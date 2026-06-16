Quyết định mở rộng Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, từ lâu đã được biết đến như một trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ hàng đầu, nay sẽ được mở rộng thêm 194,84 ha tại phường Long Phước. Việc mở rộng này không chỉ nhằm tăng cường diện tích mà còn để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ cao và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công nghệ chiến lược. Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Thành phố nhằm xây dựng một hệ sinh thái công nghệ cao toàn diện, từ nghiên cứu, ươm tạo, đào tạo đến thương mại hóa công nghệ.

Một trong những điểm nhấn của dự án mở rộng này là cam kết hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm của Thành phố đối với môi trường mà còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ cao phát triển các giải pháp bền vững. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đồng bộ, thông minh sẽ được xây dựng để đảm bảo kết nối thuận lợi với khu vực xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Đối với khu vực mở rộng, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược hình thành từ kết quả nghiên cứu và phát triển được thực hiện trong Khu Công nghệ cao; thử nghiệm có kiểm soát công nghệ, sản phẩm và chính sách mới về công nghệ cao, công nghệ chiến lược; hỗ trợ ươm tạo, liên kết đào tạo, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ cao, công nghệ chiến lược và các nhiệm vụ, chức năng khác của Khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

Hình thành các trung tâm nghiên cứu, triển khai công nghệ tiên tiến đi đầu trong các lĩnh vực vi điện tử - công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học và vật liệu mới...; kết nối để hình thành các cụm liên kết ngành công nghiệp, dẫn dắt về hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm thúc đẩy mô hình cộng sinh công nghiệp và gắn kết chặt chẽ với khối đào tạo, nghiên cứu của các trường đại học; là hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ, kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, quy mô nguồn nhân lực.

Để hỗ trợ cho sự phát triển này, chính quyền Thành phố đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư hấp dẫn. Các dự án đầu tư vào công nghệ cao sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, hỗ trợ tài chính và các biện pháp khuyến khích khác. Điều này không chỉ giúp thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước mà còn tạo động lực cho các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, mục tiêu của việc mở rộng Khu Công nghệ cao không chỉ dừng lại ở việc phát triển hạ tầng mà còn hướng tới việc hình thành các trung tâm nghiên cứu, triển khai công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như vi điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Đây sẽ là nơi kết nối các cụm liên kết ngành công nghiệp, thúc đẩy mô hình cộng sinh công nghiệp và gắn kết chặt chẽ với khối đào tạo, nghiên cứu của các trường đại học.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc mở rộng Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một bước đi chiến lược trong việc phát triển công nghệ cao mà còn là một cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc xây dựng một nền kinh tế dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo. Với sự hỗ trợ từ chính quyền và các chính sách ưu đãi hấp dẫn, Khu Công nghệ cao hứa hẹn sẽ trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thành phố trong tương lai, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trên trường quốc tế.