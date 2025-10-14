Chính phủ đánh giá không hoàn thành mục tiêu 20% dư nợ trái phiếu so với GDP

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Theo Báo cáo 893/BC-CP về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ đánh giá cơ cấu thị trường tài chính còn bất cập, nhu cầu vốn trung hạn và dài hạn của nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào kênh tín dụng ngân hàng trong khi nguồn vốn của hệ thống ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn, làm gia tăng rủi ro kỳ hạn, rủi ro tín dụng…
Theo báo cáo, năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8%, cao hơn các năm trước (năm 2021: 2,55%; 2022: 8,54%; 2023: 5,07%; 2024: 7,09%). Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021–2025 ước đạt 6,3%, cao hơn mức 6,25% của giai đoạn 2016–2020.
GDP bình quân đầu người năm 2025 dự kiến đạt 5.000 USD, tăng so với các năm 2021 (3.717 USD), 2022 (4.109 USD), 2023 (4.284,5 USD), 2024 (4.700 USD) và cao hơn mức 3.552 USD của giai đoạn 2016-2020.
Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2025 ước đạt 3,1% GDP, bằng với năm 2022 và năm 2024, cao hơn năm 2023 (2,8%) và năm 2021 (2,5%). Giai đoạn 2021–2025, bội chi trung bình ước đạt khoảng 3,1–3,2%, giảm nhẹ so với mức 3,45% của giai đoạn 2016–2020.
Nhìn chung, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2021-2025.
Tuy nhiên, Chính phủ đánh giá ổn định kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc, quá trình cải thiện chất lượng tăng trưởng còn chậm, cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu chưa có nhiều thay đổi đáng kể. Chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao.
Tại báo cáo số 893/BC-CP, Chính phủ đánh giá mục tiêu dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp so với GDP đạt 20% trở lên trong giai đoạn 2021-2025 không hoàn thành. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã giảm từ 16% GDP vào năm 2021 xuống 12,1% năm 2023. Dữ liệu các năm 2023-2024 chưa được cập nhật.
“Cơ cấu thị trường tài chính còn bất cập, nhu cầu vốn trung dài hạn của nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào kênh tín dụng ngân hàng trong khi nguồn vốn của hệ thống ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn, làm gia tăng rủi ro kỳ hạn, rủi ro tín dụng và khiến tỷ lệ tín dụng/GDP liên tục tăng cao, các tổ chức quốc tế, tổ chức xếp hạng tín nhiệm liên tục cảnh báo rủi ro bất ổn tài chính đối với Việt Nam”, Chính phủ chỉ ra bất cập trên thị trường tài chính.
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cho thấy quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu so với GDP có nhiều biến động và cách xa mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
Cụ thể, năm 2021, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 91,51% GDP nhưng sau đó ghi giảm mạnh, chỉ còn 54,32% GDP vào năm 2022. Từ năm 2023 trở đi, thị trường có dấu hiệu phục hồi, với mức 57,52% năm 2023, 62,31% năm 2024 và ước đạt 72,2% vào năm 2025. Dù có cải thiện trong ba năm cuối kỳ, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu năm 2025 vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đề ra là từ 85% GDP trở lên và vẫn chưa trở lại mức đã đạt được trong năm 2021.
Năm 2025, dư nợ thị trường trái phiếu so với GDP ước đạt 34%, trong khi kế hoạch cho cả giai đoạn 2021-2025 là từ 47% trở lên (dữ liệu của các năm 2021-2024 không được cập nhật).
Chính phủ đánh giá mục tiêu dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp so với GDP đạt 20% không hoàn thành. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã giảm từ 16% GDP vào năm 2021 xuống 12,1% năm 2023. Dữ liệu các năm 2023-2024 chưa được cập nhật.
"Thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường vàng chịu nhiều áp lực từ biến động phức tạp của thị trường quốc tế; thị trường bất động sản phục hồi còn chậm. Các động lực tăng trưởng truyền thống tuy đã phát huy hiệu quả nhưng chưa đạt kỳ vọng; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nợ đọng xây dựng cơ bản còn xảy ra tại một số cơ quan, địa phương; xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào FDI và chịu ảnh hưởng từ bên ngoài; hiệu quả đầu tư chưa cao. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế chưa đạt kết quả như kỳ vọng; công nghiệp chế biến chế tạo chưa đủ mạnh, vẫn dựa vào gia công, lắp ráp, thiếu thương hiệu và chuỗi cung ứng trong nước; cơ cấu ngành dịch vụ chưa hợp lý".
(Báo cáo số 893/BC-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ)
Liên quan đến an toàn của các tổ chức tín dụng, Chính phủ cho biết việc áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn (về quản lý rủi ro và an toàn vốn) đã được triển khai rộng rãi trong hệ thống ngân hàng thương mại. Tỷ lệ các ngân hàng thực hiện tăng đều qua các năm, tiến tới đạt 100% vào năm 2025.
Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (không gồm các ngân hàng thương mại yếu kém) lần lượt là: năm 2021 1,3%; năm 2022 1,45%; năm 2023 1,69%; năm 2024 1,58%; uớc năm 2025 dưới 3%.
Trước đó, tại báo cáo số 776/BC-CP ngày 13/9/2025, Chính Phủ cho biết tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng năm 2021 là 1,49%; 2022 là 2,03%; 2023 là 4,93%; 2024 là 4,56% và ước năm 2025 là 4,11%.
