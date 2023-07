Cựu chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị truy tố vụ vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và rửa tiền

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận vụ án vi phạm khai thác tài nguyên, rửa tiền…xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama, Công ty Apatit Việt Nam.

Có 8 bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên gồm Nguyễn Mạnh Thừa (SN 1959, giám đốc Lilama), Nguyễn Quang Huy (SN 1957, Tổng giám đốc Công ty Apatit Việt Nam)...

Ngoài ra, có 7 bị can gồm ông Nguyễn Văn Vịnh (SN 1960), Doãn Văn Hưởng (SN 1956) từng Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương (SN 1959, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai), Mai Đình Định (SN 1961, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưởng), Lê Ngọc Hưng (SN 1960, giám đốc Sở Công thương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai), Phan Văn Cương (SN 1963, Phó giám đốc Sở Công thương), Ngô Đức Hoàng (SN 1974, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Mạnh Thừa còn bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.

Kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2012-2015, Công ty Lilama và Công ty Apatit đã khai thác và tiêu thụ trái phép tổng cộng hơn 1,53 triệu tấn quặng apatit, trị giá hơn 610 tỷ đồng. Hai công ty đã thu lợi bất chính gần 368 tỷ đồng (Công ty Lilama hưởng lời hơn 183,4 tỷ đồng; Công ty Apatit Việt Nam thu hơn 184,5 tỷ đồng).

Ngoài sai phạm của nhóm bị can thuộc doanh nghiệp thì các cựu lãnh đạo, cán bộ UBND tỉnh Lào Cai có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, năm 2012, UBND tỉnh Lào Cai giao 3,77ha tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai thuộc Khai trường 18 cho Công ty Lilama thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng. Thực tế, diện tích khu đất này đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch quặng apatit tại Quyết định 28/2008. Đây là mỏ khoáng sản có quy mô công nghiệp, thẩm quyền cấp phép khai thác thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời điểm đó, với cương vị là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Vịnh ký các văn bản 1744, 839 và 3805, cấp giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu khác không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật để Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản.

Theo cơ quan điều tra, ông Vịnh đã ký các văn bản trên vi phạm có hệ thống, chỉ đạo xuyên suốt trong vụ án.

“Khi các sở, ngành tham mưu, soạn thảo, trình các văn bản không đúng quy định, ông Vịnh đã không ngăn chặn, không chỉ đạo sở ngảnh có biện pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên kháng sản. Vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác, bị can Vinh ký văn bản 839 để nhằm mục đích tạo điều kiện cho Công ty Apatit Việt Nam khai thác quặng apatit trái phép thông qua việc cải tạo mặt bằng chống sạt lở…; ký các văn bản khác tạo điều kiện cho Công ty Lilama tận thu, thu gom trái phép quặng thông qua việc thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng…”, kết luận nêu.

Đặc biệt, ngày 4/2/2013, Kiểm toán Nhà nước có văn bản kiến nghị chỉ rõ “việc UBND tỉnh giao cho Công ty Apatit và Công ty Apatit giao cho Công ty Lilama cải tạo mặt bằng chống sạt lở kết hợp tận thu quặng apatit là trái quy định…”. Tuy nhiên, ông Vịnh “phớt lờ” kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và giải trình việc ký văn bản là đúng thẩm quyền và không trái quy định của Luật Khoáng sản.

Theo kết luận điều tra, vào dịp giáp Tết nguyên đán năm 2015, khi đó ông Vinh là Bí thư Tỉnh ủy, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã biếu ông Vịnh 5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra ghi nhận ông Vịnh có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Lào Cai, quá trình công tác có nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương…

Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án là nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, làm mất nguồn dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị tại địa phương, gây bức xúc trong dư luận…nên cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Hiện công an đã kê biên, tạm giữ 4 thửa đất ở phường Bắc Cường – TP Lào Cai, cổ phần, xe ô tô BMW X6 của bị can Nguyễn Mạnh thừa…Các bị can khác cũng bị kê biên nhà đất và khắc phục một phần hậu quả.

Công ty Apatit Việt Nam đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 184,5 tỷ đồng.