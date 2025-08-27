Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bánh kẹo Hải Châu bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Hội (1956) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu (Hà Nội).

Theo đó, ông Hội bị phạt 77,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐCP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ - CP do có hành vi vi phạm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Theo báo cáo bán niên 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 381,5 tỷ, tăng 9,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 13,7 so với cùng kỳ đạt hơn 7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5,2 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 4,9 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2025, nợ phải trả là 369,445 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn là 271,414 tỷ và nợ dài hạn là 98,030 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của công ty: Tổng công ty mía đường 1 - CTCP nắm giữ hơn 44,884 triệu cổ phiếu, chiếm 36,70%; ông Nguyễn Văn Hội nắm giữ 18,85 triệu cổ phiếu, chiếm 15,42; bà Cao Thị Hồng Liên nắm giữ 15,993 triệu cổ phiếu, chiếm 13,08%; ông Cao Chiến Thắng nắm giữ 8,55 triệu cổ phiếu, chiếm 6,99%; bà Nguyễn Hồng PHượng nắm giữ 22,222 triệu cổ phiếu, chiếm 18,17% và các cổ đông khác nắm giữ 11,789 triệu cổ phiếu, chiếm 12,14%.

Trước đó, Công ty cổ phần May Thăng Long (Hà Nội) cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty May Thăng Long không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo và tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025); quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.