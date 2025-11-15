Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, chuẩn bị toàn diện cho bầu cử Quốc hội khóa XVI

Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Nhà Quốc hội, với sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, mở đầu giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước...

Sáng ngày 15/11/2025, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

TẬP TRUNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ, ƯU TIÊN NGƯỜI CÓ TƯ DUY ĐỔI MỚI

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Hội nghị là bước cụ thể hóa triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cuộc bầu cử lần thứ XVI diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên, tiếp nối mạch nguồn dân chủ và khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, đồng thời tạo nền tảng chính trị – xã hội vững chắc để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đây cũng là dịp thể hiện năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Vì vậy, cuộc bầu cử được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân cả nước.

Đánh giá cao sự chủ động của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư tin tưởng các văn bản hướng dẫn đã ban hành sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp, ngành triển khai sớm và hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử.

Tổng Bí thư nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh công tác nhân sự – khâu then chốt của bầu cử. Việc giới thiệu người ứng cử phải công khai, minh bạch, bảo đảm lấy ý kiến rộng rãi và gắn với quy hoạch cán bộ, kết quả đại hội Đảng các cấp, đồng thời đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy và mô hình chính quyền hai cấp.

Cơ cấu đại biểu cần hài hòa giữa các ngành, tầng lớp, vùng miền, độ tuổi; bảo đảm tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo… Quốc hội và Hội đồng nhân dân phải thật sự là diện mạo sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc lựa chọn đại biểu phải đặt chất lượng lên hàng đầu. Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân phải là người đại diện trung thành của nhân dân, đủ bản lĩnh, phẩm chất và năng lực theo tiêu chuẩn luật định, có điều kiện sức khỏe và thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Người được giới thiệu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc và nhân dân, “biết nói tiếng nói của dân, lo việc của dân”.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên những nhân sự có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách cho phát triển địa phương và đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, cần sàng lọc kỹ, loại bỏ ngay từ đầu những trường hợp cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, bè phái, cục bộ; những người uy tín thấp, đạo đức kém, thiếu trung thực hoặc có dấu hiệu vi phạm. Tổng Bí thư đề nghị rút kinh nghiệm từ việc một số đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ qua bị kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật, bảo đảm cơ quan dân cử nhiệm kỳ tới gồm những đại biểu liêm chính, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết.

ĐỒNG BỘ TRIỂN KHAI HIỆP THƯƠNG, AN NINH VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Về công tác hiệp thương, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức hội nghị hiệp thương để lập danh sách người ứng cử, bảo đảm đúng quy trình luật định. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần phát huy vai trò trong giới thiệu người ứng cử và giám sát bầu cử.

Quy trình hiệp thương phải dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát để không xảy ra hiện tượng tiêu cực như vận động không lành mạnh, “chạy” suất ứng cử, “chạy” phiếu bầu hoặc lợi ích nhóm.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Công tác tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các địa phương, cơ quan, đoàn thể nên tổ chức các phong trào thi đua, diễn đàn, hội nghị tiếp xúc cử tri, hội thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử… tạo không khí chính trị sôi nổi, khích lệ cử tri tích cực tham gia bầu cử.

Tổng Bí thư đề nghị động viên cử tri tự giác thực hiện quyền bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ đi bầu cao nhất. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, không chỉ thực hiện đầy đủ quyền bầu cử mà còn vận động gia đình, cộng đồng cùng tham gia.

Về bảo đảm an ninh, Tổng Bí thư yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời mọi vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các địa phương cần có phương án ứng phó thiên tai, thời tiết cực đoan, dịch bệnh… đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Mọi khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử phải được giải quyết đúng pháp luật.

Cùng với đó, phải kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, lợi dụng bầu cử để chống phá, gây rối, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác bầu cử, từ lập danh sách cử tri đến báo cáo kết quả. Song song, cần bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu. Các khâu triển khai phải phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương cần thống nhất hành động, hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ địa phương trong công tác bầu cử. Các tỉnh ủy, thành ủy sớm thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ trên địa bàn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chất lượng công việc trong thời gian chuẩn bị gấp rút.

Với quyết tâm của cấp ủy và sự đồng lòng của hơn 100 triệu cử tri, Tổng Bí thư tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công, trở thành ngày hội của toàn dân, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân, tiếp tục khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.