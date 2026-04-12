Chủ đầu tư Coastal Quảng Ngãi chính thức khởi công dự án
Minh Phương
12/04/2026, 18:42
Ngày 12/4, tại Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản NHSLAND đã chính thức tổ chức lễ khởi công dự án Coastal Quảng Ngãi, mở ra không gian sống hướng biển, bổ sung cho địa phương một hạ tầng lưu trú cao cấp xứng tầm, góp phần nâng tầm diện mạo và sức hút du lịch địa phương.
Lễ khởi công Coastal Quảng Ngãi - A community by HAUS có sự tham gia của nhiều lãnh đạo Trung ương, chính quyền địa phương, chủ đầu tư NHSLAND cùng đại diện các đối tác trong nước và quốc tế.
Coastal Quảng Ngãi tọa lạc tại xã Tư Nghĩa, với quy mô gần 94ha, được định hướng phát triển thành cộng đồng đô thị biển hiện đại, nơi chuẩn mực sống quốc tế hòa quyện cùng bản sắc địa phương. Dự án kiến tạo hệ sinh thái sống toàn diện, tích hợp không gian ở, thương mại, giáo dục, giải trí và chăm sóc sức khỏe, mang đến nhịp sống tiện nghi, năng động và cân bằng với thiên nhiên thông qua quy hoạch bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo và vật liệu thân thiện với môi trường.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, ban hành nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu, hợp tác phát triển lâu dài tại địa phương. Nhiều dự án đã và đang xây dựng, khai thác hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và dự án khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi là một trong số đó.
Ông Nguyễn Hoàng Giang tin tưởng với thế mạnh và kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh cùng với những đối tác uy tín trên thế giới, chủ đầu tư dự án Coastal Quảng Ngãi sẽ đưa đến Quảng Ngãi một khu đô thị, du lịch hiện đại, sang trọng, đẳng cấp quốc tế gắn liền với con người, văn hóa đồng thời kiến tạo nên một cộng đồng bền vững.
Ông Nguyễn Hoàng Giang thông tin thêm, năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi cũng đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như: Nâng cấp hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất; tuyến đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi và tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh… Khi các dự án này hoàn thành, sẽ tạo nên hệ thống kết nối đồng bộ, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch và kinh tế biển, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư cho tỉnh trong thời gian tới.
Ông Michael Sheren – Chủ tịch HĐQT HAUS cho biết, Coastal Quảng Ngãi không chỉ kiến tạo không gian sống hiện đại mà còn hướng tới nâng tầm chất lượng sống cho khoảng 4.000 cư dân địa phương, kiến tạo một cộng đồng bền vững. Thông qua hệ sinh thái tiện ích toàn diện, từ chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng trị liệu, không gian xanh đến các hoạt động cộng đồng, Coastal Quảng Ngãi sẽ mang đến một chuẩn sống cân bằng, nơi mỗi cư dân được chăm sóc trọn vẹn cả thể chất lẫn tinh thần mỗi ngày.
Coastal Quảng Ngãi góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, du lịch và kinh tế địa phương, mở ra cơ hội việc làm và nâng cao tiêu chuẩn sống hiện đại hơn cho toàn khu vực, đánh thức tiềm năng của Quảng Ngãi, sẵn sàng bước lên bản đồ phát triển bền vững khu vực Đông Nam Á.
“Với kinh nghiệm, tiềm lực cùng mạng lưới đối tác quốc tế hàng đầu, chúng tôi cam kết kiến tạo Coastal Quảng Ngãi trở thành hình mẫu cộng đồng bền vững. Chúng tôi mong muốn mang những kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến nhất toàn cầu để phục vụ chính người dân địa phương”, ông Michael Sheren khẳng định.
