khép lại vụ kiện đã lên tới khoảng 5.350 trang.

Cơ quan thuế của Đan Mạch cáo buộc ông Shah và những người cấp cao làm việc cho quỹ phòng hộ của ông đã lừa nhà chức trách thực hiện các khoản hoàn thuế. Thẩm phán Andrew Baker nhận thấy rằng một số bị đơn, bao gồm ông Shah, đã không trung thực theo nhiều cách khác nhau, nhưng cuối cùng, phía nguyên đơn đã không chứng minh được mình đúng.

Các biện pháp kiểm soát của cơ quan thuế Đan Mạch để đánh giá và thanh toán các yêu cầu hoàn thuế cổ tức "quá lỏng lẻo đến mức gần như không tồn tại" - vị thẩm phán nhận định.

Các tài liệu của tòa án cho thấy cơ quan này đã được lệnh phải trả một phần đáng kể chi phí pháp lý của các bị đơn. "Các bị đơn Shah" có quyền thu hồi 85% chi phí của họ phát sinh từ ngày 1/9/2023 đến ngày 30/4/2025, cũng như 100% ngoài khoảng thời gian này - theo các tài liệu của tòa án.

Tại một phiên điều trần vào tháng trước, thẩm phán Baker nói rằng "theo những con số tôi đã được thông báo... tổng chi phí của vụ án này ở cả hai bên có vẻ như đã lên tới khoảng 400 triệu bảng Anh".

Trong vụ án hình sự tại Đan Mạch mà ông Shah đang thụ án, ông này bị phát hiện là kẻ chủ mưu đứng sau một kế hoạch lừa Chính phủ nước này này số tiền 9 tỷ krone Đan Mạch. Ông Shah đã bị kết án 12 năm tù vào tháng 12 năm ngoái.

Về phần mình, Shah phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm, lập luận rằng ông chỉ đơn thuần khai thác các lỗ hổng trong luật pháp Đan Mạch. Kháng cáo của ông đối với bản án dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 11 năm sau.