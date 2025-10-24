Thứ Bảy, 25/10/2025

Chủ tịch nước chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Việt An

24/10/2025, 23:23

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự hỗ trợ quý báu mà Liên hợp quốc dành cho Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước...

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: TTXVN.

Tối 24/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng đoàn cấp cao Liên hợp quốc đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng từ ngày 24 đến 25/10.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký António Guterres, Chủ tịch nước Lương Cường điểm lại mốc lịch sử cách đây 80 năm, ngày 24/10/1945, khi bản Hiến chương Liên hợp quốc được ký kết, đánh dấu sự ra đời của Liên hợp quốc - tổ chức đa phương toàn cầu lớn nhất, với sứ mệnh cao cả là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa các dân tộc và bảo vệ quyền cơ bản của con người.

Chủ tịch nước nhấn mạnh cũng trong thời điểm lịch sử ấy, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân, đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Hai sự kiện, dù khởi nguồn từ những bối cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một khát vọng bất diệt, đó là hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc của con người.

Chủ tịch nước đánh giá 80 năm qua, Liên hợp quốc đã không ngừng lớn mạnh, trở thành mái nhà chung của 193 quốc gia thành viên, cùng nhau giải quyết những thách thức toàn cầu; gần 50 năm cùng trong “ngôi nhà chung” ấy, Việt Nam đã và đang là một thành viên tích cực, chủ động, trách nhiệm, luôn đồng hành cùng Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự hỗ trợ quý báu mà Liên hợp quốc dành cho Việt Nam để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Từ Liên hợp quốc, Việt Nam đã đến với thế giới, để hợp tác phát triển và hội nhập, góp phần vào các nỗ lực chung vì hòa bình, phát triển và tiến bộ. Cũng từ Liên hợp quốc, thế giới đến với Việt Nam, mang theo tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực và tình đoàn kết, giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ.

Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước một lần nữa cảm ơn sâu sắc Liên hợp quốc và Ngài Tổng Thư ký về sự ủng hộ và đồng hành với Việt Nam suốt những năm tháng qua; đồng thời tin tưởng rằng, mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng Liên hợp quốc sẽ tiếp tục là ngọn cờ của hòa bình và hợp tác quốc tế, truyền cảm hứng cho các quốc gia cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi thách thức để tiếp tục tiến lên.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres dự tiệc chiêu đãi. 
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres dự tiệc chiêu đãi. 

Trong phát biểu đáp từ, Tổng Thư ký António Guterres chia sẻ trong những năm tháng đầu hoạt động chính trị, ông từng tham gia phong trào chống chủ nghĩa phát xít và đấu tranh vì tự do của các dân tộc thuộc địa ở châu Phi. Từ những trải nghiệm đó, ông luôn cảm nhận được sự tương đồng giữa những cuộc đấu tranh đó với tinh thần kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam trên con đường giành độc lập và thống nhất đất nước.

Nhân dịp Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập, Tổng Thư ký Guterres ôn lại câu chuyện về lá phiếu đầu tiên được bỏ vào hòm phiếu của Hội đồng Bảo an năm 1946, do chính người thợ làm ra chiếc hòm để lại với lời chúc cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Theo ông, đó là lời nhắc nhở rằng Liên hợp quốc tồn tại là để phục vụ người dân trên toàn thế giới và cũng là ý nghĩa cốt lõi của tổ chức đa phương - đó là “vì con người.”

Tổng Thư ký Guterres đánh giá dù Liên hợp quốc chưa thể ngăn chặn được mọi xung đột, nhưng hàng trăm nghìn nhân viên và lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức đa phương này vẫn ngày đêm nỗ lực trong những hoàn cảnh gian khó để cứu trợ nhân đạo và bảo vệ cuộc sống của dân trên khắp thế giới.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam, ông Guterres nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là nước có nhiều đóng góp cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, mà còn là hình mẫu của một dân tộc đã vượt qua chiến tranh, trở thành một trong những câu chuyện phát triển thành công trên thế giới.

Ông Guterres đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, coi Việt Nam là minh chứng sống động cho con đường hòa bình, phát triển và là một “trụ cột của chủ nghĩa đa phương”.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Tổng Thư ký Liên hợp quốc

18:19, 24/10/2025

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Tổng Thư ký Liên hợp quốc

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đến Hà Nội dự lễ ký Công ước chống tội phạm mạng

18:17, 24/10/2025

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đến Hà Nội dự lễ ký Công ước chống tội phạm mạng

Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

10:30, 29/09/2025

Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

