Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Kuwait về cung ứng dầu thô và ổn định Trung Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Kuwait trao đổi về tình hình Trung Đông, thúc đẩy hợp tác năng lượng, trong đó có khả năng tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam và phối hợp bảo đảm an toàn công dân.

Chiều 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah để trao đổi về tình hình khu vực và quan hệ song phương Việt Nam - Kuwait.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam tới Quốc vương và lãnh đạo cấp cao Kuwait. Thủ tướng nhắc lại những tình cảm tốt đẹp Kuwait dành cho Đoàn cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức tháng 11/2025, đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược phát triển thực chất hơn.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành liên quan cụ thể hóa kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Kuwait, tập trung vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm như năng lượng, an ninh lương thực, Halal và du lịch.

Trao đổi về tình hình khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ quan ngại trước diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông, đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Kuwait trong thúc đẩy kiềm chế, giảm căng thẳng, tìm kiếm giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho tiến trình này.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Kuwait tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sơ tán khi cần thiết. Thủ tướng Kuwait khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Kuwait nhất trí phối hợp với các đối tác liên quan xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác năng lượng song phương trong thời gian tới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định chuỗi cung ứng cho hai nước.