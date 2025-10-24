Thứ Sáu, 24/10/2025

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi

Việt An

24/10/2025, 07:12

Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng trở lại Việt Nam lần này trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Nam Phi của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa, sẽ mở ra một giai đoạn mới, tươi sáng và rực rỡ hơn nữa trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước...

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: TTXVN.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa cùng đoàn cấp cao Nam Phi, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chuyến thăm của Ngài Tổng thống mang đến cho Việt Nam tình cảm chân thành, nồng ấm, thắm tình hữu nghị và đoàn kết.

Nhắc lại suốt chặng đường hơn 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi với tình bạn chân thành, thân tình và tin cậy mà hai đất nước, hai dân tộc dành cho nhau, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Nam Phi đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên trở thành những nền kinh tế năng động và có vai trò ngày càng cao tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước tin tưởng chuyến trở lại Việt Nam lần này trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Nam Phi của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa, sẽ mở ra một giai đoạn mới, tươi sáng và rực rỡ hơn nữa trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời mong muốn trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam sẽ luôn có sự ủng hộ, hợp tác quý báu của người bạn chân thành, đối tác tin cậy Nam Phi và Việt Nam cũng luôn sẵn sàng đồng hành trên con đường phát triển và thịnh vượng của Nam Phi.

Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa một lần nữa cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đánh giá đây là cột mốc thể hiện tinh thần độc lập, kiên cường và ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường chiêu đãi chào mừng Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường chiêu đãi chào mừng Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa nhấn mạnh quan hệ Nam Phi – Việt Nam được xây dựng trên nền tảng lịch sử và tình đoàn kết trong đấu tranh giành độc lập, khi nhân dân Nam Phi từng tìm thấy nguồn cảm hứng từ tinh thần kiên định vì tự do và công lý của Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Nam Phi khẳng định hai nước có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, mở ra tiềm năng to lớn trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực khi cả hai nước đều là những quốc gia có ảnh hưởng tại khu vực, cùng chia sẻ trách nhiệm thúc đẩy đối thoại và hợp tác toàn cầu.

Nhấn mạnh cam kết đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị Nam Phi – Việt Nam sẽ tiếp tục bền chặt, mang lại thịnh vượng chung cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

19:51, 23/10/2025

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

16:00, 23/10/2025

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp đường sắt, hiện đại hóa hạ tầng giao thông

15:37, 23/10/2025

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp đường sắt, hiện đại hóa hạ tầng giao thông

Nam Phi quan hệ ngoại giao Tổng thống Ramaphosa

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy