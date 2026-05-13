Thành công của đại hội là minh chứng sinh động của khối đại đoàn kết dân tộc
Đỗ Như
13/05/2026, 14:13
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Thành công của đại hội là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...
Sáng ngày 13/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành phiên bế mạc.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam khóa XI Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh với tinh thần “Đoàn kết -
Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương,
nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành chương trình đề ra.
Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất
nước có nhiều thuận lợi, thời cơ, xen lẫn không ít khó khăn, thách thức.
Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, được tổ chức
ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 –
2031.
Đại hội còn có ý nghĩa là Đại hội đầu tiên khi Mặt trận Tổ
quốc thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức mới; là dấu mốc đặc biệt khi hợp nhất, sắp
xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao
nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Điều này khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là tổ
chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, thống nhất hành động, hoạt động
hiệu quả theo mô hình mới.
Đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện
Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 (giai đoạn 2024 - 2026); thẳng thắn chỉ ra những
hạn chế, khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
Đại hội đã thống
nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ
2026 - 2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động và kế hoạch triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.
Đại hội vinh dự, phấn khởi được nghe bài phát biểu chỉ đạo
rất quan trọng, sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô
Lâm.
Những vấn đề lớn, những yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận trong
giai đoạn mới mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, vừa là nguồn cổ
vũ, động viên, giao nhiệm vụ; vừa là những định hướng có tính chiến lược để
toàn hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động,
hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của
đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sớm cụ thể hóa thành chương trình
hành động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
Đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử ra Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 397 nhân
sự là những cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc,
tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cán bộ Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI Bùi Thị Minh Hoài cũng nhấn mạnh thành công của Đại hội đại biểu
toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI là minh chứng sinh động, thể hiện
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Từ diễn đàn của Đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tầng
lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sỹ trí thức, văn nghệ sỹ,
doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào
dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Cùng với đó, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say
lao động, sản xuất, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại
đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức, đồng lòng
xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh,
văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI
11:28, 13/05/2026
Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm 3 “rõ”
10:50, 13/05/2026
Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI
Việt Nam cần định hình chiến lược FDI hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới
Tại chương trình làm việc với ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, qua đó nâng cao khả năng thu hút dòng vốn FDI và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của quốc gia....
Kết nối và hợp lực giữa đầu tư nước ngoài và trong nước: Chìa khóa cho “FDI thế hệ mới”
Trong bối cảnh dòng chảy vốn toàn cầu đang có nhiều biến động, việc định vị lại vai trò của nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và mối liên kết với khu vực kinh tế tư nhân trong nước đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với Việt Nam…
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chuyển mạnh tư duy thu hút FDI từ đại trà sang chọn lọc
Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng không thể thiếu của nền kinh tế. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam chuyển mạnh tư duy từ "thu hút FDI đại trà” sang “hợp tác đầu tư có chọn lọc, chất lượng, hiệu quả và bền vững”. FDI thế hệ mới mà cần cùng Việt Nam tạo ra giá trị mới, năng lực mới và vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu...
Thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa
Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 tập trung thảo luận các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới, đồng thời thúc đẩy kết nối sâu hơn giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đổi mới phong trào thi đua, tăng cường đối thoại nhân dân
Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai cụ thể "Tháng nghe dân nói" để có thể lắng nghe được ý kiến của người dân, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: