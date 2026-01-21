Chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân: Cổ phiếu nhóm nào được lợi nhất?

Nhóm Bất động sản khu công nghiệp và công nghệ là nhóm hưởng lợi rõ nét nhất từ các cơ chế hoàn tiền và đặt hàng từ Chính phủ.

Nghị định số 20/2026/NĐ-CP vừa được ban hành ngày 15/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm phát triển kinh tế tư nhân.

Nghị định áp dụng đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong khu vực kinh tế tư nhân.

Về hỗ trợ tiếp cận đất đai và mặt bằng sản xuất, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công khai diện tích đất dành riêng cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê hoặc thuê lại.

Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ được Nhà nước hoàn trả khoản tiền đã giảm giá thuê cho doanh nghiệp hỗ trợ thông qua hình thức bù trừ tiền thuế phải nộp hoặc hoàn chi trực tiếp từ ngân sách.

Các SME, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được ưu tiên thuê nhà, đất là tài sản công theo phương thức niêm yết giá hoặc được giảm tiền thuê nhà

Về thuế ưu đãi, Nghị định quy định miễn, giảm thuế cho các công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp và tổ chức trung gian hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, cổ phần vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Miễn thuế 03 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu.

Miễn thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân chuyển nhượng vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức trung gian đổi mới sáng tạo được miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Ngoài ra, doanh nghiệp được phép trích tối đa 20% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nghị định cũng khuyến khích sử dụng văn bản điện tử (định dạng .pdf) và chữ ký số trong các giao dịch và hồ sơ đề nghị hỗ trợ để thay thế cho văn bản giấy. Các mẫu đơn đề nghị hoàn trả tiền thuê đất và giấy xác nhận thông tin doanh nghiệp được quy định cụ thể tại các Phụ lục kèm theo.

Nhận định về tác động tích cực của Nghị định đến doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích và nghiên cứu khối khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta đánh giá nhóm Bất động sản khu công nghiệp và công nghệ là nhóm hưởng lợi rõ nét nhất từ các cơ chế hoàn tiền và đặt hàng từ Chính phủ.

Theo đó, với nhóm bất động sản khu công nghiệp, đây là nhóm hưởng lợi rõ rệt nhất từ cơ chế hoàn trả khoản hỗ trợ giảm tiền thuê đất. Các chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp được Nhà nước hoàn trả tiền thông qua bù trừ thuế hoặc chi trực tiếp từ ngân sách sau khi đã giảm giá thuê cho các doanh nghiệp công nghệ cao và SME. Cổ phiếu tiềm năng gồm BCM, IDC, KBC, PHR, GVR.

Thứ hai là nhóm Công nghệ được hưởng lợi từ chính sách khuyến khích chuyển đổi số và ưu đãi cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Cơ chế trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ (lên đến 20% thu nhập tính thuế) và các ưu đãi thuế cho chuyên gia, nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực này sẽ giúp giảm chi phí nhân sự chất lượng cao. Cổ phiếu được ưa thích gồm FPT, CMG, ELC.