Giá bitcoin giảm sâu sau động thái bán ra của Strategy

Trong tuần qua, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một cú sụt giá mạnh của bitcoin, khi của đồng tiền số lớn nhất thế giới có mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 11/2022...

Nguyên nhân chính phía sau sự trượt dốc này của bitcoin là động thái bán ra của Strategy, công ty nắm giữ bitcoin lớn nhất trong số các công ty niêm yết công khai. Đây là lần đầu tiên trong hơn 3 năm, Strategy quyết định bán một phần trong kho bitcoin khổng lồ mà họ đang nắm giữ.

Trong phiên ngày 4/6, giá bitcoin có thời điểm giảm tới 5,5%, xuống còn 61.344 USD trước khi hồi phục nhẹ.

Lúc gần 9h sáng nay (5/6) theo giờ Việt Nam, giá bitcoin giảm gần 2,3% so với cách đó 24 tiếng, giao dịch ở mức 63.466 USD. Trong thời gian 1 tuần tính đến thời điểm này, giá bitcoin đã giảm gần 13% - theo dữ liệu từ trang Coinmarketcap.com.

Vào ngày 4/6, ông Michael Saylor - người sáng lập Strategy - thông báo rằng công ty đã bán 32 bitcoin với tổng giá trị 2,5 triệu USD vào tuần trước. Đây mới là lần bán thứ hai của công ty kể từ khi Strategy bắt đầu mua bitcoin vào tháng 8/2020.

Lý do cho việc bán ra này, theo Strategy, là để thanh toán tiền lãi cho các cổ đông ưu đãi - một phần của mô hình tài chính đã gây ra nhiều câu hỏi về tính bền vững mà công ty này đang theo đuổi.

Trước khi bán bitcoin đợt này, Strategy đã mua tổng cộng 843.738 bitcoin qua 110 giao dịch với tổng giá trị gần 64 tỷ USD. Động thái bán của Strategy đã khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về khả năng tiếp tục giảm giá của bitcoin.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Peter Schiff - một nhà bình luận tài chính và là người hoài nghi nổi tiếng về tiền điện tử - cho rằng việc bán ra này không chỉ là một động thái nhỏ mà có thể là dấu hiệu cho thấy sẽ có nhiều đợt bán ra lớn hơn trong tương lai. Ông nhận định rằng sự chuyển hướng của Strategy có thể báo hiệu những tổn thất tiếp theo cho các nhà đầu tư bitcoin.

Thêm vào đó, bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang chịu áp lực từ việc các nhà đầu tư bán lẻ chuyển hướng mối quan tâm sang xu hướng tăng giá của cổ phiếu công nghệ, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Hồi đầu tháng 2 năm nay, giá bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng, còn hơn 60.000 USD, thấp hơn nhiều so với mức khoảng 67.000 USD vào thời điểm ông Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào tháng 11/2024.

Ông Saylor là người tiên phong trong việc biến các công ty đại chúng thành các phương tiện tích trữ tiền điện tử, một mô hình kinh doanh gặp áp lực khi giá bitcoin giảm. Ông đã huy động hàng tỷ USD để rót vào các giao dịch mua tiền số của Strategy, bằng cách phát hành trái phiếu chuyển đổi và các công cụ liên kết cổ phiếu khác, khiến công ty gánh nợ nần.

Trong 10 tháng qua, ông Saylor đã huy động được 10,5 tỷ USD bằng cách bán một loại cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn gọi là Stretch, trả cổ tức hàng năm 11,5% nhưng không có tiềm năng tăng giá.

Đợt bán bitcoin mới nhất của Strategy nhằm mục đích huy động tiền mặt cho các khoản thanh toán cho các cổ đông ưu đãi - theo một hồ sơ ngày 31/5 mà công ty gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Lần bán trước đó vào tháng 12/2022 là một phần của kế hoạch bán và mua nhằm mục đích mang lại lợi ích thuế.

Dù đương đầu với nhiều thách thức, ông Saylor vẫn duy trì quan điểm lạc quan về bitcoin, gọi sự giảm giá gần đây của bitcoin là "một cơ hội". Giá đồng tiền số này đã tăng khoảng 35% từ mức thấp hồi tháng 2 đến đỉnh gần đây vào tháng 5, rồi giảm trở lại.

Các nhà phân tích cho rằng nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ đã rời khỏi thị trường tiền điện tử để tập trung vào cổ phiếu, khi cuộc chiến Iran và sự phấn khích về AI dẫn tới những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán.

Công ty khai phá vũ trụ SpaceX của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã khởi động đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) có khả năng trở thành vụ IPO lớn nhất trong lịch sử. Các startup nổi bật về AI như Anthropic và OpenAI cũng đang triển khai kế hoạch lên sàn chứng khoán trong năm nay.

Ông Jasper de Maere, một chiến lược gia và nhà giao dịch tại công ty giao dịch tiền điện tử Wintermute, cho biết: "Các nhà giao dịch nhỏ lẻ đã hoàn toàn rời khỏi thị trường” và đang chuyển hướng trở lại cổ phiếu.

Tại Mỹ, luật điều chỉnh tài sản kỹ thuật số đang đối mặt với bế tắc tại Thượng viện sau sự phản đối từ các ngân hàng Mỹ dù đã có nhiều tháng đàm phán hậu trường. Ông de Maere cho rằng rất khó để xác định các nguồn cầu trong tương lai cho bitcoin và các loại tiền điện tử khác. "Rất khó để dự đoán hướng đi”, ông nói.