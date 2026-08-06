Chính thức thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên

Khu Công nghệ cao Hưng Yên, rộng gần 500 ha, được định hướng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược...

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1499/QĐ-TTg thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Theo quyết định, khu công nghệ cao có quy mô 496,1 ha, nằm trên địa bàn hai xã Hoàn Long và Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên có chức năng thực hiện các hoạt động công nghệ cao phù hợp với chính sách phát triển công nghệ cao của Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược; cung ứng dịch vụ công nghệ cao, dịch vụ công nghệ chiến lược; hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ chiến lược và thực hiện các nhiệm vụ, chức năng khác của khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm ban hành hoặc điều chỉnh quy chế hoạt động của khu công nghệ cao; tổ chức triển khai đầu tư, phát triển và quản lý khu; bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương theo khả năng cân đối, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt. UBND tỉnh cũng chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hiệu quả đầu tư và hoạt động của khu.

Địa phương sẽ tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, xác định ranh giới và vị trí của khu công nghệ cao, bảo đảm phù hợp với quy mô và phạm vi đã được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh Hưng Yên được chủ động quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung theo quy định; đồng thời kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình xây dựng, vận hành Khu Công nghệ cao Hưng Yên, bảo đảm khu hoạt động đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả sau khi được thành lập. Bộ cũng chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất và kiến nghị liên quan đến việc thành lập khu công nghệ cao này.