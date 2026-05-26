Xác lập các thành tố chính của mô hình phát triển đất nước giai đoạn 2026-2045
Vy Vy
26/05/2026, 06:00
Sau bốn thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đang đứng trước một “ngã rẽ” mang tính quyết định. Động lực từ mô hình tăng trưởng cũ đang bộc lộ những giới hạn trần. Vì vậy, đã đến lúc, Việt Nam cần một hệ thống động lực mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, được vận hành bằng dữ liệu, thuật toán, tư duy đổi mới sáng tạo và đặc biệt là cách thức quản trị quốc gia hiệu quả.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đổi mới mô hình
phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi
số” sẽ diễn ra tại Hải Phòng vào ngày 26/5/2026. Đây được xem là diễn đàn chiến
lược, nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia trong các lĩnh vực và cộng
đồng doanh nghiệp thảo luận nhằm xác lập các nội dung chủ yếu của mô hình phát
triển đất nước của Việt Nam. Việc xác lập mô hình phát triển mới không chỉ là một
đòi hỏi mang tính cấp bách, mà còn là cách thức để hiện thực hóa khát vọng đến
năm 2045.
Sau bốn thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đang đứng
trước một “ngã rẽ” mang tính quyết định. Động lực từ mô hình tăng trưởng cũ
đang bộc lộ những giới hạn trần. Vì vậy, đã đến lúc, Việt Nam cần một hệ thống
động lực mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số,
được vận hành bằng dữ liệu, thuật toán, tư duy đổi mới sáng tạo và đặc biệt là
cách thức quản trị quốc gia hiệu quả.
NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 40 NĂM ĐỔI MỚI
Qua 40 năm Đổi mới, mô hình phát triển đất nước đã từng bước
được hình thành, bổ sung và hoàn thiện qua các giai đoạn. Dấu ấn đậm nét nhất
mang tính xuyên suốt chính là triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm,
là chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu tối thượng của sự phát triển.
Tăng trưởng kinh tế luôn được đặt trong sự kết hợp hài hòa với tiến bộ, công bằng
xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, cũng như gắn chặt với độc lập, tự
chủ và hội nhập quốc tế.
Những thành tựu đạt được mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Từ một
nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, khép kín, thiếu hụt trầm trọng, Việt Nam đã
chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa năng động.
Chúng ta đã thoát khỏi nước nghèo, vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập
trung bình cao, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của hàng chục triệu
người dân.
Quy mô, tiềm lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế không ngừng
được nâng tầm; Việt Nam đã trở thành một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi
giá trị toàn cầu. Cùng với đó, hội nhập quốc tế diễn ra toàn diện, sâu rộng,
giúp Việt Nam phá vỡ thế bao vây, cấm vận, thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu
hết các quốc gia và nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, bất kỳ một mô hình nào cũng có “chu kỳ”. Dù đã
đưa nền kinh tế tiến những bước dài, nhưng mô hình phát triển hiện tại đang bộc
lộ rõ những điểm nghẽn, chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế vốn có của quốc
gia.
Thứ nhất, phát triển kinh tế còn chủ yếu theo chiều rộng;
năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, ứng dụng khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế.
Thứ hai, quản trị xã hội còn thiếu tính tích hợp và liên
thông dữ liệu, chưa hình thành mô hình quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực.
Thứ ba, quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, hiệu quả
chưa cao; chưa tận dụng và khai thác triệt để tiềm năng từ mô hình phát triển
xanh, bền vững gắn với tích hợp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số.
Thứ tư, quốc phòng, an ninh còn hạn chế về phát triển công
nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại. Năng lực làm chủ
công nghệ lõi, hạ tầng số và dữ liệu quốc gia còn hạn chế, khả năng bảo đảm an
ninh mạng, an ninh dữ liệu và nhận diện, xử lý các nguy cơ an ninh mới chưa
tương xứng với yêu cầu bảo vệ chủ quyền số trong bối cảnh khoa học, công nghệ
phát triển nhanh chóng.
