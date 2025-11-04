Chủ tịch Dynam Capital Limited: Thị trường sẽ tiếp tục tăng và sắp bước vào giai đoạn vàng

Công ty quản lý đầu tư Dynam Capital Limited, đơn vị quản lý quỹ Vietnam Holding vừa công bố báo cáo chi tiết tháng 9/2025, cập nhật tình hình hoạt động và triển vọng của thị trường Việt Nam.

Ngày 7/10/2025, FTSE Russell chính thức xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ Thị trường Biên giới (Frontier Market) lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Market). Dynam Capital Limited nhận định đây là thành quả của nhiều năm cải cách và sự ổn định vĩ mô, phản ánh niềm tin ngày càng mạnh mẽ của nhà đầu tư quốc tế đối với Việt Nam.

Quyết định nâng hạng sẽ có hiệu lực vào tháng 9/2026, sau khi trải qua đợt rà soát cuối cùng vào tháng 3 năm sau.

Theo Financial Times, đây là “bước ngoặt cho động lực tăng trưởng mới nhất của châu Á”, còn Reuters đánh giá đây là “dấu hiệu cho thấy các cải cách của Việt Nam đang phát huy hiệu quả thực chất”.

Ông David Sol, Giám đốc Toàn cầu về Chính sách của FTSE Russell, cho rằng Việt Nam đã thực hiện những cải tiến hạ tầng thị trường quan trọng, đặc biệt là việc loại bỏ yêu cầu tài trợ trước cho nhà đầu tư nước ngoài và triển khai hệ thống giao dịch KRX.

Các chuyên gia ước tính việc nâng hạng có thể giúp Việt Nam thu hút 4–10 tỷ USD dòng vốn ngoại trong 12–18 tháng tới, và tích lũy tới 25 tỷ USD vào năm 2030. Điều này không chỉ là cú hích về dòng tiền mà còn mang ý nghĩa lớn về vị thế và niềm tin – khi Việt Nam chính thức bước ra khỏi danh sách “thị trường tiềm năng” để trở thành một thị trường mới nổi được công nhận toàn cầu.

Bức tranh vĩ mô tiếp tục ủng hộ tâm lý lạc quan của thị trường. GDP Việt Nam dự kiến tăng 8% trong năm 2025, trong đó tăng trưởng ba quý đầu năm lần lượt đạt 6,93%, 7,96% và ước 8,23%; FDI giải ngân 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Chương trình đầu tư công 36 tỷ USD đang tạo động lực mạnh cho hạ tầng, xây dựng và công nghiệp.

Bên cạnh đó, Khung Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) ra mắt vào tháng 9, tập trung tại TP.HCM và Đà Nẵng, được xem là bước đi quan trọng nhằm thu hút vốn quốc tế và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới chuẩn mực toàn cầu, hướng đến mục tiêu được MSCI xếp vào nhóm Thị trường Mới nổi trong tương lai.

Về hiệu suất của Vietnam Holding, tính đến cuối tháng 9, giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi cổ phiếu của quỹ tăng 10,9% từ đầu năm. Động lực tăng chủ yếu đến từ ngành ngân hàng, tài chính và bất động sản, trong đó các ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột tăng trưởng. Trong danh mục, cổ phiếu MBB nổi bật với khả năng chuyển đổi số nhanh, mở rộng khách hàng và hiệu quả hoạt động vượt trội.

Qũy cũng chốt lời một phần FPT – doanh nghiệp đầu ngành công nghệ – để cân bằng giữa triển vọng dài hạn và rủi ro ngắn hạn trong bối cảnh toàn cầu đang tái cấu trúc do AI và biến động trong ngành thuê ngoài.

Thanh khoản thị trường chứng khoán Việt Nam đã lên mức cao kỷ lục, vượt qua nhiều nước trong khu vực và trở thành thị trường có thanh khoản cao nhất Đông Nam Á. Dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân vốn nhạy cảm với tâm lý thị trường, đã khiến giao dịch biến động mạnh, nhưng xu hướng tổng thể vẫn đi lên rõ rệt.

Theo Dynam Capital, việc FTSE Russell nâng hạng sẽ giúp mở rộng đáng kể nhu cầu của nhà đầu tư toàn cầu, gia tăng tính thanh khoản, và cải thiện định giá cho các doanh nghiệp Việt Nam có nền tảng quản trị tốt. Những con số vĩ mô ấn tượng – GDP tăng 8%, FDI 18,8 tỷ USD, đầu tư công 36 tỷ USD – cùng nỗ lực cải cách mạnh mẽ đã tạo nền tảng vững chắc cho Việt Nam bước vào “thập kỷ vàng” của thị trường vốn.

Với chiến lược đầu tư tập trung vào doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận bền vững, quản trị minh bạch và thương hiệu dẫn đầu, Vietnam Holding (VNH) được đánh giá đang ở vị thế thuận lợi để tận dụng làn sóng cơ hội mới khi thị trường chứng khoán Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ tài chính toàn cầu.