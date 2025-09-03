Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Thanh Hóa ban bố tình huống khẩn cấp thiên tai ở hai xã miền núi

Nguyễn Thuấn

03/09/2025, 15:11

Tại 2 xã Yên Nhân, Bát Mọt có gần trăm hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp; các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí, gây chia cắt; nhà ở, công sở xã, hệ thống điện, viễn thông cũng chịu thiệt hại đáng kể...

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại xã Yên Nhân
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại xã Yên Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Minh Tuấn vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn xã Yên Nhân và xã Bát Mọt.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, bão Kajiki (bão số 5) và mưa lũ đã gây thiệt hại về người, tài sản, sản xuất và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tại hai xã Yên Nhân và Bát Mọt, thiên tai đã gây thiệt hại về người, nhà ở, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, dẫn đến tình trạng chia cắt cục bộ, mất điện và thông tin liên lạc.

Tại xã Yên Nhân, thiên tai đã khiến 2 người bị thương, 123 hộ với 492 nhân khẩu phải sơ tán (còn 62 hộ/259 nhân khẩu vẫn ở nơi sơ tán); 180 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 24 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, gây chia cắt; nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hại nặng nề.

Tại xã Bát Mọt cũng ghi nhận 35 hộ với 131 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp và hiện vẫn đang ở nơi sơ tán; các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí, gây chia cắt; nhà ở, công sở xã, hệ thống điện, viễn thông cũng chịu thiệt hại đáng kể.

Để đối phó với tình hình khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh liên quan và UBND các xã Yên Nhân, Bát Mọt tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Trọng tâm là khắc phục hậu quả bão số 5, mưa lũ và hỗ trợ ổn định đời sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.

UBND các xã Yên Nhân, Bát Mọt được yêu cầu tiếp tục kiểm tra, rà soát các hộ dân đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét để sơ tán, di dời đến nơi an toàn. Tuyệt đối không để người dân trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn và không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan.

Các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp bao gồm cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo không để người dân đói, rét, khát, thiếu chỗ ở và quần áo.

Lực lượng tại chỗ cùng với quân đội, công an và các đơn vị liên quan sẽ được huy động tối đa để hỗ trợ nhân dân sửa chữa, khôi phục nhà ở, cơ sở hạ tầng, dọn dẹp đất đá, vật cản, cây đổ và vệ sinh môi trường.

Đồng thời, các địa phương phải tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí sạt lở, nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh, tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt khi xảy ra mưa, lũ...

Về lâu dài, UBND các xã Yên Nhân, Bát Mọt được giao khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại, xây dựng và triển khai ngay phương án khắc phục khẩn cấp về dân sinh, kinh tế và cơ sở hạ tầng. Các nội dung thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã phải chủ động giải quyết, những nội dung vượt quá khả năng phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết kịp thời.

Các địa phương cũng cần hỗ trợ, hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất, phân bổ các nguồn lực hỗ trợ và quyên góp từ thiện một cách kịp thời, công bằng, đúng đối tượng, tránh tiêu cực, lãng phí; rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai của xã để phù hợp với tình hình thực tế.

Ngổn ngang bùn đất sau bão lũ, giáo viên và lực lượng chức năng nỗ lực cứu trường lớp

16:00, 01/09/2025

Ngổn ngang bùn đất sau bão lũ, giáo viên và lực lượng chức năng nỗ lực cứu trường lớp

Nhiều xã miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh vật lộn với lũ lụt, sạt lở

14:33, 31/08/2025

Nhiều xã miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh vật lộn với lũ lụt, sạt lở

bão Kajiki Mưa lũ Thanh Hoá Thiên tai

Từ 1/12/2025, tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong

Từ 1/12/2025, tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong

Mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ được điều chỉnh từ 540.000 đồng/người/tháng lên mức 1 triệu đồng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/12/2025. Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Sắt son niềm tin từ sự kiện Tháng Tám mùa thu 1945

Sắt son niềm tin từ sự kiện Tháng Tám mùa thu 1945

Có một sự kiện diễn ra cách đây đã 80 năm tròn, nhưng người dân Việt Nam, đặc biệt là người Sài Gòn vẫn không thể nào quên...

Hà Nội và chuyện củi lửa một thời gian khó

Hà Nội và chuyện củi lửa một thời gian khó

Hôm nay ôn lại cuộc sống của người dân Thủ đô “một thời đạn bom, một thời hòa bình”, tôi muốn kể với các bạn đôi câu chuyện hết sức đời thường: chuyện củi lửa, chuyện đun nấu của dân Hà Nội thuở ấy.

Bộ Y tế sẽ luân phiên, điều động bác sĩ về tuyến xã

Bộ Y tế sẽ luân phiên, điều động bác sĩ về tuyến xã

Hiện Bộ Y tế đang xây dựng đề án triển khai đưa 1.000 bác sĩ về tuyến cơ sở. Bộ cũng đề nghị các địa phương có kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực về tuyến xã…

Hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho 20,5 triệu học sinh, sinh viên trong năm học mới

Hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho 20,5 triệu học sinh, sinh viên trong năm học mới

Nhờ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều học sinh, sinh viên không may bị ốm đau đều được điều trị tại các cơ sở y tế, nhất là đối với các bệnh nan y, mãn tính phải điều trị dài ngày, nhiều đợt, chi phí lớn…

