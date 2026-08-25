Chủ tịch Tập đoàn BRG được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) đã ban hành Nghị quyết bầu Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch VPBA, giữ chức Chủ tịch Hội.

Sự tín nhiệm này ghi nhận hành trình cống hiến bền bỉ của một nữ doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới của VPBA trên tinh thần kết nối, kế thừa và phụng sự đất nước.

SỰ CỐNG HIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VIỆT NAM

Gắn bó với VPBA qua hai nhiệm kỳ trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga đã tham gia sâu sát vào quá trình xây dựng và phát triển Hội. Ngày 15/6/2026, Bà được giao giữ chức Quyền Chủ tịch VPBA và được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh nhân Việt Nam”, ghi nhận những đóng góp đầy nhiệt huyết của Bà đối với Hội và cộng đồng doanh nhân.

Bà Nguyễn Thị Nga phát biểu tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 của VPBA.

Trong cộng đồng doanh nhân, bà dành tâm huyết, kinh nghiệm và năng lực kết nối để góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn, thị trường và đối tác cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua hệ sinh thái BRG, các chương trình kết nối thương mại và giải pháp tài chính, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã có thêm điều kiện để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển mạnh mẽ.

Điều Bà hướng tới là kiến tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam vững vàng hơn và thế hệ lãnh đạo kế cận có thêm cơ hội trưởng thành trong thực tiễn. Vượt lên những ghi nhận dành cho cá nhân, sự cống hiến ấy bắt nguồn từ tinh thần phụng sự, sẵn sàng trao giá trị và khát vọng bồi đắp một đội ngũ doanh nhân có tầm nhìn, trí tuệ, trách nhiệm, đủ năng lực đóng góp thiết thực cho xã hội và đất nước.

KẾ THỪA NỀN TẢNG, DẪN DẮT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỚI

Chặng đường mới của VPBA được tiếp nối từ nền móng vững chắc do PGS.TS Nguyễn Trọng Điều dày công kiến tạo. Là Trưởng Ban vận động thành lập Hội và giữ cương vị Chủ tịch VPBA qua ba nhiệm kỳ, ông đã xây dựng nền tảng tổ chức, định hình phương hướng hoạt động, khẳng định vị thế đại diện và đưa VPBA trở thành cầu nối tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp với Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan quản lý nhà nước.

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều trao kỷ niệm chương và hoa tặng Bà Nguyễn Thị Nga.

Ban Chấp hành Trung ương VPBA suy tôn PGS.TS Nguyễn Trọng Điều là Chủ tịch sáng lập Hội thể hiện sự trân trọng và ghi nhận sâu sắc đối với tầm nhìn, trí tuệ cùng những đóng góp của ông. Đây cũng là sự tiếp nối của một hành trình phụng sự, nơi những giá trị người đi trước bồi đắp trở thành điểm tựa để VPBA vững vàng tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Kinh tế toàn cầu đang được định hình lại bởi công nghệ, chuyển đổi xanh và sự tái cấu trúc các chuỗi giá trị. Bối cảnh ấy đặt ra yêu cầu về một đội ngũ doanh nhân có tầm nhìn dài hạn, bản lĩnh trước biến động, năng lực đổi mới và ý thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội. Vai trò của VPBA vì thế càng trở nên quan trọng trong việc quy tụ tiếng nói doanh nghiệp, tham gia đóng góp kiến nghị chính sách, hiến kế phát triển và mở rộng các cơ hội kết nối, hợp tác toàn cầu.

Trên cương vị Chủ tịch VPBA, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga sẽ cùng Ban Chấp hành tiếp tục nâng cao năng lực đại diện của Hội, làm cầu nối vững chắc Đảng và Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng hợp tác quốc tế để đóng góp mạnh mẽ hơn vào sự phát triển kinh tế đất nước. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, năng lực kết nối cùng tinh thần phụng sự, Bà được kỳ vọng sẽ quy tụ trí tuệ và khát vọng của cộng đồng doanh nhân, bồi đắp một thế hệ lãnh đạo có tư duy toàn cầu, bản lĩnh hành động và trách nhiệm với đất nước, để mỗi thành công của doanh nghiệp góp phần vào sự thịnh vượng và hùng cường của dân tộc Việt Nam.