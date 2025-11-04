Chuyên gia: Thị trường chưa thể gãy "trend", xu hướng từ nay đến cuối năm tiếp tục đi lên

"Thị trường chưa quá tệ, chưa gãy "trend" kết thúc cuộc chơi. Các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn hỗ trợ thị trường trong dài hạn", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định.

Cập nhật về triển vọng thị trường chứng khoán tháng 11, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, thống kê của Yuanta cho thấy tháng 11 thường là tháng tăng điểm của cả S&P500 và VN-Index.

Thống kê diễn biến tháng 11 của chỉ số S&P500 từ năm 1964-2024, chỉ số S&P500 có mức tăng trung bình 1,6% với xác suất tăng 69%, trong đó mức tăng mạnh nhất đạt 11% và giảm mạnh nhất -11%.

Với VN-Index, mức tăng trung bình trong tháng 11 là 2% với xác suất tăng 50%, trong đó mức tăng mạnh nhất 23,8% và giảm mạnh nhất -14,1%.

Xét theo từng nhóm ngành trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2017–2024, tháng 11 thường chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Theo đó, tài chính tổng hợp, thiết bị điện và xây dựng - vật liệu xây dựng là ba nhóm dẫn đầu về mức tăng trung bình trong tháng 11, đạt từ 4,87%-5,75%.

Xét về xác suất tăng, dược phẩm là nhóm ổn định nhất với 100% số năm tăng giá, dù mức biến động chỉ 0,86%, thể hiện tính bền vững và ít rủi ro. Sản xuất thực phẩm xếp thứ hai với xác suất tăng 87,5%, phản ánh đặc trưng phòng thủ và thường hưởng lợi vào mùa tiêu dùng cuối năm.

Các nhóm xây dựng – vật liệu, điện, bán lẻ, viễn thông di động, bảo hiểm phi nhân thọ, du lịch và giải trí đều có xác suất tăng 75%, cho thấy kỳ vọng tích cực trong mùa cao điểm kinh doanh quý IV.

Phần lớn các nhóm ngành khác như ngân hàng, chứng khoán, tài chính tổng hợp, kim loại, bất động sản, hàng tiêu dùng... nằm trong vùng ổn định, biến động theo xu hướng chung của thị trường và phụ thuộc nhiều vào yếu tố vĩ mô cũng như dòng tiền ngắn hạn.

Ngược lại, một số nhóm ngành kém tích cực như dịch vụ tư vấn thiết kế, dầu khí, bán lẻ dược phẩm, tiện ích (gas, nước) chỉ có xác suất tăng quanh 25–37,5%. Đáng chú ý, truyền thông là ngành duy nhất có mức biến động âm (-0,69%), phản ánh sự trầm lắng và thiếu động lực tăng giá trong giai đoạn cuối năm.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Với diễn biến thị điều chỉnh thị trường ở thời điểm hiện tại, ông Minh lý giải do nhiều yếu tố tác động. Thứ nhất, tâm lý nhà đầu tư trước mùa Đại hội. Các kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc luôn được sự chú ý của thị trường và ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Thống kê cho thấy, chỉ số VN-Index thường có diễn biến tích cực trước thời điểm diễn ra đại hội. Tuy nhiên, thị trường đã tăng một đoạn khá mạnh giai đoạn qua nên xu hướng chốt lời đang lớn.

Thứ hai, liên quan đến Thông tư 102 của Bộ Tài chính được ban hành với mục tiêu siết chặt lại cách tính các chỉ tiêu an toàn tài chính để đảm bảo các chỉ tiêu này phản ánh đúng và bao quát đầy đủ các rủi ro của công ty chứng khoán trong bối cảnh thị trường đã phát triển mạnh mẽ. Thông tư 102 có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Về vốn khả dụng, Thông tư đã sửa đổi quy định về lợi nhuận chưa phân phối để tính vốn khả dụng nhằm phù hợp với chế độ kế toán hiện hành; đồng thời sửa đổi một số khoản tăng thêm và giảm đi khi tính vốn khả dụng của tổ chức kinh doanh chứng khoán nhằm thống nhất với các quy định tại Thông tư số 91/2020/TT- BTC và phù hợp tình hình thực tế hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán trong thời gian qua.

Nhóm chứng khoán đã giảm mạnh từ tuần trước xuất phát điểm từ việc tâm lý nhà đầu tư lo ngại Thông tư 102 sẽ ảnh hưởng đến việc siết margin của công ty chứng khoán. Dư nợ margin hiện tại đã lên đến 370.000 tỷ. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại này chỉ mang tính ngắn hạn, do Bộ Tài chính đã cho tổ chức kinh doanh chứng khoán có thời hạn 06 tháng để điều chỉnh các hoạt động nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định.

Giám đốc Phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam đưa ra hai kịch bản cho thị trường: Kịch bản thứ nhất, VN-Index lình xình đi quanh mốc 1.600 điểm. Kịch bản thứ hai tiêu cực hơn, khả năng sẽ chiết khấu thêm 5% về 1.525 điểm.

Chiến lược lúc này nhà đầu tư nên thận trọng, tận dụng nhịp hồi để đưa tỷ trọng về mức an toàn tuy nhiên không đến mức phải "clear' toàn bộ danh mục. Thực tế nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh 20% từ đỉnh, do đó những nhà đầu tư dùng "tiền thịt" vẫn gồng được, chờ xu hướng thị trường tăng trở lại để bình quân giá vốn.

Xu hướng thị trường từ nay tới cuối năm vẫn tích cực đi lên. "Thị trường chưa quá tệ, chưa gãy "trend" kết thúc cuộc chơi. Các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn hỗ trợ thị trường trong dài hạn", ông Minh nói và cho biết thêm rằng định giá thị trường không quá cao. Ngay cả khi tính gồm cả nhóm VIC hay GEX định giá Vn-Index P/E 16x vẫn ở vùng lạc quan.

Thêm vào đó, kết quả kinh doanh quý 3 ghi nhận tăng trưởng mạnh trong khi thị trường điều chỉnh càng làm cho định giá VN-Index hấp dẫn hơn. Trong giai đoạn tới, cổ phiếu VIC và nhóm GEX vẫn sẽ là nhóm mang tính chỉ báo, dẫn dắt thị trường dù mức độ tác động không còn lớn như sóng vừa qua. Thay vào đó, ngân hàng, chứng khoán sẽ quay trở lại dẫn dắt thị trường.