Thứ năm, đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn tập trung nhiều
vào mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư và thúc đẩy thương mại, trong khi hợp
tác về công nghệ lõi, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao tri thức và đào tạo
nhân lực công nghệ cao chưa thực sự tương xứng với yêu cầu chuyển đổi mô hình
phát triển.
Thứ sáu, quản trị quốc gia chưa đồng bộ, tư duy xây dựng
pháp luật trong một số lĩnh vực còn thiên về quản lý, chưa theo kịp với sự thay
đổi về công nghệ, yêu cầu của đổi mới sáng tạo; hệ thống pháp luật còn chồng
chéo, phân mảnh theo ngành, lĩnh vực, thiếu sự kết nối…
Tổ chức bộ máy nhà nước còn phân tán theo ngành, cấu trúc tổ
chức chưa tối ưu cho việc phối hợp liên ngành; cơ chế và công cụ kết nối, chia
sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương chưa đầy đủ. Năng lực điều phối
liên ngành, quản trị dựa trên dữ liệu chưa thực sự hoàn chỉnh.
Những điểm nghẽn này chính là nguy cơ hiện hữu của “bẫy thu
nhập trung bình”. Nếu tiếp tục quán tính cũ, Việt Nam sẽ đối mặt với rào cản cạn
kiệt không gian phát triển. Do đó, việc chuyển đổi sang mô hình phát triển mới
lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực đột phá
chính là con đường tất yếu để đưa đất nước tiến lên.
ĐỊNH HÌNH MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN MỚI CHO GIAI ĐOẠN 2026 - 2045
Để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045 trở thành nước phát
triển, thu nhập cao, mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn 2026-2045 được
xác định là mô hình phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo.
Theo đó, hệ thống động lực mới được vận hành trên nguyên tắc
“cơ chế đa chủ thể” với sự tham gia của nhiều lực lượng trong quá trình phát
triển, trong đó, hệ thống chính trị giữ vai trò trung tâm định hướng; khu vực
doanh nghiệp, các chủ thể kinh tế là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất
và thúc đẩy tăng trưởng; các tổ chức xã hội, cộng đồng và giới tri thức.
Với nhiều tham luận được gửi tới hội thảo, các chuyên gia đã
tập trung phân tích và đóng góp ý kiến nhằm làm sâu sắc hơn các trụ cột cấu
thành mang tính chất nền tảng của mô hình tổng quát. Theo đó, mô hình tổng quát
gồm 5 thành tố chính: quản trị quốc gia; phát triển kinh tế; quản trị phát triển
văn hóa, xã hội; quản trị phát triển môi trường; đối ngoại và an ninh, quốc
phòng.
Về quản trị quốc gia:
Trong mô hình mới, quản trị quốc gia được xác định là trụ cột
có ý nghĩa quyết định đối với hiệu lực và hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống.
Bước nhảy vọt về tư duy ở đây là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình “Nhà nước điều
hành” truyền thống sang “Nhà nước kiến tạo phát triển” và quản trị quốc gia
thông minh.
Về phát triển kinh tế:
Mô hình phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2045 dựa trên 5
triết lý: (i) phát triển nhanh và bền vững đất nước dựa trên đột phá về khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo; (ii) chuyển từ nền kinh tế gia công sang nền kinh
tế có tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo; (iii) hội nhập để tự cường, nâng
cao năng lực tự chủ quốc gia; (iv) con người làm trung tâm; khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực; doanh nghiệp là chủ thể chính;
(v) Nhà nước kiến tạo phát triển; đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập
cao.
Theo đó, giai đoạn này nền kinh tế phát triển dựa trên nền tảng
thể chế kinh tế thị trường hoàn chỉnh, chất lượng cao; bảo đảm nguồn nhân lực
chất lượng cao cho lĩnh vực chiến lược; văn hóa đổi mới sáng tạo; hạ tầng tiên
tiến, xanh, thông minh.
