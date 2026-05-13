Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đổi mới phong trào thi đua, tăng cường đối thoại nhân dân
Đỗ Mến
13/05/2026, 14:19
Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai cụ thể "Tháng nghe dân nói" để có thể lắng nghe được ý kiến của người dân, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực...
Sáng 13/5/2026, sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại
hội.
Chủ trì buổi họp báo có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch
- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Phó Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hoàng Công Thủy, Trần Thắng, Nguyễn Đức
Phong, Cao Xuân Thạo.
TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG NHIỆM KỲ MỚI
Đề cập về giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam trong nhiệm kỳ mới, bà Hà Thị Nga cho biết mặc dù không có đoàn viên, hội
viên một cách trực tiếp, nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các tổ chức thành
viên là các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước
giao nhiệm vụ.
Như vậy, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là điều phối, hiệp
thương thống nhất hành động trong các cái hoạt động. Đến thời điểm này, vai trò
điều phối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã từng bước được khẳng định.
Bà Hà Thị Nga cho hay cơ cấu Đoàn Chủ tịch đã có sự thay đổi
so với nhiệm kỳ trước, từ 55 thành viên xuống còn 33 thành viên.
Tuy nhiên, sự
điều phối trong điều hành hoạt động của Đại hội diễn ra khá nhịp nhàng và suôn
sẻ. Đồng thời, nhiệm kỳ lần này Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có sự điều chỉnh
phù hợp trong nội dung chương trình của Đại hội, góp phần làm nên thành công của
Đại hội. Điều này cũng thể hiện được vai trò điều phối của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam.
Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành việc tổng
hợp các nội dung để bổ sung, sửa đổi Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của
Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam.
Trong đó sẽ có những nội dung được sửa đổi đề xuất với Bộ
Chính trị, Ban Bí thư nhằm quy định rõ hơn về nhiệm vụ, chức năng và bộ máy của
các tổ chức chính trị - xã hội, khi các tổ chức chính trị - xã hội về trực thuộc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo tính độc lập theo quy định từ Điều lệ của
các tổ chức.
SỚM TRIỂN KHAI CỤ THỂ "THÁNG NGHE DÂN NÓI"
Liên quan đến việc tháo gỡ 5 điểm nghẽn của Thủ đô Hà Nội, bà
Hà Thị Nga cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được hiến định chức năng, nhiệm vụ
về giám sát và phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thông qua các
kênh như "Mặt trận số 24/7" để tiếp nhận ý kiến của người dân. Không
gian "Mặt trận số" cũng đã được trưng bày ngay tại Đại hội lần này.
Theo bà Hà Thị Nga, giám sát của Mặt trận là giám sát của
toàn dân tham gia. Những ý kiến, kiến nghị của người dân sẽ được chuyển đến các
cơ quan chức năng, đảm bảo thực chất, không để những ý kiến, kiến nghị chính
đáng của nhân dân rơi vào im lặng.
Hiện nay các quy định của Đảng đã chỉ rõ, những kiến nghị của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau giám sát, phản biện xã hội, các cơ quan, tổ chức
Đảng liên quan phải có trách nhiệm báo cáo về kết quả thực hiện những nội dung
kiến nghị của Mặt trận. Chỉ khi những đề xuất, kiến nghị của người dân được thực
hiện, có câu trả lời một cách sát đáng nhất mới đem lại sự hài lòng của người
dân.
Đối với giải pháp triển khai "Tháng nghe dân nói",
bà Hà Thị Nga cho biết đây không phải là hoạt động đối thoại thông thường, mà định
kỳ sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa đại diện các giai cấp, tầng lớp nhân dân
với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. "Tháng nghe dân nói" là đối thoại rộng
rãi ở các tầng lớp khác nhau, các thành phần khác nhau.
"Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển
khai rất cụ thể "Tháng nghe dân nói" để có thể lắng nghe được ý kiến
của người dân, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực,
đặc biệt là những nội dung mà hiện nay cử tri và người dân đang quan tâm",
bà Hà Thị Nga nói thêm.
Cũng tại họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo thông tin thêm Mặt trận cùng các tổ chức thành viên
sẽ đổi mới các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng rõ chủ thể hành
động, rõ đối tượng cụ thể. Kết quả của phong trào thi đua phải hướng tới giải
quyết những vấn đề bức thiết nhất hiện nay trong cuộc sống của người dân.
Đồng thời, động viên Mặt trận và các tổ chức thành viên mở
ra các phong trào thi đua mới, cuộc vận động mới hướng vào những vấn đề cấp thiết
hiện nay. Ví dụ như: “Bình dân học vụ số”, vận động nhân dân tham gia phát triển
kinh tế tư nhân, kêu gọi cuộc vận động “nói không với thực phẩm bẩn” hoặc “toàn
dân nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng”.
