Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bánh kẹo Hải Châu bị phạt tiền

Hoài An

27/08/2025, 10:40

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Hội (1956) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu (Hà Nội).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Hội bị phạt 77,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐCP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ - CP do có hành vi vi phạm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Theo báo cáo bán niên 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 381,5 tỷ, tăng 9,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế tăng 13,7 so với cùng kỳ đạt hơn 7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5,2 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 4,9 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2025, nợ phải trả là 369,445 tỷ đồng - trong đó, nợ ngắn hạn là 271,414 tỷ và nợ dài hạn là 98,030 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của công ty: Tổng công ty mía đường 1 - CTCP nắm giữ hơn 44,884 triệu cổ phiếu, chiếm 36,70%; ông Nguyễn Văn Hội nắm giữ 18,85 triệu cổ phiếu, chiếm 15,42; bà Cao Thị Hồng Liên nắm giữ 15,993 triệu cổ phiếu, chiếm 13,08%; ông Cao Chiến Thắng nắm giữ 8,55 triệu cổ phiếu, chiếm 6,99%; bà Nguyễn Hồng PHượng nắm giữ 22,222 triệu cổ phiếu, chiếm 18,17% và các cổ đông khác nắm giữ 11,789 triệu cổ phiếu, chiếm 12,14%.

Trước đó, Công ty cổ phần May Thăng Long (Hà Nội) cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty May Thăng Long không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các báo cáo và tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025); quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Không công thông tin, TST bị phạt tiền

09:06, 18/08/2025

Không công thông tin, TST bị phạt tiền

Công bố thông tin sai lệch, VPG bị phạt tiền

07:43, 10/07/2025

Công bố thông tin sai lệch, VPG bị phạt tiền

Nhiều vi phạm, EVG bị phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

09:02, 03/07/2025

Nhiều vi phạm, EVG bị phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Từ khóa:

Bánh kẹo Hải Châu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiêm Tổng giám đốc bị phạt tiền cổ đông lớn không công bố đối với thông tin phải công bố May Thăng Long Nguyễn Văn Hội theo quy định pháp luật vi phạm chứng khoán xử phạt hành chính

Đọc thêm

TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

Giá mua theo phương án phát hành tăng vốn của TPS là tối đa 12.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Cổ đông Nhật đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ của SSI

Cổ đông Nhật đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ của SSI

Nếu giao dịch thành công, Daiwa Securities Group Inc. sẽ nâng sở hữu tại SSI từ gần 301,3 triệu cổ phiếu lên mức 317,2 triệu cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu tại SSI vẫn giữ nguyên là 15,26% sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bánh kẹo Hải Châu bị phạt tiền

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bánh kẹo Hải Châu bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Hội (1956) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu (Hà Nội).

Chủ tịch LDP đăng ký bán 8,1% vốn

Chủ tịch LDP đăng ký bán 8,1% vốn

Nếu giao dịch thành công, ông Kiên sẽ giảm số lượng nắm giữ còn 88.792 cổ phiếu, chiếm 0,7% và không còn là cổ đông lớn tại công ty.

HDCapital giảm tỷ lệ sở hữu tại PET xuống còn hơn 13%

HDCapital giảm tỷ lệ sở hữu tại PET xuống còn hơn 13%

CTCP Quản lý quỹ HD (HDCapital) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE).

