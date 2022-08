Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Nghị sĩ thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Chiều 24/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản do Hạ Nghị sĩ Suzuki Norikazu và Thượng Nghị sĩ Sato Kei, đồng quyền Trưởng ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm Việt Nam.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Hạ Nghị sĩ Suzuki Norikazu, Thượng Nghị sĩ Sato Kei và các Nghị sĩ trẻ thuộc đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản thăm Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa hai nước.

Chủ tịch nước chúc mừng Đảng Dân chủ Tự do (LDP) dành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện vừa qua, thể hiện người dân Nhật Bản dành sự tín nhiệm cao đối với Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đưa Nhật Bản tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa chia buồn sâu sắc với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và nhân dân Nhật Bản về sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe Shinzo, một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, người có nhiều đóng góp to lớn thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Hạ nghị sĩ Suzuki Norikazu cho biết, chuyến thăm này đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ phía các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Đoàn đã có nhiều chương trình làm việc rất hiệu quả cũng như có các chương trình giao lưu ấm áp "từ con tim đến con tim" với Nhóm Nghị sĩ trẻ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, qua đó trao đổi, thảo luận về nhiều biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa thanh niên và nghị sỹ trẻ hai nước.

Với việc từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong Chính phủ của Thủ tướng Abe Shinzo trước đây, Hạ nghị sĩ Suzuki Norikazu cho biết đã chứng kiến tình cảm thân thiết, gắn bó giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Abe Shinzo cũng như những đóng góp của hai nhà lãnh đạo trong phát triển mạnh mẽ quan hệ hai nước thời gian qua.

Do đó thời gian tới, Hạ nghị sĩ Suzuki Norikazu và các nghị sĩ sẽ tiếp nối phát huy mối quan hệ tốt đẹp hai nước; đồng thời mong muốn tham gia tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nghị sĩ trẻ Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đã có những hiểu biết sâu sắc về quan hệ truyền thống, tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Nhật Bản; cho rằng đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục vun đắp mối quan hệ hai nước phát triển lâu dài, bền vững.

Thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản. Vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023, Chủ tịch nước mong muốn đón Nhà vua, Hoàng hậu và lãnh đạo cấp cao Nhật Bản thăm Việt Nam; đề nghị cơ quan chức năng hai nước tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm xứng tầm và tạo dấu ấn cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng; đề nghị các nghị sĩ, đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương hai nước tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân cả về văn hóa, du lịch.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Nhật Bản hỗ trợ, hợp tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, ODA thế hệ mới, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phối hợp chặt chẽ thúc đẩy Nhật Bản sớm trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam thông qua triển khai hiệu quả Sáng kiến đầu tư tương lai châu Á, tư vấn, khuyến khích, vận động doanh nghiệp Nhật Bản chuyển dịch đầu tư, đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang Việt Nam.