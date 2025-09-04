Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia

Như Nguyệt

04/09/2025, 22:55

Chiều 4/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, trưởng Tiểu ban phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, trưởng Tiểu ban phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Tại Phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban; dự thảo Nghị quyết về việc phân công thành viên Tiểu ban; dự thảo Báo cáo của Tiểu ban gửi Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Tiểu ban cũng tiến hành rà soát lại công việc từ khi thành lập đến nay, theo dõi tình hình ban hành văn bản pháp luật, phối hợp với Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan để đôn đốc thực hiện, đồng thời, dự kiến những công việc trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, nhiệm vụ của Tiểu ban là tham mưu cho Hội đồng bầu cử quốc gia, các địa phương ban hành các văn bản pháp luật; đôn đốc các cơ quan khác ban hành văn bản được phân công; tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử và tham mưu cho Hội đồng bầu cử quốc gia để trả lời.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và phải rút ngắn thời gian, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý công tác chuẩn bị phải nhanh hơn, khẩn trương hơn; công tác phối hợp, hướng dẫn phải rất cụ thể.

Do sắp xếp lại tổ chức bộ máy nên chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị có sự thay đổi. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, bên cạnh việc kế thừa các văn bản của Tiểu ban trong nhiệm kỳ trước thì cần có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổ giúp việc tiếp thu tối đa các ý kiến, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, Báo cáo.

Trong đó, cần tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ với chất lượng cao nhất.

Về quy chế làm việc, có thể chia thành các nhóm do Trưởng Tiểu ban và các Phó Trưởng Tiểu ban trực tiếp điều hành các nhóm làm việc chuyên sâu về văn bản pháp luật, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, về các vấn đề có liên quan… nhằm tạo điều kiện thuận lợi giải quyết kịp thời các vấn đề thường xuyên, đột xuất.

Cùng với đó, phân công thành viên Tiểu ban bảo đảm hợp lý nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh theo lĩnh vực.

Quốc hội cần "đi tắt đón đầu" trong các lĩnh vực đặc thù

21:54, 27/08/2025

Quốc hội cần "đi tắt đón đầu" trong các lĩnh vực đặc thù

Góp ý các dự thảo Nghị quyết về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

15:37, 29/08/2025

Góp ý các dự thảo Nghị quyết về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đối ngoại Quốc hội - trụ cột nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

10:07, 27/08/2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đối ngoại Quốc hội - trụ cột nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Từ khóa:

Hội đồng bầu cử quốc gia khiếu nại Vneconomy

Đọc thêm

Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương

Ông Nguyễn Long Hải được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương vào thời điểm Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần với khối lượng công việc rất nhiều, rất khẩn trương...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp gia đình các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Gặp mặt đại diện gia đình nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc từng đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến...

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Hà Tĩnh

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Lai Châu, Hà Tĩnh

Chiều ngày 4/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 3 và số 4 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với đại diện các Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy của ba địa phương: Lai Châu, Hà Tĩnh và Cần Thơ. Mục đích của buổi làm việc là để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí trong giáo dục

Chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí trong giáo dục

Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 156/CĐ-TTg, yêu cầu các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các Bộ trưởng liên quan tập trung khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai, nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho học sinh.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

Chứng khoán

2

Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị

Giải trí

3

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Thế giới

4

Hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế ở Việt Nam

Kinh tế xanh

5

Thanh Hoá khẩn trương hỗ trợ hai xã vùng cao thiệt hại nặng sau bão số 5

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: