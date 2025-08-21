Chủ Nhật, 24/08/2025

Tiêu điểm

Nâng cao, đổi mới chất lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

Nguyệt Như

21/08/2025, 17:49

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng sắp tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng hai văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa đặc biệt, để triển khai đúng pháp luật, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm dân chủ và minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Ngày 21/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến 2 dự thảo. 

Bao gồm dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, Tổ dân phố; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung và Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung gồm 3 chương, 9 điều. 

Dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 6 chương và 29 điều. 

Các ý kiến tập trung vào các quy định nhằm nâng cao, đổi mới chất lượng đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thời gian tới, phục vụ mục tiêu hướng tới kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.

Nhiều ý kiến thảo luận về hình thức tổ chức hội nghị cử tri phù hợp với bối cảnh thực tiễn và thẩm quyền quyết định hình thức tổ chức hội nghị. Đặc biệt là việc quy định cụ thể cách thức tổ chức lấy ý kiến trong trường hợp bất khả kháng do tình hình dịch bệnh, thiên tai không thể tổ chức hội nghị trực tiếp.

Đồng thời thảo luận, thống nhất về quy định số lượng cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; số lượng cử tri tại Hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Việc quy định số lượng cử tri tối thiểu sao cho phù hợp đảm bảo tính đại diện nhưng cũng cần đảm bảo yếu tố cơ sở vật chất tại khu dân cư. Ngoài ra, lưu ý đến các khu dân cư sau sáp nhập quy mô lớn dân cư lớn, địa bàn rộng.

Các ý kiến cũng tán thành với sự cần thiết phải điều chỉnh các mốc thời gian thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo thống nhất với các mốc thời gian được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi, bổ sung) và phù hợp với ngày bầu cử được ấn định (15/3/2026).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh để chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng sắp tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được giao xây dựng hai văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa đặc biệt.

Đây là những văn bản hướng dẫn "xương sống", đặt nền móng để triển khai đúng pháp luật, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm dân chủ và minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử; qua đó, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với 19 thành viên

Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với 19 thành viên

Chính thức rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, “chốt” ngày bầu cử Quốc hội khoá XVI

Chính thức rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, “chốt” ngày bầu cử Quốc hội khoá XVI

Từ khóa:

bầu cử quốc hội Quốc hội Quy trình bầu cử Tiêu điểm Vneconomy

Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”

Hà Nội và dấu ấn 80 năm “Mùa thu lịch sử”

Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...

Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững

Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững

Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..

Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó

Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó

Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.

Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8

Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam

Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...

