Trang chủ Thế giới

Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả 175 tỷ USD tiền thuế quan

Bình Minh

21/02/2026, 11:55

Chính phủ Mỹ đang đối mặt với khả năng phải hoàn lại hơn 175 tỷ USD tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng biện pháp thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump là không có căn cứ pháp lý...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo hãng tin CNBC, ước tính từ Penn Wharton Budget Model - một nhóm nghiên cứu tài chính phi đảng phái tại Đại học Pennsylvania - cho thấy số tiền thuế quan mà chính quyền ông Trump có thể phải hoàn lại lên tới 175 tỷ USD.

Đây là số tiền thuế quan đối ứng mà Chính phủ Mỹ được cho là đã thu được kể từ khi ông Trump áp thuế quan này mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.

Từ trước khi Tòa án Tối cao Mỹ vào ngày 20/2 ra phán quyết vô hiệu hóa thuế quan đối ứng, nhiều nhà nhập khẩu đã đệ đơn kiện để đòi lại số tiền thuế đã nộp, trên cơ sở các phán quyết của tòa án cấp dưới cho rằng thuế quan đối ứng của Trump ông là không hợp pháp.

Phán quyết của Tòa án Tối cao không đề cập rõ ràng đến việc Chính phủ liên bang có thể giữ lại số tiền thuế quan đối ứng đã thu, nhưng cũng không bác bỏ khả năng hoàn lại số tiền đó.

Tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp đặt các thuế quan đối ứng, trở thành tổng thống đầu tiên sử dụng IEEPA cho mục đích áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Mỹ kết luận rằng đạo luật này không trao quyền cho tổng thống áp thuế quan như vậy.

Thẩm phán Brett Kavanaugh, một trong ba thành viên bảo thủ của Tòa án Tối cao phản đối phán quyết, đã cảnh báo về những khó khăn trong việc hoàn lại số tiền thuế đã thu. Ông cho rằng quá trình hoàn lại tiền có thể sẽ rất phức tạp và gây ra nhiều hệ lụy.

Ông Kavanaugh cũng nhấn mạnh rằng việc áp thuế quan đối ứng theo IEEPA đã giúp thúc đẩy các thỏa thuận thương mại trị giá hàng nghìn tỷ USD, bao gồm thỏa thuận với các quốc gia từ Trung Quốc đến Anh và Nhật Bản. Ông cảnh báo rằng quyết định của Tòa án Tối cao có thể dẫn tới tình trạng bấp bênh đối với các thỏa thuận thương mại này.

“Nước Mỹ có thể bị yêu cầu phải trả lại nhiều tỷ USD tiền thuế quan đối ứng cho các nhà nhập khẩu, dù một số nhà nhập khẩu có thể đã chuyển chi phí thuế quan đó về phía người tiêu dùng hoặc đối tượng khác. Theo như đã được thừa nhận trong quá trình tranh tụng, việc hoàn trả thuế quan sẽ rất phức tạp”, thẩm phán Kavanaugh viết trong tuyên bố về việc ông phản đối việc bác bỏ thuế quan đối ứng.

Ông Brian LeBlanc - nhà kinh tế cao cấp tại công ty PNC Financial Services Group - cho biết trong một bài đăng trên LinkedIn rằng thuế quan liên quan đến IEEPA bị Tòa án Tối cao Mỹ coi là bất hợp pháp chiếm khoảng 60% tổng số thuế quan đã được áp.

Ông nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề lớn và cho rằng chính quyền ông Trump có thể sẽ thay thế phần lớn, nhưng không phải tất cả, nguồn thu thuế bị mất này bằng các biện pháp thuế quan khác.

Trong số 9 thẩm phán của Tòa án Tối cao, có 6 vị bác bỏ thuế quan đối ứng và 3 vị ủng hộ.

Hồi tháng 12/2025, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết số tiền thuế quan đã thu mà có nguy cơ phải hoàn lại là 133,5 tỷ USD. Con số này có thể đã tăng lên do việc thu thuế vẫn tiếp tục diễn ra.

Từ khóa:

Mỹ thế giới Thuế đối ứng thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

