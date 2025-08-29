Thứ Sáu, 29/08/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Tiêu điểm

Góp ý các dự thảo Nghị quyết về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Như Nguyệt

29/08/2025, 15:37

Các ý kiến thống nhất sự cần thiết phải điều chỉnh các mốc thời gian thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo thống nhất với các mốc thời gian được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân...

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: daidoanket.vn.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: daidoanket.vn.

Ngày 29/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết Liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung, về thẩm quyền triệu tập và chủ trì hội nghị.

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng thẩm quyền triệu tập lấy ý kiến đối với người ứng cử là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội do Ban lãnh đạo Văn phòng Quốc hội triệu tập và chủ trì như dự thảo là chưa phù hợp. Nên quy định theo hướng việc xác định nơi lấy ý kiến cử tri nơi công tác của người ứng cử đại biểu Quốc hội là Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Đa số ý kiến cho rằng để khắc phục những khó khăn trong việc xác định Ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức dự thảo Nghị quyết tại điểm g khoản 2 Điều 1 quy định: "Thành phần Ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị của người được dự kiến giới thiệu ứng cử; trường hợp Quy chế tổ chức và hoạt động không xác định thì căn cứ tổ chức của cơ quan, đơn vị, Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định thành phần Ban lãnh đạo" là phù hợp.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị làm rõ tiêu chí xác định "Ban lãnh đạo" và viện dẫn cụ thể căn cứ pháp lý của Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức để tránh vướng mắc khi áp dụng nhất là đối với tổ chức, đơn vị có cơ cấu đặc thù...

Đối với Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các ý kiến thống nhất sự cần thiết phải điều chỉnh các mốc thời gian thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đảm bảo thống nhất với các mốc thời gian được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và ngày bầu cử đã được ấn định là ngày 15/3/2026.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng thời gian tổ chức các hội nghị hiệp thương khá ngắn, gấp so với yêu cầu chuẩn bị nhân sự, do vậy, nên có phương án dự phòng cho những trường hợp đặc biệt...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ, cho ý kiến thống nhất đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau. Đa số đại biểu đồng thuận với quy định về thành phần tham dự cuộc họp giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong dự thảo.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị cần quy định rõ ràng, chi tiết hơn để bảo đảm thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết việc góp ý vào hai Nghị quyết sẽ góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 thành công tốt đẹp, bầu ra các đại biểu uy tín, xứng đáng cho tiếng nói của cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát các văn bản, nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và các cơ quan tổ chức có liên quan để thống nhất một số nội dung, kịp thời hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào trung tuần tháng 9/2025.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: