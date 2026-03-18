TP.HCM khai thác di sản thương hiệu để gia tăng trải nghiệm du lịch
Tường Bách
18/03/2026, 08:56
Nền tảng truyền thông du lịch toàn cầu Travel & Tour World (Mỹ) nhận định năm 2026, du lịch châu Á được dự đoán tiếp tục bùng nổ với sự kết hợp giữa các di tích văn hóa lâu đời, cơ sở hạ tầng được đầu tư và các điểm tham quan mới đang phát triển mạnh mẽ…
Dựa trên dữ liệu do các tổ chức du lịch cung cấp,
Nhật Bản và Thái Lan tiếp tục dẫn đầu về lượng khách du lịch quốc tế. Singapore
vẫn là quốc gia chi tiêu nhiều nhất ở châu Á tính theo đầu người, cho thấy sức
hấp dẫn của quốc gia này như một điểm đến cao cấp. Trong khi Việt Nam và Ấn Độ đang thu
hút sự chú ý thông qua các chiến dịch thúc đẩy du lịch sinh thái, du lịch di sản
và mang đến những trải nghiệm du lịch độc đáo.
Việt Nam cũng vừa được tạp chí du lịch Time Out của Anh ngày
11/3 vinh danh trong bảng xếp hạng "50 thành phố tuyệt nhất thế giới năm
2026" (The 50 best cities in the world in 2026), với Thủ đô Hà Nội xếp thứ
25 và TP.HCM xếp thứ 38. Trên bình diện châu Á, Hà Nội (xếp thứ 7) và TP.HCM
(thứ 10) đều hiện diện trong 10 thành phố hàng đầu.
Trong bối cảnh chi phí du lịch toàn cầu tăng nhanh, nhiều du
khách đang tìm kiếm những điểm đến có giá lưu trú hợp lý nhưng vẫn đảm bảo trải
nghiệm phong phú. Dữ liệu từ Expedia cho thấy một số thành phố trên thế giới vẫn
duy trì mức giá khách sạn trung bình dưới 150 USD mỗi đêm trong năm 2026, trong
đó TP.HCM là đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Sự kết hợp giữa
chi phí hợp lý và trải nghiệm văn hóa đa dạng đang giúp TP.HCM ngày càng trở
thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách quốc tế.
Hướng đến những trải nghiệm chân thực và mang tính giáo dục,
TP.HCM mới đây đã tiếp tục khảo sát và kết nối giữa ngành du lịch với doanh
nghiệp sản xuất tiêu biểu để tạo ra những sản phẩm du lịch mới.
Thực tế, với tư
cách trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM không chỉ nổi bật với nhịp sống
đô thị sôi động mà còn sở hữu nhiều thương hiệu sản xuất lâu đời gắn bó với đời
sống người dân. Chính những “di sản thương hiệu” này có thể trở thành nền tảng
để phát triển du lịch công nghiệp.
Trong chuyến khảo sát ngày 12/3 vừa qua tại Công ty Vissan, Sở
Du lịch TP.HCM cùng các chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành cho rằng đây là địa
điểm có tiềm năng để xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm nhà máy. Với lịch sử
hơn nửa thế kỷ phát triển, cùng hệ thống sản xuất hiện đại và hơn 300 sản phẩm
thực phẩm quen, Vissan không chỉ là một doanh nghiệp thực phẩm mà còn là một phần
ký ức ẩm thực của đô thị Sài Gòn.
Nếu được thiết kế hợp lý, hành trình tham quan có thể đưa du
khách khám phá các khu vực trưng bày lịch sử thương hiệu, tìm hiểu quy trình sản
xuất hiện đại, trải nghiệm chế biến các món ăn đơn giản từ sản phẩm của nhà máy
và kết thúc bằng không gian thưởng thức ẩm thực. Cách tiếp cận này không chỉ
mang lại trải nghiệm trực quan mà còn góp phần tăng sự tin tưởng của người tiêu
dùng đối với sản phẩm thông qua việc minh bạch quy trình sản xuất.
Theo các chuyên gia du lịch, du lịch công nghiệp đặc biệt
phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau. Đối với học sinh, sinh viên, đây là cơ
hội để tìm hiểu thực tế về quy trình sản xuất, công nghệ và quản lý chất lượng.
Với khách quốc tế, trải nghiệm này giúp họ tiếp cận sâu hơn với đời sống kinh tế,
xã hội và văn hóa tiêu dùng của địa phương. Trong khi đó, du khách nội địa lại
có cơ hội nhìn thấy “bên trong” những thương hiệu quen thuộc mà trước đây họ chỉ
biết qua sản phẩm.
Tương tự, không gian văn hóa và dấu ấn công nghệ tại khu vực
Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây đang dần được kỳ vọng đánh thức qua những chương
trình khảo sát thực tế, mở ra kỳ vọng hình thành sản phẩm du lịch mới cho thành
phố.
