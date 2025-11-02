Chủ tịch nước Lương Cường kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Hàn Quốc

Tối 1/11 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Busan, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung từ ngày 29/10 đến 1/11.

Tiễn đoàn tại sân bay thành phố Busan về phía Hàn Quốc có Giám đốc Học viện Ngoại giao Choi Hyung Chan cùng lãnh đạo thành phố Busan. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hàn Quốc..

Quang cảnh Phiên thứ hai Hội nghị các nhà Lãnh đạo APEC 2025. Nguồn ảnh: APEC 2025 KOREA & Yonhap News

Trong khuôn khổ tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC, Chủ tịch nước Lương Cường đã có một loạt các hoạt động tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế APEC, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Đặc biệt, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự, đối thoại và có các bài phát biểu quan trọng tại các phiên họp Hội nghị Cấp cao APEC, cũng như Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2025.

Tại các hoạt động trong khuôn khổ APEC, Chủ tịch nước Lương Cường đã nêu nhiều đề xuất mang tính chiến lược và đột phá nhằm thúc đẩy hợp tác, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của APEC trong hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế, ứng phó với các thách thức đặt ra với cộng đồng quốc tế nói chung và khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói riêng.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về tiềm năng, lợi thế, những quyết sách và đột phá chiến lược của Việt Nam, qua đó để bạn bè quốc tế có được cái nhìn toàn diện hơn về những định hướng phát triển của Việt Nam và tiếp tục đồng hành, ủng hộ, sát cánh cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nhất là huy động các nguồn lực về tài chính, công nghệ… phục vụ mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Chủ tịch nước Lương Cường và Thị trưởng Busan Park Heong Joon.

Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự các phiên họp và gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo các nền kinh tế, các doanh nghiệp là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại và các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, tiếp tục thực hiện bước chuyển về tư duy và cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế, từ tư duy “tiếp nhận” sang tư duy “đóng góp”, từ hội nhập sang hội nhập sâu rộng, toàn diện, từ vị thế một nền kinh tế đi sau sang nền kinh tế đang vươn lên, tiên phong trong nhiều lĩnh vực mới; đồng thời qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương với các đối tác, huy động các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công tốt đẹp trên cả phương diện đa phương và song phương, để lại dấu ấn tốt đẹp về vai trò, vị thế, đóng góp tích cực, thực chất của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển khu vực cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Hàn Quốc, quan hệ Việt Nam với các nền kinh tế APEC.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) Kim Ghee Whan.

Trước đó, chiều 1/11, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm thành phố Busan và tiếp thị Thị trưởng thành phố Busan Park Heong Joon và Chủ tịch Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) Kim Ghee Whan, gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc.

Thị trưởng Park Heong Joon bày tỏ vinh dự đón Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đánh giá cao quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam đang phát triển tốt đẹp, khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm công bố thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và chuyến thăm của Chủ tịch nước lần này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Busan và các địa phương Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, trở thành đối tác hàng đầu của nhau, đồng thời hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Chủ tịch nước chúc mừng thành phố Busan đạt nhiều thành tựu, cảm ơn sự hỗ trợ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, và đề nghị tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cảng biển, đóng tàu.

Chủ tịch nước Lương Cường với cộng đồng người Việt Nam tại Đông Nam Hàn Quốc.

Chủ tịch nước cảm ơn chính quyền Busan đã quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam và mong tiếp tục hỗ trợ họ hòa nhập, đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Thị trưởng Park Heong Joon khẳng định Busan sẽ tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh, hỗ trợ hoạt động của Tổng Lãnh sự quán và bảo vệ quyền lợi chính đáng của 14.000 công dân Việt Nam đang sinh sống tại đây.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) Kim Ghee Whan, ông Kim Ghee Whan bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước và cho biết Quỹ KF luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu, đang hỗ trợ hơn 30 trường đại học Việt Nam trong đào tạo Hàn Quốc học, cấp học bổng cho hơn 300 sinh viên và học giả Việt Nam, triển khai nhiều chương trình giao lưu văn hóa và thanh niên giữa hai nước.

Ông Kim Ghee Whan mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong bối cảnh thế giới biến động, thúc đẩy giao lưu nhân dân và văn hóa bền chặt hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận đóng góp của Quỹ KF trong việc thúc đẩy ngoại giao văn hóa và nền tảng nhân văn cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, khẳng định hợp tác văn hóa là lĩnh vực luôn được hai bên chú trọng.

Chủ tịch nước đề nghị Quỹ KF tiếp tục mở rộng quảng bá văn hóa, tăng cường hợp tác giảng dạy tiếng Hàn tại Việt Nam, hỗ trợ đào tạo giáo viên, phát triển giáo trình, đồng thời phối hợp tổ chức các sự kiện giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc và ngược lại. Hai bên cũng chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Trung tâm Văn hóa ASEAN – KF.

Sau buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu đã tham quan không gian trưng bày “Đồ chơi dân gian Việt: Sự kết nối” tại Trung tâm Văn hóa ASEAN – KF, giới thiệu giá trị văn hóa Việt Nam gắn với Tết Trung thu, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại APEC 2025.

Tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Đông Nam Hàn Quốc, Đại sứ Vũ Hồ cho biết hiện có khoảng 350.000 người Việt tại Hàn Quốc, trong đó hơn 87.000 người sinh sống ở khu vực Đông Nam, có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại. Đại diện các hội đoàn, trí thức, sinh viên bày tỏ tự hào về sự phát triển của đất nước và kiến nghị các biện pháp hỗ trợ cộng đồng.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của bà con.

Chủ tịch nước mong cộng đồng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tuân thủ pháp luật sở tại, đóng góp vào quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc; các hội đoàn cần làm tốt vai trò nòng cốt gắn kết cộng đồng. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ bà con. Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng sách tiếng Việt cho cộng đồng, gửi gắm thông điệp gìn giữ tiếng mẹ đẻ và văn hóa dân tộc.