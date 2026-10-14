Chủ đầu tư Bcons cam kết trần lãi suất 6,9% trong 4 năm cho dự án Bcons Central Park

Nhằm giải tỏa tâm lý e ngại lãi suất thả nổi, hỗ trợ bảo vệ dòng tiền cho người mua nhà, Tập đoàn Bcons áp dụng chính sách mới với cam kết khóa trần lãi suất không vượt 6,9%/năm xuyên suốt 48 tháng cho dự án Bcons Central Park.

Điều này không chỉ giúp thiết lập "lá chắn" tài chính cho người mua suốt 4 năm, mà còn mở ra cơ hội sớm nắm giữ tài sản tại 'lõi' Biên Hòa với tiềm năng tăng giá gấp nhiều lần từ làn sóng hạ tầng và lượng chuyên gia quốc tế đến thuê tăng mỗi năm.

BỚT NỖI LO LÃI SUẤT, AN CƯ ĐỒNG NGHĨA VỚI AN TÂM

Nhắm đến một căn hộ tại dự án Bcons Central Park (phường Tam Hiệp) nhằm nâng cấp không gian sống cho gia đình và thuận tiện đi làm, song anh Lộc Quý (35 tuổi, quản lý cấp trung tại một doanh nghiệp FDI) vẫn ngần ngại chưa xuống tiền.

"Dù đã chuẩn bị sẵn khoản tích lũy ban đầu, điều tôi trăn trở nhất là lãi suất. Nhiều nơi quảng cáo ưu đãi 0% năm đầu, nhưng sau đó thả nổi hoàn toàn, có thể vọt lên 13-14%/năm. Vay dài hạn mà biên độ tăng như vậy thì rủi ro cho tài chính rất lớn", anh Quý chia sẻ.

Nỗi lo biên độ thả nổi khó lường của anh Quý cũng là rào cản tâm lý chung của số đông khách hàng. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Tập đoàn Bcons đưa ra cam kết bảo đảm trần lãi suất không vượt quá 6,9%/năm liên tục trong 48 tháng cho khách mua Bcons Central Park.

Chi tiết về chính sách hỗ trợ và lộ trình thanh toán luôn được Bcons tư vấn rõ ràng đến khách hàng.

Nhờ đó, khách hàng biết chắc chắn mức lãi tối đa mình phải trả trong suốt 4 năm đầu để có thời gian thời gian chuẩn bị nguồn tiền trả gốc, giảm bớt áp lực tài chính cho giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn đó, rủi ro biến động lãi suất thị trường - thứ người mua nhà xưa nay phải tự gánh - nay đã được chủ đầu tư san sẻ và đồng hành.

TỐI ƯU DÒNG VỐN, NHẸ NỖI LO "CHÌM NỔI"

Khi được phân tích cặn kẽ cơ chế của chính sách tài chính tại Bcons Central Park, anh Quý nhận ra đây chính là lời giải hợp lý cho bài toán khiến anh đau đầu lâu nay.

Thay vì dốc hết tiền tích lũy, anh Quý chỉ cần chuẩn bị khoản thanh toán ban đầu tương đương 10% giá trị căn hộ (khoảng 179 triệu đồng). Phần còn lại, anh sử dụng đòn bẩy ngân hàng với sự bảo vệ từ "tấm khiên" trần lãi suất 6,9%/năm trong suốt 48 tháng.

Anh Quý tính toán xa hơn: Biên Hòa đang quy hoạch theo hướng "đô thị nén", quỹ đất lõi trung tâm như Tam Hiệp vô cùng đắt giá. Cùng với đà hoàn thiện hạ tầng và làn sóng vốn FDI đổ về mỗi năm một tăng, lượng chuyên gia quốc tế đổ về Đồng Nai trong vài năm tới sẽ tăng vọt, kéo theo nhu cầu lưu trú rất lớn.

Trong bối cảnh trung tâm Biên Hòa 5 năm nay không có dự án mới bàn giao, Bcons Central Park được kỳ vọng tạo ra ‘cú hích’ mới về giá cho thuê.

Khi dự án bước vào giai đoạn bàn giao vào năm 2029 ngay lúc sân bay Long Thành và các trung tâm thương mại như Aeon Mall đã vận hành ổn định, thị trường cho thuê tại đây dự kiến sẽ cực kỳ sôi động. Với một căn hộ trung tâm đầy đủ tiện ích đồng bộ, mức giá khai thác cho thuê hoàn toàn có thể đạt kỳ vọng từ 15-17 triệu đồng/tháng.

"Khoảng thời gian 48 tháng khóa trần lãi suất là nhịp đệm hoàn hảo. Sau 4 năm, dù thị trường có áp dụng lãi suất thả nổi, dòng tiền thu về từ việc cho thuê căn hộ cũng đã đủ sức bù đắp toàn bộ chi phí trả lãi ngân hàng, thậm chí nếu tính toán khéo còn dư ra một khoản thu nhập thụ động", anh Quý nói.

Rõ ràng, gói hỗ trợ lãi suất của Bcons Central Park đã giải quyết điểm nghẽn tâm lý lớn nhất của thị trường hiện nay. Thông qua chính sách đồng hành thiết thực này, dự án tiếp tục làm rõ cam kết của Tập đoàn Bcons trong việc mang đến những sản phẩm nhà ở gắn liền với giá trị thực cho người mua.

Khả năng nắm giữ tài sản vì thế được củng cố vững chắc từ hai phía. Một mặt, áp lực dư nợ được kiểm soát và từng bước giảm dần nhờ lộ trình tài chính ổn định. Mặt khác, dòng tiền khai thác cho thuê có cơ hội hình thành và phát triển, cộng hưởng cùng đà tăng giá trị của căn nhà để tạo thành một đòn bẩy tài chính giá trị cho tương lai.