Cộng đồng doanh nghiệp du lịch - lữ hành tham gia khảo sát nhận định, những
di tích lịch sử, không gian văn hóa và điểm đến mang tính đặc thù ở phía Tây
thành phố nếu được đầu tư bài bản có thể trở thành nền tảng để hình thành các sản
phẩm du lịch mới.
Trong đó, có thể kể đến một số điểm đến gắn với hoạt động
kinh tế – xã hội như Công viên phần mềm Quang Trung, vốn là biểu tượng của công
nghệ và đổi mới sáng tạo tại thành phố, nơi đây mở ra góc nhìn hoàn toàn khác về
phát triển du lịch so với những di tích lịch sử truyền thống.
Còn từ góc nhìn
các chuyên gia, giải pháp khả thi nhất hiện nay là xây dựng các tuyến du lịch
liên kết, thay vì phát triển từng điểm đến riêng lẻ. Những địa danh tại Đông
Hưng Thuận và Trung Mỹ Tây có thể được kết nối với các khu vực lân cận, tạo
thành hành trình khám phá rộng hơn cho du khách khi đến thành phố.
Bên cạnh tham gia đoàn khảo sát cùng Sở Du lịch TP.HCM,
doanh nghiệp du lịch – lữ hành cũng chủ động phối hợp với các địa phương có tài
nguyên tiềm năng khai thác du lịch để đồng hành phát triển sản phẩm đặc trưng
trong không gian mới.
Điển hình, Saigontourist Group đã tổ chức chương trình khảo
sát thực tế tuyến, điểm du lịch tại xã Dầu Tiếng và khu vực lân cận, nhằm đánh
giá tiềm năng tài nguyên du lịch, điều kiện hạ tầng và khả năng khai thác phục
vụ khách du lịch. Đoàn khảo sát đã đến hồ Dầu Tiếng, núi Cậu, chùa Thái Sơn,
khu trưng bày Di tích lịch sử làng cao su thời Pháp thuộc... nhằm đánh giá tiềm
năng, xây dựng sản phẩm du lịch mới và mở rộng không gian du lịch TP.HCM.
UBND TP.HCM cũng vừa phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ
dưỡng, giải trí rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030 do Ban Quản lý rừng phòng hộ,
đặc dụng TP.HCM xây dựng.
Theo định hướng, các loại hình du lịch trọng tâm gồm
tham quan, quan sát động – thực vật, trải nghiệm thiên nhiên, nghiên cứu khoa học
và giáo dục môi trường. Bên cạnh đó là các sản phẩm nghỉ dưỡng sinh thái như
eco-lodge, nhà trên cây, villa nổi, cắm trại trong rừng, kết hợp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe, ẩm thực và các hoạt động thể thao nhẹ…
Nhiều điểm du lịch sinh thái cũng được quy hoạch như khu du
lịch trải nghiệm thiên nhiên, khu du lịch sinh thái cộng đồng gắn với người dân
nhận khoán bảo vệ rừng, khu du lịch sinh thái giáo dục – văn hóa lịch sử, hay
khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp.
Đặc biệt, một số khu vực còn được định hướng
phát triển du lịch về nguồn, kết hợp tham quan di tích lịch sử chiến khu Rừng
Sác, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng sức hút cho điểm đến Cần Giờ.
Kinh tế đêm tại các đô thị và khu du lịch : Dư địa lớn nhưng cần cơ chế vận hành riêng
Sau giai đoạn trầm lắng, kinh tế ban đêm đang dần trở lại như một hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị và du lịch tại Việt Nam. Từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Đà Nẵng, nhiều địa phương đã bắt đầu tái kích hoạt các hoạt động dịch vụ về đêm nhằm gia tăng giá trị gia tăng cho ngành du lịch...
Ngành du lịch đang trải qua những thay đổi đáng kể, không chỉ về điểm đến mà còn về cách thức và thời điểm du khách lựa chọn cho chuyến đi. Năm 2026 được dự báo sẽ là năm của du lịch đường sắt, khi du khách ngày càng chú trọng đến giá trị và trải nghiệm...
Với mức thiệt hại ước tính lên tới 515 triệu Euro (khoảng 593 triệu USD) mỗi ngày, giới chuyên gia cảnh báo ngành du lịch Trung Đông có thể mất nhiều năm để phục hồi sau những tổn thất hiện nay…
Trong bối cảnh doanh số bán hàng miễn thuế chững lại, các chính sách nhập khẩu mới tại quần đảo Hải Nam có thể mở ra những cơ hội tăng trưởng mới cho các thương hiệu xa xỉ trong năm 2026.
Hoạt động xúc tiến không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh, mà được đặt trong tổng thể chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, mở rộng thị trường và thu hút dòng khách chất lượng cao...
