Hàng chục nghìn iPhone 18 được giao trong ngày đầu mở bán 18/9

Các chuỗi bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple (AAR) tại Việt Nam đã đồng loạt mở bán và bàn giao những chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng đầu tiên đến tay người tiêu dùng...

Rất đông khách hàng đến nhận iPhone 18 Pro Pro Max tại Minh Tuấn Mobile đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, sáng 18/9 - Ảnh: Minh Hà.

Đúng 8 giờ sáng 18/9, các chuỗi bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple (AAR) tại Việt Nam đồng loạt mở bán và bàn giao hàng chục nghìn chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đầu tiên đến tay khách hàng. Sự kiện này không chỉ thu hút đông đảo người tiêu dùng mà còn ghi nhận những con số ấn tượng về lượng máy được giao và đơn đặt hàng.

Ngay từ sáng sớm, các trung tâm bán lẻ tại TP. Hồ Chí Minh đã trở nên nhộn nhịp với hàng trăm người tiêu dùng xếp hàng để trải nghiệm và nhận máy. Đặc biệt, phiên bản iPhone 18 Pro Max tiếp tục chiếm ưu thế với tỷ lệ đặt hàng từ 70% đến 88% tại các chuỗi bán lẻ.

Phiên bản dung lượng 256GB được nhiều người lựa chọn nhờ mức giá hợp lý và dung lượng vừa đủ. Hai màu sắc mới là đỏ Burgundy và băng thanh cũng tạo nên cơn sốt, trong đó màu đỏ Burgundy chiếm tới 67% lựa chọn tại một số chuỗi.

Hệ thống TopZone dự kiến giao tới 20.000 máy iPhone 18 cho khách đặt trước trên toàn quốc. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO TopZone, cho biết: hơn 180.000 đơn cọc iPhone 18 sau 24 giờ đặt hàng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. Chuỗi này kỳ vọng đợt mở bán năm nay sẽ nâng chuẩn chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phân khúc cao cấp.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc hệ thống Minh Tuấn Mobile, cho biết: Sự xuất hiện của thế hệ iPhone mới năm nay đã tạo nên một làn sóng quan tâm vô cùng lớn từ cộng đồng người yêu công nghệ tại Việt Nam.

Mặc dù số lượng hàng hóa trong đợt đầu cập bến Việt Nam vẫn còn những giới hạn nhất định so với sức mua bùng nổ từ thị trường, Minh Tuấn Mobile đang tích cực làm việc và phối hợp chặt chẽ với đối tác cung ứng để đảm bảo các chuyến hàng tiếp theo được đưa về liên tục. Với hơn 13.000 đơn đặt cọc trước ngày lên kệ, Minh Tuấn Mobile dự kiến bàn giao khoảng 500 máy trong ngày đầu tiên.

Trong khi đó, CellphoneS ghi nhận số lượng khách hàng quan tâm và đặt trước đã chạm ngưỡng gần 50.000 đơn hàng, đạt con số tăng trưởng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Chuỗi Di Động Việt cũng lên kế hoạch bàn giao khoảng 8 - 10% tổng lượng đơn đặt trước thông qua hình thức nhận trực tiếp và giao tận nhà miễn phí.

Đại diện Hoàng Hà Mobile dự đoán sức mua năm nay sẽ duy trì ở mức cao trong những ngày đầu tiên. Dự kiến, đà tiêu thụ của bộ đôi iPhone 18 Pro và Pro Max được kỳ vọng tiếp tục duy trì ổn định nhờ vào các công cụ kích cầu.

Một điểm nổi bật trong mùa mở bán năm nay là làn sóng người dùng chọn giải pháp "Thu cũ - Đổi mới" (Trade-in). Minh Tuấn Mobile áp dụng chính sách thu đổi trợ giá đến 88% giá trị máy cũ kèm gói quà 3,85 triệu đồng. TopZone kết hợp giảm trực tiếp đến 5 triệu đồng qua cổng thanh toán và trợ giá 3 triệu đồng khi đổi máy. Toàn bộ quy trình thẩm định tình trạng máy cũ được thực hiện hoàn toàn công khai, minh bạch ngay tại cửa hàng.

TopZone kết hợp giảm trực tiếp đến 5 triệu đồng qua cổng thanh toán và trợ giá 3 triệu đồng khi đổi máy. Còn Di Động Việt cũng tiết lộ hơn một nửa khách đặt cọc có nhu cầu đổi thiết bị đang dùng để lên đời.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, mặc dù nhu cầu bùng nổ, lượng hàng giao đợt đầu chỉ đáp ứng khoảng 10% tổng lượng đơn hàng. Các chuỗi bán lẻ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng Apple để bổ sung các lô hàng tiếp theo, đồng thời tổ chức nhiều không gian trải nghiệm công nghệ thực tế phục vụ nhu cầu mua sắm ngày càng tăng của người tiêu dùng. Ngày mở bán 18/9 chỉ áp dụng đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, trong khi mẫu iPhone Duo sẽ được mở đặt trước từ ngày 16/10 và giao hàng từ 23/10.

Thống kê chung từ các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, CellphoneS, FPT Shop, Di Động Việt, Minh Tuấn Mobile... iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có hàng chục nghìn máy được bàn giao trong ngày đầu mở bán khắp cả nước.

Thực tế, ngày đầu mở bán iPhone 18 tại Việt Nam đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, với những con số ấn tượng về hàng chục nghìn máy được giao. Trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng, việc đảm bảo nguồn cung và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ là yếu tố then chốt để các nhà bán lẻ duy trì và phát triển thị trường công nghệ cao cấp tại Việt Nam.