Về quản trị phát triển văn hóa, xã hội:
Văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và nguồn
lực nội sinh, gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục
tiêu là xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển công
nghiệp văn hóa; nâng cao sức mạnh mềm quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng khoa học,
công nghệ, chuyển đổi số. Theo đó, cần phát triển công nghiệp văn hóa và thị
trường văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, phát huy vai trò cộng đồng văn
hóa, phát triển hạ tầng và công nghệ số.
Xây dựng xã hội phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn
vinh, hạnh phúc; xã hội có chất lượng sống cao, bình đẳng và phát triển toàn diện.
Theo đó, sẽ tập trung xây dựng thị trường lao động và việc làm hiện đại, vận
hành dựa trên dữ liệu và công nghệ; phát triển hệ thống an sinh toàn dân, bao
phủ toàn dân, bền vững và thích ứng cao; đồng thời xây dựng cơ cấu dân số hợp
lý; xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, bao trùm và bền vững.
Về quản trị phát triển môi trường:
Thời gian tới, quản trị phát triển môi trường sẽ chuyển từ
kiểm soát, xử lý sang chủ động phòng ngừa, kiến tạo và tích hợp nhằm bảo vệ môi
trường là trung tâm của quá trình phát triển.
Theo đó, mục tiêu của mô hình này là đổi mới căn bản, toàn
diện quản trị và phát triển môi trường trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, tích hợp; thúc
đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, carbon thấp; đưa môi trường trở thành nền
tảng, điều kiện và lợi thế cạnh tranh cốt lõi.
Về đối ngoại và quốc phòng, an ninh:
Nền quốc phòng toàn dân phải hiện đại, tự lực, tự cường, đủ
sức bảo vệ không gian mạng và chủ quyền số quốc gia. Cần đẩy mạnh “ngoại giao
công nghệ”, “ngoại giao số”. Mở rộng thị trường là chưa đủ; hội nhập giờ đây phải
gắn với liên kết công nghệ đa phương, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
trong nước với tinh hoa tri thức toàn cầu...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số21-2026 phát hành ngày 25/05/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tạiđây:
Hà Nội được giao mở đường cho mô hình nhà ở cho thuê dài hạn
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hà Nội tiên phong phát triển mô hình nhà ở cho thuê dài hạn, coi đây là hướng đi quan trọng nhằm cơ cấu lại thị trường bất động sản, đáp ứng nhu cầu ở thực và tạo dư địa phát triển kinh tế đô thị bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khoa học cơ bản phải trở thành nền tảng chiến lược của quốc gia
Nghiên cứu khoa học cơ bản cần được đổi mới toàn diện từ nhận thức, cơ chế đầu tư đến phương thức quản trị nhằm hình thành nền tảng tri thức quốc gia, nâng cao năng lực tự chủ và tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững.
Tiếp tục hoàn thiện các dự án luật liên quan đến công nghệ số, kinh tế số
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, phối hợp hoàn thiện các dự án luật trọng điểm liên quan đến công nghệ số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo.
Định hình lại chính sách nhà ở: Ưu tiên cho thuê, kiểm soát đầu cơ bất động sản
Từ nay đến năm 2030, chuyển mạnh sang ưu tiên nhà ở cho thuê theo cơ chế thị trường có quản lý của Nhà nước. Năm 2026, sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản nhằm giải quyết thực trạng nguồn cung thiếu và khó tiếp cận của người thu nhập thấp.
Đề xuất Chiến lược quốc gia về phát triển nhà ở
Thị trường nhà ở của Việt Nam đang “ủ” nhiều căn bệnh mạn tính (giá quá cao, lệch cung cầu, đầu cơ tràn lan, thiếu nguồn vốn dài hạn…), cần phải có phác đồ điều trị hiệu quả và liệu pháp cần thiết là sự can thiệp chiến lược của Nhà nước – vừa làm “bác sĩ” chữa lành méo mó thị trường, vừa làm “kiến trúc sư” xây dựng trật tự mới để thị trường vận hành lành mạnh, phục vụ mục tiêu chung. Chiến lược quốc gia về phát triển nhà ở, với các trụ cột về thể chế và tài chính, sẽ là bản thiết kế cho trật tự mới đó.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: