Trang chủ Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành các nghị quyết về nhân sự

Hà Lê

15/05/2026, 16:14

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 22 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiện toàn Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội và nhân sự Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: Media Quốc hội

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội, thay ông Nguyễn Khắc Định, Phó chủ tịch Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI đối với các ông, bà: 

Ông Lâm Văn Đoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.

Ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

Ông Đặng Xuân Phương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

Bà Lò Thị Việt Hà, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI.

Bà Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI đối với các ông, bà: Nguyễn Thanh Cầm, Lê Văn Khảm, Đỗ Chí Nghĩa, Đinh Ngọc Quý, Bùi Hoài Sơn, Nguyễn Thị Mai Thoa, Phạm Nam Tiến, Vũ Minh Đạo, Nguyễn Phạm Duy Trang, Phan Thị Thùy Linh, Hồ Đức Thắng, Vũ Văn Tiến, Dương Minh Ánh, Chu Mạnh Hùng, Đỗ Hoàng Việt.

Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam: Đặt nền tảng lý luận và tầm nhìn cho kỷ nguyên phát triển mới

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đổi mới phong trào thi đua, tăng cường đối thoại nhân dân

Thành công của đại hội là minh chứng sinh động của khối đại đoàn kết dân tộc

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm 4 nhóm thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong phòng cháy, chữa cháy; xây dựng; môi trường; khu, cụm công nghiệp, bảo đảm tiến độ thực thi ngay trong tháng 5 và 6/2026.

Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Ngày 14/5/2026, Thủ tướng Chính phủ có các Quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ...

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới sau 4 thập kỷ tiến hành công cuộc Đổi Mới đất nước, hội nhập với khu vực và toàn cầu.

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy