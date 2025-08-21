Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng sắp tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng hai văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa đặc biệt, để triển khai đúng pháp luật, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm dân chủ và minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử…

Ngày 21/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 2 dự thảo.

Bao gồm dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, Tổ dân phố; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung và Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung gồm 3 chương, 9 điều.

Dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 6 chương và 29 điều.

Các ý kiến tập trung vào các quy định nhằm nâng cao, đổi mới chất lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thời gian tới, phục vụ mục tiêu hướng tới kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.

Nhiều ý kiến thảo luận về hình thức tổ chức hội nghị cử tri phù hợp với bối cảnh thực tiễn và thẩm quyền quyết định hình thức tổ chức hội nghị. Đặc biệt là việc quy định cụ thể cách thức tổ chức lấy ý kiến trong trường hợp bất khả kháng do tình hình dịch bệnh, thiên tai không thể tổ chức hội nghị trực tiếp.

Đồng thời thảo luận, thống nhất về quy định số lượng cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; số lượng cử tri tại Hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Việc quy định số lượng cử tri tối thiểu sao cho phù hợp đảm bảo tính đại diện nhưng cũng cần đảm bảo yếu tố cơ sở vật chất tại khu dân cư. Ngoài ra, lưu ý đến các khu dân cư sau sáp nhập quy mô lớn dân cư lớn, địa bàn rộng.

Các ý kiến cũng tán thành với sự cần thiết phải điều chỉnh các mốc thời gian thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo thống nhất với các mốc thời gian được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi, bổ sung) và phù hợp với ngày bầu cử được ấn định (15/3/2026).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng sắp tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao xây dựng hai văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa đặc biệt.

Đây là những văn bản hướng dẫn "xương sống", đặt nền móng để triển khai đúng pháp luật, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm dân chủ và minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử; qua đó, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.