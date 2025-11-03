Chủ tịch NLG muốn chuyển nhượng hơn 15 triệu quyền mua cho hai con

Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị NLG vừa đăng ký thực hiện quyền mua hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu NLG trong tổng số 33,45 triệu quyền mua đang sở hữu

Ông Nguyễn Xuân Quang thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị NLG vừa đăng ký thực hiện quyền mua hơn 18 triệu quyền mua cổ phiếu NLG trong tổng số 33,45 triệu quyền mua đang sở hữu, tương ứng mua thêm 4,6 triệu cổ phiếu mới phát hành.

Với mức giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, ông Quang dự kiến chi khoảng 117,4 tỷ đồng cho giao dịch này. Sau khi hoàn tất, ông sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ từ 33,45 triệu cổ phiếu lên 38,25 triệu cổ phiếu NLG.

Phần còn lại gồm hơn 15,38 triệu quyền mua, tương đương quyền mua 4 triệu cổ phiếu, ông Quang đăng ký chuyển nhượng cho hai người con trai là ông Nguyễn Hiệp và Nguyễn Nam.

Cụ thể, ông Nguyễn Hiệp nhận 6,15 triệu quyền mua, đồng thời đăng ký thực hiện 3,35 triệu quyền, tương ứng mua 872.599 cổ phiếu. Nếu hoàn tất giao dịch, ông Hiệp sẽ nắm giữ khoảng 5,8 triệu cổ phiếu NLG.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nam nhận chuyển nhượng 9,23 triệu quyền mua và đăng ký thực hiện 2,68 triệu quyền, tương đương mua 697.816 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Nam cũng sẽ sở hữu 5,8 triệu cổ phiếu NLG.

Bên cạnh đó, CTCP Đầu tư Thái Bình do ông Nguyễn Đức Thuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị Nam Long làm Chủ tịch, cũng đăng ký chuyển nhượng gần 17 triệu quyền mua cổ phiếu NLG từ ngày 27/10 đến 10/11/2025, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Được biết, NLG dự kiến chào bán gần 100,12 triệu cổ phiếu, tương đương 26% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/10/2025 đến ngày 10/11/2025.

Nếu hoàn tất, Nam Long ước tính sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán. Theo đó, vốn điều lệ của NLG sẽ tăng từ gần 3.851 tỷ đồng lên mức gần 4.852 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, NLG cho biết doanh thu bất động sản cốt lõi của NLG trong quý 3/2025 (bao gồm doanh thu từ dự án liên doanh Mizuki Park) đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, tăng 142% cùng kỳ quý trước và tăng 312% cùng kỳ năm trước, nhờ được thúc đẩy bởi hoạt động bàn giao tại Southgate (đóng góp 46%) và Cần Thơ (31%). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 146 tỷ đồng trong quý 3/2025, tăng 47% cùng kỳ quý trước và so với khoản lỗ ròng 52 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3/2024, nhờ được hỗ trợ bởi mức tăng mạnh của lượng bàn giao bất động sản.

Trong 9 tháng 2025, doanh thu bất động sản cốt lõi của NLG gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước lên mức 3,96 nghìn tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số gấp 23 lần cùng kỳ năm trước lên mức 354 tỷ đồng từ mức nền thấp, nhờ được thúc đẩy bởi hoạt động bàn giao tại các dự án Cần Thơ, Southgate và Akari City Giai đoạn 2. Các kết quả này lần lượt hoàn thành 76% và 51% dự báo cả năm của VCSC.

VCSC nhận thấy không có sự thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 của VCSC, do VCSC kỳ vọng việc ghi nhận khoản lãi thoái vốn từ thương vụ bán 15% cổ phần tại Izumi City (ký kết chuyển nhượng vào tháng 7/2025) sẽ là động lực chính thúc đẩy lợi nhuận quý 4/2025.

Doanh số bán bất động sản quý 3/2025 của NLG đạt 1,7 nghìn tỷ đồng, giảm 40% cùng kỳ quý trước nhưng tăng 98% cùng kỳ năm trước, trong đó Southgate chiếm 56%. Doanh số bán bất động sản 9 tháng 2025 tăng 42% cùng kỳ năm trước lên mức 5 nghìn tỷ đồng, chủ yếu được dẫn dắt bởi Southgate (đóng góp 62%) và Cần Thơ (21%), hoàn thành 68% dự báo năm 2025 của VCSC. VCSC nhận thấy không có sự thay đổi đáng kể nào đối với dự báo doanh số bán bất động sản năm 2025 của VCSC (7,3 nghìn tỷ đồng; tăng 40% cùng kỳ năm trước), do VCSC kỳ vọng đợt mở bán giai đoạn tiếp theo của Izumi City sẽ là động lực chính thúc đẩy doanh số bán bất động sản quý 4/2025.

Trong quý 3/2025, NLG đã tích cực triển khai các hoạt động mở bán, ra mắt dự án/giai đoạn mới ra thị trường, bao gồm dự án An Zen Residences (Hải Phòng; 887 căn hộ Ehome) vào tháng 7, phân khu thấp tầng mới Trellia Cove tại Mizuki Park (TP.HCM; tổng 24 căn thấp tầng) cùng với giai đoạn tiếp theo của dự án Cần Thơ vào tháng 8, và mở bán phân khu thấp tầng The Pearl mới tại Southgate (Tây Ninh – Long An) vào tháng 9.

Vào tháng 10, dự án Izumi City (Đồng Nai) đã được cấp phép bán hàng cho giai đoạn mới (tên thương mại: Canaria), bao gồm 461 căn thấp tầng.