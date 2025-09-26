Thứ Sáu, 26/09/2025

Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu chặn tín dụng đen lộng hành

Khởi Anh

26/09/2025, 09:17

Tình hình tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” tại Lào Cai được cho là tiềm ẩn phức tạp. Nguyên nhân chính là nhu cầu vay vốn nhỏ lẻ, ngắn hạn của người dân lớn trong khi không đáp ứng đủ điều kiện vay tại các tổ chức tín dụng chính thống; cùng với đó là sự thiếu cảnh giác, thậm chí hám lợi của một số cá nhân tham gia cho vay, chơi hụi, phường...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản 2353/NBND-NC chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh Lào Cai đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án liên quan đến “tín dụng đen”, khởi tố 6 vụ với 13 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Các đối tượng đã thu lời bất chính hơn 11 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 36% đến 365%/năm

Mặc dù đã đạt kết quả tích cực, song tình hình tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” vẫn tiềm ẩn phức tạp. Nguyên nhân chính là do nhu cầu vay vốn nhỏ lẻ, ngắn hạn của người dân lớn, trong khi không đáp ứng đủ điều kiện vay tại các tổ chức tín dụng chính thống; cùng với đó là sự thiếu cảnh giác, thậm chí hám lợi của một số cá nhân tham gia cho vay, chơi hụi, phường.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” đến tận thôn, tổ dân phố, hộ gia đình để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”; chủ động phát hiện, trao đổi, phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý nghiêm tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản..., nhất là hoạt động lợi dụng dịch vụ cho vay trực tuyến trên không gian mạng, vay qua ứng dụng điện thoại để thực hiện hành vi phạm tội.

Định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ, dịch vụ tài chính thuộc quản lý có biểu hiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để phát hiện, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, tập trung xử lý nghiêm các ổ nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, “bảo kê”, nhất là các đường dây lợi dụng công nghệ cao và mạng xã hội. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý các đối tượng hình sự hoạt động lưu động, các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư… nhằm hạn chế việc các đối tượng này tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4 đẩy mạnh cung ứng các sản phẩm tín dụng chính thống, thủ tục thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng chính đáng của người dân, đồng thời siết chặt giám sát các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, ví điện tử.

Tại Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: “Địa phương nào triển khai thực hiện không nghiêm, không quyết liệt, hiệu quả, để tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” diễn biến phức tạp, gây dự luận xấu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tập thể, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

