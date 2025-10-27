Chính sách rộng mở và thị trường sôi động tạo đà “hút” vốn đầu tư vào ngành bán lẻ

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn với định hướng chuyển dịch sang mô hình phân phối hiện đại và bền vững; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia. Trong xu thế đó, dòng vốn từ các tập đoàn bán lẻ quốc tế tiếp tục đổ mạnh vào thị trường...

Hiện nay, người tiêu dùng đang quay trở lại với cửa hàng, trung tâm thương mại như một điểm đến mua sắm - trải nghiệm - tương tác. Nắm bắt tâm lý này, các trung tâm thương mại tại Việt Nam đang tích cực làm mới mình. Cùng với đó, môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng minh bạch, cởi mở đang trở thành "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ từ các tập đoàn bán lẻ quốc tế.

THỊ TRƯỜNG NGÀY CÀNG CỞI MỞ, TIỀM NĂNG

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2326/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chiến lược đặt mục tiêu phát triển thị trường bán lẻ văn minh, hiện đại và bền vững, gắn với định hướng thương mại trong nước, phù hợp xu thế kinh tế số, xanh và chia sẻ. Đồng thời, chiến lược nhằm kết nối sản xuất với tiêu dùng, gia tăng sức mua trong nước, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Một trong những định hướng trọng tâm là khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển thị trường bán lẻ theo những hình thức và quy mô thích hợp; hình thành lực lượng phân phối nòng cốt trong nước thông qua những ưu đãi bước đầu về cơ chế, chính sách tài chính và đất đai.

Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) tăng bình quân 11% đến 11,5%/năm.

Đồng thời, hình thành các tập đoàn/doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực phân phối, chủ yếu là doanh nghiệp nội địa, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, xác định các doanh nghiệp tư nhân là lực lượng nòng cốt tạo nên động lực quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của thị trường; khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã thương mại, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tham gia thị trường bán

Đáng chú ý, Chiến lược tập trung phát triển mạnh các loại hình kinh doanh dựa trên nền tảng số hóa. Thương mại điện tử, các sàn giao dịch điện tử, và đặc biệt là phương thức bán lẻ đa kênh (Omnichannel), bán lẻ qua thiết bị di động, mạng xã hội được xác định là xu hướng tất yếu, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong tương lai.

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp bán lẻ và trung tâm thương mại đang nhanh chóng bắt nhịp xu hướng mới, đẩy mạnh đầu tư, cải tiến mô hình kinh doanh và ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Nhiều trung tâm thương mại linh hoạt đa dạng hóa hoạt động sự kiện như trang trí theo mùa lễ hội, tổ chức workshop gia đình – trẻ em, triển lãm hay ra mắt sản phẩm mới… nhằm thu hút đông đảo khách tham quan và mua sắm.

Dữ liệu quý 3/2025 của Savills Việt Nam chỉ ra một sự phân hóa rõ rệt về lượng khách tham quan theo tuổi đời của các trung tâm thương mại. Đơn cử, các trung tâm có tuổi đời hoạt động còn trẻ, mới khai trương từ 1-3 năm, vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và ghi nhận mức tăng trưởng lưu lượng khách ấn tượng từ 35-40% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, đối với những trung tâm thương mại đã hoạt động lâu năm và có vị thế vững chắc, lưu lượng khách vẫn tăng trưởng nhưng ở khung thấp hơn, từ 15-30% so với cùng kì năm 2024.

LÀN SÓNG ĐẦU TƯ SÔI ĐỘNG

Trong bối cảnh thị trường ngày càng minh bạch, sôi động và cởi mở đã tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút dòng vốn mạnh mẽ từ các tập đoàn bán lẻ quốc tế đến với thị trường Việt Nam.

Tập đoàn Aeon cũng đã xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai chỉ sau Nhật Bản. Tập đoàn đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng trên khắp cả nước, từ các khu vực trung tâm như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đến các thị trường mới nổi ở miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

Ngày 4/10 vừa qua, Aeon Tân An khai trương trung tâm thương mại có tổng diện tích khoảng 27.000 m2 với khoảng 30 cửa hàng cùng 1.000 nhân viên phục vụ. Aeon Tân An có vị trí đắc địa khi nằm ở khu trung tâm hành chính của tỉnh Tây Ninh, ngay trục đường huyết mạch Hùng Vương, liền kề quốc lộ 1 và cách đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương hơn 1 km.

Trước đó, vào cuối năm 2024, “ông lớn” này cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để phát triển một trung tâm thương mại tại Phủ Lý (Hà Nam cũ) với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 35 triệu USD, kỳ vọng tạo nên một dấu ấn kiến trúc tại cửa ngõ phía Nam vùng Thủ đô.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, MM Mega Market cũng đang tăng tốc mở rộng hệ thống phân phối, khẳng định niềm tin dài hạn vào tiềm năng thị trường Việt Nam. Ngày 17/11 tới đây, trung tâm thương mại MM Mega Đà Nẵng Super Center sẽ chính thức khánh thành. Đây là mô hình "Super Center" đầu tiên của MM Mega Market tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD; đặt tại phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Dự án được thi công và giám sát theo chuẩn quốc tế, hướng tới chứng nhận công trình xanh EDGE của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).