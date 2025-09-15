Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia

Đỗ Như

15/09/2025, 14:02

Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Phiên họp thứ hai. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì phiên họp...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết tính đến ngày 11/9/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành 15 văn bản hướng dẫn.

Theo ông Lê Quang Tùng, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu xây dựng chuyên trang của Hội đồng Bầu cử quốc gia; dự thảo Quy chế cung cấp thông tin và quản trị trang thông tin của Hội đồng Bầu cử quốc gia; thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác bầu cử để toàn thể cử tri và nhân dân theo dõi, nắm bắt tình hình.

Về công tác nhân sự, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đang triển khai xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI. Sau đó, sẽ làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định…

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Các Tiểu ban tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai nhiệm vụ được phân công, những việc trọng tâm, đến hạn.

Cụ thể là công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử, chuẩn bị công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, tổng hợp, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời phục vụ Hội đồng Bầu cử quốc gia trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, tiến độ.

Chính phủ, các bộ, ngành, các ban của Đảng và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... bám sát nội dung, tiến độ theo Kế hoạch về việc ban hành các văn bản phục vụ công tác bầu cử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội.

Ngay trong tháng 9, 10/2025, các đơn vị xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI; làm việc với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định vào giữa tháng 11/2025.

Cùng với đó, xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11/2025.

Chủ tịch Quốc hội giao Bộ Tài chính chủ trì việc hướng dẫn, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử chặt chẽ theo quy định pháp luật. Bộ Công an xây dựng hoàn thiện vận hành trên ứng dụng VNeID dành cho người ứng cử để thuận tiện trong việc kê khai hồ sơ và tra cứu hồ sơ ứng cử.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia thực hiện chế độ Báo cáo tiến độ; Tiểu ban thông tin tuyên truyền đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin... rộng rãi, kịp thời.

Tại Phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ sau phiên họp thứ nhất đến nay, và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới;

Dự kiến chương trình, nội dung và kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia

14:25, 08/09/2025

14:25, 08/09/2025

Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia

22:55, 04/09/2025

22:55, 04/09/2025

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia

Góp ý các dự thảo Nghị quyết về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

15:37, 29/08/2025

15:37, 29/08/2025

Góp ý các dự thảo Nghị quyết về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Thủ tướng biểu dương các tập thể, cá nhân trên công trường trọng điểm quốc gia

Thủ tướng biểu dương các tập thể, cá nhân trên công trường trọng điểm quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 164/CĐ-TTg, biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Ngày 15/9/2025, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Tổng cục tại Hà Nội. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một chặng đường dài trong lịch sử phát triển của ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam mà còn là dịp để khẳng định vai trò quan trọng của ngành trong việc bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế đất nước.

Việt Nam sẽ có bản cập nhật Chiến lược AI quốc gia và Luật AI

Việt Nam sẽ có bản cập nhật Chiến lược AI quốc gia và Luật AI

Việt Nam ban hành Chiến lược AI lần đầu tiên là năm 2021. Nhưng AI là lĩnh vực thay đổi nhanh. Chiến lược này cần được cập nhật. Cuối năm nay, chúng ta sẽ có bản cập nhật Chiến lược AI quốc gia và Luật AI…

Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước

Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước

Sáng ngày 14/9/2025, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025)...

Tổng Bí thư Tô Lâm: “Bình dân học vụ số” phải trở thành phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng

Tổng Bí thư Tô Lâm: “Bình dân học vụ số” phải trở thành phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại" diễn ra ngày 13/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm và sâu rộng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

