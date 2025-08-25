Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Cảng, bến thủy Công an nhân dân trên toàn quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1818/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Cảng, bến thủy Công an nhân dân trên phạm vi toàn quốc và trang bị tàu tuần tra cho lực lượng Cảnh sát đường thủy...

Theo đó, Đề án được triển khai giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng lực lượng Cảnh sát đường thủy trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đề án gắn với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước và ứng phó thiên tai.

Mục tiêu đến năm 2026 gồm: xây dựng mới 1 Cảng thủy Công an nhân dân tại Quảng Ninh; đầu tư, cải tạo 3 bến thủy hiện có và xây dựng mới 7 bến thủy; mua sắm tàu tuần tra, kiểm soát hiện đại phục vụ tuần tra, xử lý vi phạm, phòng chống tội phạm, thiên tai và cứu hộ tại khu vực ven biển, vùng nước nội thủy miền Bắc. Đề án cũng đặt mục tiêu tuyển dụng, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ, thợ máy đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu vận hành.

Giai đoạn sau 2026, Đề án sẽ xây dựng mới 4 cảng thủy Công an nhân dân tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Đồng Tháp; cải tạo, nâng cấp 10 bến thủy hiện có và xây dựng mới 32 bến thủy. Song song, tiếp tục đầu tư tàu tuần tra cho khu vực miền Trung và miền Nam, hoàn thiện lực lượng thuyền viên, cán bộ đăng ký, đăng kiểm phương tiện, lực lượng phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên các tuyến ven biển, vùng nước nội thủy.

Về vị trí, quy mô, tại miền Bắc sẽ xây dựng 1 cảng thủy loại I tại Quảng Ninh và 14 bến thủy (11 bến xây mới tại các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh và Cục CSGT tại Quảng Ninh; 3 bến cải tạo tại Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ).

Tại miền Trung, xây dựng 2 cảng thủy gồm loại I tại Khánh Hòa và loại III tại Đà Nẵng; đầu tư 11 bến thủy (10 bến xây mới tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Nghệ An và Cục CSGT tại Đà Nẵng; 1 bến cải tạo tại Nghệ An).

Tại miền Nam, xây dựng 2 cảng thủy loại I tại An Giang và Đồng Tháp; đầu tư 27 bến thủy (18 bến xây mới tại Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, TP.HCM, Cần Thơ và Cục CSGT tại Cần Thơ, TP.HCM; 9 bến cải tạo tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ).

Đề án cũng quy định thành lập 5 đội tàu Cảnh sát đường thủy đồn trú tại 5 cảng thủy Công an nhân dân. Mỗi đội tàu gồm 1 tàu chỉ huy, 2 tàu tuần tra, kiểm soát và 3 xuồng cao tốc, thực hiện tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm, cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an ninh trật tự vùng ven biển, nội thủy. Ngoài ra, Công an các địa phương sẽ được trang bị tàu, xuồng phục vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng chống tội phạm và cứu hộ.

Quyết định nêu rõ yêu cầu nâng cao năng lực cán bộ Cảnh sát đường thủy thông qua tập huấn pháp luật, nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, phối hợp với các trường ngoài ngành đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ, thợ máy; tuyển dụng cán bộ đăng kiểm phương tiện thủy; tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, huấn luyện.

Quyết định cũng quy định trách nhiệm các bộ, ngành: Bộ Công an chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án; Bộ Tài chính chủ trì bố trí ngân sách; Bộ Quốc phòng phối hợp thống nhất vị trí, phạm vi, bảo đảm kết hợp quốc phòng - an ninh; Bộ Xây dựng phối hợp bảo đảm phù hợp quy hoạch hạ tầng đường thủy. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm triển khai theo chức năng và báo cáo kết quả định kỳ.