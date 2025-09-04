Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
04/09/2025, 13:52
Tại buổi hội đàm, hai bên đi sâu trao đổi về phương hướng và các biện pháp lớn để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong thời gian tới...
Nhân dịp tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, sáng 4/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO); cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện mừng và cử Đoàn đại biểu cấp cao do Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế dẫn đầu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng như cử khối quân nhân tham gia lễ diễu binh, diễu hành.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhấn mạnh hai nước cần tăng cường hợp tác chiến lược, bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, tạo sự ổn định và năng lượng tích cực cho hòa bình và phát triển ở khu vực và thế giới.
Chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Trung Quốc thời gian qua, Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình làm hạt nhân, sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh, trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, đóng góp ngày càng tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định ủng hộ Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV.
Nguyên thủ hai nước bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, nhất là sau các chuyến thăm lẫn nhau giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025.
Hai bên đi sâu trao đổi về phương hướng và các biện pháp lớn để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong thời gian tới.
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các ngành trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả giao lưu nghiên cứu lý luận; thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực chất, với các lĩnh vực trọng tâm là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh kết nối giao thông chiến lược với ưu tiên là hợp tác đường sắt, nâng tầm đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, giáo dục, du lịch phát triển cân bằng, bền vững.
Đồng thời, đề nghị hai bên nỗ lực tạo không khí thuận lợi cho tổng thể quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp; tăng cường tuyên truyền hữu nghị, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân để người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.
Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Đánh giá cao những đề xuất hợp tác của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước; triển khai tốt Phiên họp Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và cơ chế đối thoại chiến lược 3+3.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, tiếp tục triển khai tốt các hoạt động trong Năm giao lưu nhân văn nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thực hiện tốt các dự án viện trợ về dân sinh, mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho người dân hai nước.
Hai nhà Lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí duy trì phối hợp, hợp tác trong các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
