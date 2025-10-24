Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng trở lại Việt Nam lần này trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Nam Phi của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa, sẽ mở ra một giai đoạn mới, tươi sáng và rực rỡ hơn nữa trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước...
Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa cùng đoàn cấp cao Nam Phi, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chuyến thăm của Ngài Tổng thống mang đến cho Việt Nam tình cảm chân thành, nồng ấm, thắm tình hữu nghị và đoàn kết.
Nhắc lại suốt chặng đường hơn 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi với tình bạn chân thành, thân tình và tin cậy mà hai đất nước, hai dân tộc dành cho nhau, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Nam Phi đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên trở thành những nền kinh tế năng động và có vai trò ngày càng cao tại mỗi khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch nước tin tưởng chuyến trở lại Việt Nam lần này trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Nam Phi của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa, sẽ mở ra một giai đoạn mới, tươi sáng và rực rỡ hơn nữa trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời mong muốn trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam sẽ luôn có sự ủng hộ, hợp tác quý báu của người bạn chân thành, đối tác tin cậy Nam Phi và Việt Nam cũng luôn sẵn sàng đồng hành trên con đường phát triển và thịnh vượng của Nam Phi.
Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa một lần nữa cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đánh giá đây là cột mốc thể hiện tinh thần độc lập, kiên cường và ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam.
Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa nhấn mạnh quan hệ Nam Phi – Việt Nam được xây dựng trên nền tảng lịch sử và tình đoàn kết trong đấu tranh giành độc lập, khi nhân dân Nam Phi từng tìm thấy nguồn cảm hứng từ tinh thần kiên định vì tự do và công lý của Việt Nam.
Nhà lãnh đạo Nam Phi khẳng định hai nước có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, mở ra tiềm năng to lớn trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực khi cả hai nước đều là những quốc gia có ảnh hưởng tại khu vực, cùng chia sẻ trách nhiệm thúc đẩy đối thoại và hợp tác toàn cầu.
Nhấn mạnh cam kết đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị Nam Phi – Việt Nam sẽ tiếp tục bền chặt, mang lại thịnh vượng chung cho nhân dân hai nước.
19:51, 23/10/2025
Sáng 24/10, Quốc hội nghe Báo cáo tóm tắt Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về dự thảo luật này...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2321/QĐ-TTg về Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Tiếp Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hoa Kỳ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đặc biệt là khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng, bán dẫn….
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển; tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: